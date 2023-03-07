УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6755 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 966 10

Остін про найманців ПВК "Вагнер": "Вони трохи кращі за російські сили"

остін

ПВК "Вагнер" показала себе у війні в Україні ефективніше, ніж регулярна російська армія. При цьому методи вагнерівців були "цікавими, але немислимими".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в заяві міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Вони використовували каторжників, ув'язнених, щоб регулярно керувати своїм наступом, проте я не думаю, що вони продовжують вербувати із в'язниць. Але ці типи методів були справді цікавими, відверто кажучи, немислимими", - сказав Остін.

При цьому, за словами очільника Пентагону, США бачили, як багато ув'язнених швидко гинули на полі бою.

"Але ви знаєте, вони трохи кращі за російські сили. Ми не бачили зразкових дій російських військ у великих масштабах", - резюмував він.

Читайте також: На службу до ПВК "Вагнер" приймають без довідки від психіатра і нарколога, - ЗМІ

Автор: 

армія рф (17821) ПВК Вагнер (1542) Остін Ллойд (521)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
М'ясом кращє закидують своїм.
показати весь коментар
07.03.2023 12:20 Відповісти
+5
Ну, теперь будет гордость нараисе: "Смотрите, как нам мяса не жалко! Даже Остин признал! Как тебе такое, Илон Маск?!"
показати весь коментар
07.03.2023 12:18 Відповісти
+4
Вони там панують з 90х., і всіх це влаштовує, одна велика зона, і пахан зверху...
показати весь коментар
07.03.2023 12:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чим вони кращі -- шо лізуть як зомбі .
показати весь коментар
07.03.2023 12:17 Відповісти
М'ясом кращє закидують своїм.
показати весь коментар
07.03.2023 12:20 Відповісти
П'ють менше? Чи навпаки більше?
показати весь коментар
07.03.2023 12:17 Відповісти
Ну, теперь будет гордость нараисе: "Смотрите, как нам мяса не жалко! Даже Остин признал! Как тебе такое, Илон Маск?!"
показати весь коментар
07.03.2023 12:18 Відповісти
"Вагнєр" перевів соціальну інституцію під назвою "тюрма" у ранг державно важливих.
Тепер будь-який зєк на росії може сказати: "да я у вагнєров вот етімі рукамі укроп рєзал, да я родіну спасал!" - і спробуй щось поперек сказати, заріже.
Осталось зробити ще один крок - прирівняти тюрму до держави, а зєків зробити панівним класом.
показати весь коментар
07.03.2023 12:19 Відповісти
Вони там панують з 90х., і всіх це влаштовує, одна велика зона, і пахан зверху...
показати весь коментар
07.03.2023 12:39 Відповісти
ключевое слово "трохи", ибо свои замочат есле шо
показати весь коментар
07.03.2023 12:33 Відповісти
Вам ті методи відомі здавна, просто прижилося це саме у кацапів також із зрозумілих причин:

«Боягуз, який знає, що в разі дезертирства його чекає смерть, піде на ризик у бою» (Д. Вашингтон)
показати весь коментар
07.03.2023 12:52 Відповісти
Армія і тюрма дуже близькі з точки зору режиму. Повне забезпечення і повна відсутність свободи вибору - всі дії за командою. Фактично в ********** тюрму можна розглядати як "курс молодого бійця" - підйом, зарядка, хавчик, робота (навчання) і так до вечора. Кожний зек ********** це вже засуджений злочинець який в разі вступу до "лав" вагнерівців (в банду прігожіна) отримує знову можливість грабувати, вбивати, гвалтувати, але тепер він буде це робити за гроші і в інтересах держави. Наслідки такої "пенітенціарної корекції" для ********** ще наступлять і живі будуть заздрити мертвим коли маси злочинців отримають військову підготовку, навчаться професійно вбивати та захоплювати обєкти повернуться в ********* і захочуть "отримати своє"...
показати весь коментар
07.03.2023 14:32 Відповісти
 
 