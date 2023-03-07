Підрив ДРЛО А-50 на авіабазі "Мачулищі": Лукашенко заявив про "затримання українського терориста", звинуватив СБУ та ЦРУ

Самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко заявив про затримання "українського терориста та його спільників", які нібито причетні до підриву літака ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство БЕЛТА.

"Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт. Народився в Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися в Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014, начебто, році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів", - сказав білоруський диктатор.

За словами Лукашенка, "готували диверсанта" представники СБУ і використовували при цьому "найвищі технології".

"Те, що ми побачили, реалізуючи операцію в Білорусі, - це дійсно було щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології. Він був навчений усьому цьому не за один місяць. Після підготовки його було маршрутизовано (так кажуть у КДБ) на нашу територію", - додав самопроголошений "президент".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи. ЗМІ розповіли, що було пошкоджено російський військово-транспортний літак А-50 та снігоприбиральну техніку.

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