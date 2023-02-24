З початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 38 обмінів полонених. ІНФОГРАФІКА
З 24 лютого 2022 року вдалося провести 38 обмінів полонених, визволено 1863 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військополоненими.
"З російської неволі ми звільнили 1863 громадян. Серед них 180 жінок, 107 цивільних", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль