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Новини Війна
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Підрив ДРЛО А-50 на авіабазі "Мачулищі": Лукашенко заявив про "затримання українського терориста", звинуватив СБУ та ЦРУ

лукашенко

Самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко заявив про затримання "українського терориста та його спільників", які нібито причетні до підриву літака ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство БЕЛТА.

"Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт. Народився в Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися в Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014, начебто, році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів", - сказав білоруський диктатор.

За словами Лукашенка, "готували диверсанта" представники СБУ і використовували при цьому "найвищі технології".

"Те, що ми побачили, реалізуючи операцію в Білорусі, - це дійсно було щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології. Він був навчений усьому цьому не за один місяць. Після підготовки його було маршрутизовано (так кажуть у КДБ) на нашу територію", - додав самопроголошений "президент".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі чули вибухи. ЗМІ розповіли, що було пошкоджено російський військово-транспортний літак А-50 та снігоприбиральну техніку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий виліт дрона, який 26 лютого підірвав російський літак ДРЛО А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі". ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

Білорусь (7968) Лукашенко Олександр (2661)


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Топ коментарі
+21
Лукашенко: "Був підготовлений терорист. Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт. Народився в Кривому Розі, жив у Криму..."
Невже Зеленський?!!!
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07.03.2023 12:13 Відповісти
+15
Карта есть?))))))
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07.03.2023 12:13 Відповісти
+13
У нього карта є... а там чотири напрямки...
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07.03.2023 12:13 Відповісти
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07.03.2023 12:10 Відповісти
3.14*дить.
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07.03.2023 12:12 Відповісти
У нього карта є... а там чотири напрямки...
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07.03.2023 12:13 Відповісти
і чотири пози Подарунок білорускам до 8 березня.
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07.03.2023 12:17 Відповісти
Атаковали с пяти сторон Света!
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07.03.2023 13:57 Відповісти
І весь цей час "терорист" знаходився в Білорашці? Чекав поки арештують? Здається у картопляного сезонне загострення шизофренії з неконтрольованим мовним розладом(меле язиком не думаючи).
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07.03.2023 12:29 Відповісти
Мерси за комплименте в адрес нэньки Украины бульбафюрер мерси.. просим повторить на Бис!! еще не раз и можем повторить...
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07.03.2023 12:37 Відповісти
Карта есть?))))))
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07.03.2023 12:13 Відповісти
Картофельный картежник!
Бульбоджокер!
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07.03.2023 13:59 Відповісти
Лукашенко: "Був підготовлений терорист. Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт. Народився в Кривому Розі, жив у Криму..."
Невже Зеленський?!!!
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07.03.2023 12:13 Відповісти
Шо ви на Бубу наговорюєте? Він не здатен на таке.
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07.03.2023 12:29 Відповісти
чому и еще как например
алле Грыгорыч тут эта я буду подрывать самолет какой то там в Мудиловке так ты это позвони найвелычному клопу и попроси перегнать самолет той с Мудилово в Жопино на Рассеи...
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07.03.2023 12:39 Відповісти
Та ти шо?!!! А дивишся "телебрехуна" - так він у нас - "головний побіждун"!!!
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07.03.2023 12:58 Відповісти
Та мабуть сусід батьків Зеленського.
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07.03.2023 13:03 Відповісти
То його сусід і товаріщ бакланов. А ви всі його шукаєте. Він був на завданні "95 квартал в мачулищах".
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07.03.2023 17:18 Відповісти
Дайте угадаю, поймали бандеровца с оселедцем обмотаного украинским флагом с визиткой Яроша )))
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07.03.2023 12:13 Відповісти
Ше жовта стрічка на одязі. Обов'язково.
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07.03.2023 12:14 Відповісти
а шлепанцы синие были? если да.то точно диверсант
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07.03.2023 12:26 Відповісти
Млять, конченное говно мамонта, насколько же ты древнее и тупое, если для тебя квадрик за полтысячи баксов это найвысшие технологии, для управления которым нужен супер пупер айтишник. Ты ещё скажи что дрон с алика это даже круче чем аналоговнетные технологии на "неизвестных принципах физики" которые так любят рекламировать пуйло? Выглядит как дискриминация комических войск расеи. Просто сдохни
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07.03.2023 12:14 Відповісти
*Дискредитация -т9 такой т9
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07.03.2023 12:16 Відповісти
Сам би підірвав тои аеродром з літаками і не треба було нікого ловити .
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07.03.2023 12:15 Відповісти
Центральное Рептилоидное Управление. Наши союзники рептилоиды ещё ничего не начинали...
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07.03.2023 12:17 Відповісти
"А я вам сєйчас пакажу..." Дурко картопляне,які новітні технології? На тому відео не видно ні одного охоронця з кривим автоматом.Як в тому анекдоті про двері,віником підперті-заходь,бери що хочеш.В бульбораші кацапський іван-дурак ним і залишається.
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07.03.2023 12:17 Відповісти
К тому же квадрик так выл на видео что будь там рядом морг или кладбище, кто нибудь из усопших начал бы недовольно ворочаться.
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07.03.2023 12:32 Відповісти
А завтра скажу, що Гундосий його родич. А взагалі, коли в головах двох маньяків іскрить, то вони згадують ЦРУ. В дитинстві славно ЦРУ кропиви в штанці напхало, до цього часу памятають.
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07.03.2023 12:20 Відповісти
лукє мудіщєву показали відос про дрони-камікадзе розміром з бабку, тепер спить у бункері....
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07.03.2023 12:23 Відповісти
Були задіяні найвищі технології і висші сили всесвіту
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07.03.2023 12:23 Відповісти
...офигеть,шайка сифилитика картофляндии задержала диверсанта,а что только одного!!!!
Ай яй яй бардак недогосударстве...
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07.03.2023 12:27 Відповісти
Запад решил захватить ресурсы Беларуси!
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07.03.2023 12:30 Відповісти
Забув ще про SIS та Моссад згадати, а також про позаземні технології, які спеціально привезли з бази в Неваді.
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07.03.2023 12:31 Відповісти
А пакемонів, дисиптіконів, єдинорогів не наловили там?
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07.03.2023 12:33 Відповісти
В процессе, соль ещё в дороге)
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07.03.2023 12:54 Відповісти
... Дивний диверсант .. Нарешті діждався арешту . Підірвав літак і все сидів біля віконця - виглядав , коли ж нарешті по нього прийдуть .
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07.03.2023 12:33 Відповісти
Що воно меле?🤦Цікаво,що обіцяно тому бомжу якого схопили в мінському метро і представили диверсантом? Деруни пожиттєво на халяву?
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07.03.2023 12:39 Відповісти
А якщо накупити якихось дешевих дронів, і просто запустити до Бєларусії - Лукашенко обісреться від атаки "найновіших технологій"?
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07.03.2023 12:40 Відповісти
мачулище является промежуточной стадией в карьере ахвыцера-бульбаша - влагалище, мачулище, кладбище...
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07.03.2023 12:43 Відповісти
Прапорщик Лукашенко, у тебя карта есть, откуда готовилось нападение?
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07.03.2023 12:47 Відповісти
і дзе быў тэрор? не пацярпеў ні адзін картоплянін
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07.03.2023 13:04 Відповісти
Все зрозуміло. "А я вам карту сейчас покажу" - 2 серія...
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07.03.2023 13:10 Відповісти
https://rus.azattyq.org/a/32304232.html Позор кыргызским властям, выдавшим гражданина Украины батьке на расправу!
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07.03.2023 13:11 Відповісти
Лукашенко назвал Зеленского "гнидой" и бросил какой-то вызов

"Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен"
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07.03.2023 13:21 Відповісти
Так повелитель картофельных очистков говорил, что ничего не было! Даже Скоробеева на него ссала ссылалась, а тут такой поворот!
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07.03.2023 14:02 Відповісти
Дешевая белокацапская шлюха.
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07.03.2023 15:29 Відповісти
Що кацапи,що ця гнида--одного поля ягіди. Так і хочеться сказати цьому мудакові,а **вагнеровців** хто віддав рашці,а з чиїх аеродромів роблять виліти кацапи,а з чієї території полізли на Київ і він ще має моральне право на щось скаржитись!!! Тварина і більш нічого!!
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07.03.2023 16:43 Відповісти
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
Я сейчас покажу карту, привёз... 😀
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07.03.2023 18:53 Відповісти
то був Байден лічно,
кого цей таракан вже затримав, якогось нещасного студента
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07.03.2023 22:44 Відповісти
 
 