Міністр оборони Німеччини Пісторіус пообіцяв країнам Балтії захист
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час дводенного візиту до Литви пообіцяв повну солідарність і підтримку силам оборони країн Балтії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
"Наші партнери по НАТО можуть на нас розраховувати, тому що ми твердо підтримуємо наших союзників… Безпека Литви - це також наша безпека, тому ця взаємодія є такою важливою", - написав міністр у твіттері Міноборони.
Пісторіус підкреслив важливість Бундесверу на східному фланзі НАТО. Під час візиту до Литви він відвідав двосторонні навчання Griffin Lightning та поспілкувався з солдатами бойової групи сил швидкого реагування - eFP в Руклі, провів військово-політичні переговори у столиці Вільнюсі тощо.
Наразі у Литві перебувають близько 1450 німецьких солдатів, включно з бригадою, яка бере участь у навчаннях.
Німеччина з осені минулого року має в Литві бойову бригаду, яка була розміщена як відповідь на загарбницьку війну РФ проти України разом із представниками шести інших залучених партнерів по Альянсу. ФРН очолює бойову групу НАТО в Литві ("рамкова держава"), а також надає танки, самохідні гаубиці та зенітні комплекси.
Вільнюс зі свого боку закликає Берлін посилити присутність у довгостроковій перспективі.
Литва стала першою країною Балтії, яку відвідав Пісторіус.
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Не треба обіцяти того, що не можеш виконати. Він же не кацап.
Русня буде валити м'ясом і залізом. Вам треба дуже багато протитанкових ракет, мін, гранат для автоматичних гранатометів (включно з пострілами HEDP, що мають кумулятивну БЧ з глибиною пробиття до 50 мм - для боротьби з БТР, БМП), набоїв, ракет до РСЗВ (бажано з касетними БЧ). Росія має дуже великі, умовно нескінченні ресурси, які завжди дозволяли їй нехтувати втратами і мати тупих командувачів.
І, на жаль, падлюки мають ще дохєра авіації. ППО теж важливо: інакше вас закидають ФАБами і термобарами.
Чи зможете всі статті профінансувати в повному обсязі.
Але з танками проблема. Проблема і з усіма іншими видами зброї.
Вона ніби є, але так мало, що просто не вистачить на всіх вагнерівських зєків.
Європа звикла жити мирно. Ресурси витрачали на якість життя. Натомість кацапи штампували зброю. Тепер вони можуть собі дозволити за день випускати стільки снарядів, скільки вся Європа за півроку не зробить.
Это же надо, что бы педантичные и аккуратные немцы не знали состояние своего войска и вынуждены были объявить Аудит?!
1,5 тысячи немцев в Литве не смогут защитить эту страну.
Поэтому Литва и просит у НАТО, а не Германии, увеличить контингент.
Но пизтдориус делает вид что не понимает…
Становиться в позу «главного защитника»…
( Германия претендует быть «начальником»/ старшим братом в ЕС- всем струнко!)
забывая что сама Германия десятилетиями не доплачивала свои 2% в НАТО.
понятно зачем-
Германия претендует быть « старшим братом» всем другим странам
( Польше, прибалтам…).
Поэтому по поводу или без всегда вставляет свои 5 копеек.
Мол, « мы всем помогаем … мы великие…мы самые большие… мы к самому Байдену на прямую ездим…».
Хотя на деле -« все не совсем так с помощью».
Слова Шольца, часто воспринимаются как «дела».
А дела не всегда соответствуют словам…