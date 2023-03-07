У Чернігові більше не працюють Пункти незламності

Роботу Пунктів незламності в Чернігові призупинили, бо ситуація зі світлом стабілізувалася, і люди до них вже не приходять. Якщо електроенергії не буде понад добу, пункти знову відкриють.

Про це під час наради у міськраді 7 березня повідомив начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради Григорій Годун, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

З його слів, таке рішення ухвалили на засіданні комісії з Техногенно-екологічної безпеки та Надзвичайних ситуацій в обладміністрації.

"Пункти незламності переводять в режим готовності, якщо не буде світла і тепла більше 24-х годин, тоді Пункти незламності продовжать працювати", - сказав Годун.

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Він додав, що це рішення обумовлене тим, що наразі пункти не затребувані в населення.

"Я особисто проїхав по Пунктах незламності на Масанах і на Шерстянці і о 21-й годині, там перебували пара дітей, які заряджали свої гаджети. Я думаю, це рішення правильне", - пояснив він.

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Нагадаємо, Пункти незламності у Чернігові та області розгорнули наприкінці листопада минулого року у зв'язку з масованими ракетними ударами, які завдавали війська РФ по енергетичній інфраструктурі країни.