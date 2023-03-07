Міністр оборони Німеччини Пісторіус пообіцяв країнам Балтії захист

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час дводенного візиту до Литви пообіцяв повну солідарність і підтримку силам оборони країн Балтії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Наші партнери по НАТО можуть на нас розраховувати, тому що ми твердо підтримуємо наших союзників… Безпека Литви - це також наша безпека, тому ця взаємодія є такою важливою", - написав міністр у твіттері Міноборони.

Пісторіус підкреслив важливість Бундесверу на східному фланзі НАТО. Під час візиту до Литви він відвідав двосторонні навчання Griffin Lightning та поспілкувався з солдатами бойової групи сил швидкого реагування - eFP в Руклі, провів військово-політичні переговори у столиці Вільнюсі тощо.

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Наразі у Литві перебувають близько 1450 німецьких солдатів, включно з бригадою, яка бере участь у навчаннях.

Німеччина з осені минулого року має в Литві бойову бригаду, яка була розміщена як відповідь на загарбницьку війну РФ проти України разом із представниками шести інших залучених партнерів по Альянсу. ФРН очолює бойову групу НАТО в Литві ("рамкова держава"), а також надає танки, самохідні гаубиці та зенітні комплекси.

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Вільнюс зі свого боку закликає Берлін посилити присутність у довгостроковій перспективі.

Литва стала першою країною Балтії, яку відвідав Пісторіус.