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Міністр оборони Німеччини Пісторіус пообіцяв країнам Балтії захист

борис,пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час дводенного візиту до Литви пообіцяв повну солідарність і підтримку силам оборони країн Балтії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Наші партнери по НАТО можуть на нас розраховувати, тому що ми твердо підтримуємо наших союзників… Безпека Литви - це також наша безпека, тому ця взаємодія є такою важливою", - написав міністр у твіттері Міноборони.

Пісторіус підкреслив важливість Бундесверу на східному фланзі НАТО. Під час візиту до Литви він відвідав двосторонні навчання Griffin Lightning та поспілкувався з солдатами бойової групи сил швидкого реагування - eFP в Руклі, провів військово-політичні переговори у столиці Вільнюсі тощо.

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Наразі у Литві перебувають близько 1450 німецьких солдатів, включно з бригадою, яка бере участь у навчаннях.

Німеччина з осені минулого року має в Литві бойову бригаду, яка була розміщена як відповідь на загарбницьку війну РФ проти України разом із представниками шести інших залучених партнерів по Альянсу. ФРН очолює бойову групу НАТО в Литві ("рамкова держава"), а також надає танки, самохідні гаубиці та зенітні комплекси.

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Вільнюс зі свого боку закликає Берлін посилити присутність у довгостроковій перспективі.

Литва стала першою країною Балтії, яку відвідав Пісторіус.

Автор: 

Німеччина (7480) Латвія (1363) Литва (2448) Балтія (350) Естонія (1643) Пісторіус Борис (277)


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Топ коментарі
+7
Будете захищати танками, яких немає?
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07.03.2023 14:01 Відповісти
+5
Фронт тримається на героїзмі наших захисників. Якби піхота не вгризалася в окопи, в руїни міст, всі ті хаймарси і панцергаубиці швидко стали б кацапськими трофеями.
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07.03.2023 14:11 Відповісти
+3
Ага, так як Польщу. Впала ракета і стільки часу чухалися на кого спихнути оту проблему
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07.03.2023 14:06 Відповісти
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Будете захищати танками, яких немає?
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07.03.2023 14:01 Відповісти
Танки є, але вони (танки), як раптом з'ясувалося, до бою непридатні.
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07.03.2023 14:04 Відповісти
Це все одно, що немає. Поки відремонтують, від країн Балтії залишаться самі руїни.
Не треба обіцяти того, що не можеш виконати. Він же не кацап.
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07.03.2023 14:05 Відповісти
Та не все одно. Наприклад, навіть чотирьох Панцергаубиць та семи Хаймарсів вистачило, щоб кардинально змінити ситуацію на полі бою
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07.03.2023 14:09 Відповісти
Фронт тримається на героїзмі наших захисників. Якби піхота не вгризалася в окопи, в руїни міст, всі ті хаймарси і панцергаубиці швидко стали б кацапськими трофеями.
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07.03.2023 14:11 Відповісти
Тримається на героїзмі наших захисників наших захисників у поєднанні з ******** технікою, який навіть лічені одиниці цієї техніки може перетворити на грізну силу. У ********* бою не можна воювати без ******** техніки, нажаль, без неї виявилося неможливим утримати Маріуполь та Сєверодонецьк і добре те, що навіть одиниць рятівної техніки виявляється достатньо, щоб помноживши на героїзм стало можливим досягти успіху
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07.03.2023 14:18 Відповісти
Соледар втратили вже коли техніка була. І с Бахмутом проблеми наразі. Не варто недооцінювати ворога, рашисти швидко вчаться
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07.03.2023 14:23 Відповісти
Соледар так і незіграв ніякої вирішальної ролі, бо він не призвів до захоплення Бахмуту. А у Бахмуті у рашистів набагато більше проблеми, а точніше у 5-7 разів більше, бо таке там зараз співвідношення втрат на нашу користь
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07.03.2023 14:28 Відповісти
Все рівно не варто недоцінювати ворога. Хі-хі , ха-ха які дурні рашисти -вже не працює
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07.03.2023 14:37 Відповісти
Поки все, що зараз працює так це Бахмутська м'ясорубка. Коли рашистам там масово прострілюють бошки і розлітаються їх мізки, то вже не має значення, тупі вони чи несли якісь зачатки розуму
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07.03.2023 14:48 Відповісти
Наші солдати там теж гинуть и чимало. Вони втрачають зеків, а ми найкращих людей.
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07.03.2023 17:05 Відповісти
А інших вони вже втратили - окрім зеків, яких стратами та тортурами вони можуть примушувати іти в атаку, більше ніхто не хоче вмирати за ху#ла та олігархів. Сотні тисяч чмобіків лише бунтують та відповляються іти в атаку, а зеків дуже багато, але набагато менше і вони неодмінно закінчаться
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07.03.2023 17:10 Відповісти
Vi neocenyvajete nasix mesnix soldat.Oni otlycno podgotovleni ne xuze nemeckix ili drugix NATO soldat.Patriotizma im takze xvatajet.Mozet ix nemnogo vsego 60 tysiac, no eto profesionali i patrioti strani
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07.03.2023 14:27 Відповісти
Чеченські воїни теж бились хоробро, але їм врешті це не допомогло.
Русня буде валити м'ясом і залізом. Вам треба дуже багато протитанкових ракет, мін, гранат для автоматичних гранатометів (включно з пострілами HEDP, що мають кумулятивну БЧ з глибиною пробиття до 50 мм - для боротьби з БТР, БМП), набоїв, ракет до РСЗВ (бажано з касетними БЧ). Росія має дуже великі, умовно нескінченні ресурси, які завжди дозволяли їй нехтувати втратами і мати тупих командувачів.
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07.03.2023 14:43 Відповісти
Cecensi i nasi eto drugoje.Nasi imejet vsio voruzenyje zapadnoje i lucoje,oni sovetskoj daze neumejet ispolzyvat.Javelin eto drugix daze i nevydeli,oni ocen xoroso obuceni imi polzyvat,tam smotret i dumat popadu ili net,takogo zdes net.Javelin primer v nasej armiji mozet 20 let ,takze avtomati,pulimioti,granatomioti nemeckije,belgijskije u nas ,vsio sto imejet te ze nemci ixnej armiji.BTR takze kupili lucyje v mire Boxer tipa,bronemasini takze lucyje s ameriki polucajem tolko u statov takije jest,******* te ze nemeckije i francuzkije,minamioti ispanskije,Himarsi takze zakazali,Nasams jest .Ja soglasen sto mnogo ecio sto nuzno,no soldati oni podgotovleni xoroso
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07.03.2023 14:59 Відповісти
Потрібно не багато, а ДУЖЕ багато. Русня може і пару мільйонів зомбаків зібрати. Коли жерти стане нічого, "глубінка" сама потягнеться до ваших кордонів за пральними машинами і жіночою білизною. Ви будете змушені швидко утилізувати це все.
І, на жаль, падлюки мають ще дохєра авіації. ППО теж важливо: інакше вас закидають ФАБами і термобарами.
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07.03.2023 15:04 Відповісти
Ja nadejus sto ne tolko nasi budet vojevat,no i amerikansi kotorix v Baltijskix stranax jest svyse 3000 tysiac so vsemi tankami,samoliotami i drugim,takze i drugyje NATO soldati kotorix takze jest nemalo.ONi uze zdes u nas bazax.Tut jesli budet vojna budet raketnyje udari ,samolioti dominirovat.Ci luce samolioti i raketi NATO stran ili raski uvidem
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07.03.2023 15:20 Відповісти
Сподіватись на когось - дуже ризикована справа. Наприклад, повернеться через два роки Трамп, скаже "хватит лезть в заокеанские разборки, лучше давайте восстанавливать отношения с Россией", виведе контингент з цих баз назад до Америки. Звучить нереально? Штурм Капітолію рогатими шаманами теж років десять тому виглядав нереальним. Були б у нас достатні запаси власної зброї, не випрошували б по всьому світу. Нам тільки заліза не вистачає. Поки що...
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07.03.2023 15:25 Відповісти
Polne realno,no skazem u nas pri Trampe i pojavilas amerikanskaja baza .On konecno toze mozet peredumat.Vsio ravno boj pervymi dolzni priniat imeno nasi soldati,tut i nasi vojenyje vsio ponimajet i k etomu gotovitsia
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07.03.2023 15:45 Відповісти
У вас уряд продержавний, тож основне питання в грошах.
Чи зможете всі статті профінансувати в повному обсязі.
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07.03.2023 15:48 Відповісти
І то не всі, є, звичайно, і справні і придатні до бою
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07.03.2023 14:07 Відповісти
Знову цей фейк, що танків немає. Тролі вже в черговий раз його розповсюджують і навіть після статті, яка тільки що вийшла, що танків лише не вистачає. Відкрили методичку, не читаючи Цензор?
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07.03.2023 14:05 Відповісти
Та ні, глузую.
Але з танками проблема. Проблема і з усіма іншими видами зброї.
Вона ніби є, але так мало, що просто не вистачить на всіх вагнерівських зєків.
Європа звикла жити мирно. Ресурси витрачали на якість життя. Натомість кацапи штампували зброю. Тепер вони можуть собі дозволити за день випускати стільки снарядів, скільки вся Європа за півроку не зробить.
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07.03.2023 14:08 Відповісти
Зараз іде кампанія тролів по дискредитації допомоги партнерів та особливо танкової, тому я вимушений бути таким прискипливим. Сподіваюсь на порозуміння
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07.03.2023 14:13 Відповісти
Не виправдовуйся, телепню, таких як ти, вимушених)) на Цензорі файно розуміють а деякі навіть ***********...
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07.03.2023 14:18 Відповісти
А я і не виправдовуюсь, я тут для того, щоб займатися найжорсткішою та найагресивнішою пропагандою знищення рашистів усіма засобами. Я тут рублю і буду рубити з плеча і якщо хтось і попав під мою гарячу руку, то хай буде більш обережний за свої слова. Сподіваюсь тепер Ви не побачите в моїх словах жодного виправдовування
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07.03.2023 14:25 Відповісти
Что может Бундесвер, доведенный муттер Меркель до плинтуса?

Это же надо, что бы педантичные и аккуратные немцы не знали состояние своего войска и вынуждены были объявить Аудит?!

1,5 тысячи немцев в Литве не смогут защитить эту страну.

Поэтому Литва и просит у НАТО, а не Германии, увеличить контингент.

Но пизтдориус делает вид что не понимает…

Становиться в позу «главного защитника»…
( Германия претендует быть «начальником»/ старшим братом в ЕС- всем струнко!)

забывая что сама Германия десятилетиями не доплачивала свои 2% в НАТО.
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07.03.2023 16:48 Відповісти
Ага, так як Польщу. Впала ракета і стільки часу чухалися на кого спихнути оту проблему
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07.03.2023 14:06 Відповісти
ну как раз они вообще не чухались. Сразу объявили нас виноватыми...
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07.03.2023 23:19 Відповісти
В принципе! Зачем такие заявления , если статья договора НАТО безоговорочно требует это от всех стран членов НАТО!?
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07.03.2023 14:13 Відповісти
Але жодна стаття договору не каже, як примусити члена НАТО виконувати цю статтю. Після нападу росії на Україну несподівано з'ясувалось, що деякі члени НАТО такі... члени.
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07.03.2023 14:26 Відповісти
Так, отож!
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07.03.2023 14:28 Відповісти
Зачем?

понятно зачем-
Германия претендует быть « старшим братом» всем другим странам
( Польше, прибалтам…).

Поэтому по поводу или без всегда вставляет свои 5 копеек.

Мол, « мы всем помогаем … мы великие…мы самые большие… мы к самому Байдену на прямую ездим…».

Хотя на деле -« все не совсем так с помощью».
Слова Шольца, часто воспринимаются как «дела».

А дела не всегда соответствуют словам…
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07.03.2023 16:56 Відповісти
Гідні Слова. Молодці ! Подяка цим Союзникам. А щодо попередніх коментарів.... Як сказав великий Кобзар : Якби ви так грошей не крали, то й танки були би свої.
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07.03.2023 14:15 Відповісти
Поляки вже не вірять у захист НАТО. Вирішили вдвічі збільшити армію. І взагалі кожна країна НАТО вважає своїм обов'язком заявити, що зброї самим не вистачає. І поводять себе так, ніби кожна має бути готова самотужки захищатися від агресивних... сусідів з ЄС.
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07.03.2023 14:20 Відповісти
И самые "разговорчивые" венгры со своими 30 танками и 10 т. личного состава наобороняют, особенно соседей!
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07.03.2023 14:25 Відповісти
После того, как мадам Меркель оставила свой, практически бессменный пионерско-тельмановский пост на котором была верна заветам марксизма-ленинизма-сталинизма и естественно Штази с КГБ, оказалось, что Бундесвер просто банально НЕБОЕГОТОВ и являет собой опереточные, нет даже не опереточные, а водевильные войска годные только для кордебалета. Писториус заявил, что Германия не имеет и не сможет ещё несколько лет иметь возможность защитить сама себя. Мадам Меркель учитывала интересы своего фроинд Владимира не только в сфере углеводородов, отмывания бабла прутина и его окружения но и в целенаправленном подрыве обороноспособности своей страны (как у нас вова с 2019 года) и развале оборонного блока НАТО.
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07.03.2023 14:36 Відповісти
Країни Балтії напружилися.
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07.03.2023 14:44 Відповісти
А інші анекдоти будуть?
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07.03.2023 15:03 Відповісти
Міністр оборони Німеччини Пісторіус пообіцяв країнам Балтії захист це німецький дзвіночок країнам Балтії до можливої рашистської окупації.Україні .гарантії безпеки і непорушність кордонів навіть штати з Англієб обіцяли.Щирий і простодушний народ України , повіривши світовим аферистам,вмивається в крові,хоронячи своїх захисників...
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07.03.2023 15:58 Відповісти
Сам сидить за спинами техаських рейнджерів, а обіцяє захист иншим. Смішно.
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07.03.2023 16:10 Відповісти
сьогодні все НАТО та самі США повинні надати ЗСУ все те необхідне - а що необхідне, спитайте у Залужного ...- інакше таку війну кацапня може вести роками... - у нас немае часу та такого резерву- невже вони цього не усвідомлюють...
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09.03.2023 19:33 Відповісти
 
 