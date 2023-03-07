Спрощено процедуру видачі довідок про перебування військовослужбовців у полоні, - Мінреінтеграції

Кабінет міністрів під час засідання 7 березня спростив процедуру видачі довідок про перебування військовослужбовців у полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні уряд затвердив зміни, якими спрощено порядок оформлення довідок про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Довідка входить до переліку обов'язкових документів (щодо військовослужбовців) для звернення до комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи. Наразі такі громадяни або їхні законні представники особисто звертаються до силових відомств для отримання довідок.

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"Відтепер за довідкою може звертатися й Національне інформаційне бюро як орган, що здійснює облік військовополонених. А саме - до Міноборони, правоохоронного органу, командира підрозділу Збройних сил, іншого законного військового формування чи органу, який належить до Сил безпеки й оборони України", - повідомляє Мінреінтеграції.

Зазначається, що ухвалені зміни значно пришвидшать процес отримання довідок, заощадять час і сили колишнім військовополоненим чи їхнім рідним.