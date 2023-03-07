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Новини Війна
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У Бахмуті наразі залишаються щонайменше 38 дітей, - Верещук

діти,зсу

У Бахмуті на сьогодні залишаються менш як 4 тис. цивільних, із яких мінімум 38 - діти.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Бахмуті станом на сьогодні залишаються менше ніж 4 тис. людей. Якщо говорити про діток, то приблизно 38 дітей, те що ми знаємо, сьогодні залишаються в Бахмуті", - сказала вона.

Верещук зазначила, що до воєнних дій у Бахмуті проживали понад 70 тис. осіб, із яких 12 тис. були діти.

Віцепрем'єрка поскаржилася, що владі часто важко потрапити до міста для евакуації людей, які залишилися, а також не завжди є інформація про конкретне місце перебування людей.

Читайте: Росія прагне захопити Бахмут, щоб показати хоч якісь здобутки на полі бою, але її в будь-якому разі чекає поразка, - Держдеп

Автор: 

діти (5149) Бахмут (1562) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+8
Як на мене - позбавляти батьківських прав за таке...
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07.03.2023 12:51 Відповісти
+7
Висралась, потвора...🤮
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07.03.2023 12:48 Відповісти
+6
Здається Данилов сказав, що там залишилися ждуни,бо за період бойових дій, люди могли і виїхати.
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07.03.2023 12:49 Відповісти
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Висралась, потвора...🤮
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07.03.2023 12:48 Відповісти
Здається Данилов сказав, що там залишилися ждуни,бо за період бойових дій, люди могли і виїхати.
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07.03.2023 12:49 Відповісти
Як на мене - позбавляти батьківських прав за таке...
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07.03.2023 12:51 Відповісти
Вони просто бажають відправити дітей на оздоровлення в Краснодарський край
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07.03.2023 13:01 Відповісти
Це ждуни, вони своїх чекають і їм пофіг, що може їхні дітки можуть загинути від своїх же рашистів. Але менше вати, менше сморіду.
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07.03.2023 13:04 Відповісти
Діти - ждуни??? Ви точно знаєте всі обставини, чому ці люди не змогли виїхати???
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07.03.2023 13:13 Відповісти
Чи може бути за рік війни хоч якісь обставини щоби НЕ виїхати з-під обстрілів, не вивезти найдорожче - дітей, окрім бажання дочекатися "визволителів"?
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07.03.2023 13:19 Відповісти
будь яка обставина з можливих не знімає відповідальності з батьків які прирікають дітей на смерть, за це треба лишати батьківських прав. Це зараз навіть не торкаючись теми "ждунів" а якщо торкатись то так, дітей використовують в тому числі для розвідки і корегування, чи ви вчора народились тільки? Руснява чи ватна тварина здатна і не на таке.
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07.03.2023 13:23 Відповісти
По-перше - я не про дітей написала, а по-друге- там народилась і трішки знаю регіон, це ж не пенсіонери з дітьми там лишились, а молоді мамочки і можливо навіть татусі, які за мир.
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07.03.2023 13:29 Відповісти
позбавити батьківських прав!!! чому у нас все через сра..у???
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07.03.2023 13:21 Відповісти
Вона забула сказати скільки дітей було в Херсоні, Харкові, Маріуполі та в інших містах та селищах України коли нам розповідали про шашлик та паніку замість евакуювати дітей та готуватися Саме вона приймала участь із запуска шатлу до Криму на передодні масштабного нападу
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07.03.2023 13:32 Відповісти
И що ти мразоа зробила щоб їх забрати з відти ?
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07.03.2023 13:34 Відповісти
А закон как дышло ...
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07.03.2023 15:54 Відповісти
ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ ..... 👌 ИЛИ ВСУ ГОТОВИТ НАСТУПЛЕНИЕ ИЛИ ОТХОДЯТ ИЗ БАХМУТА
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07.03.2023 20:05 Відповісти
 
 