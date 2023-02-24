УКР
З початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 38 обмінів полонених. ІНФОГРАФІКА

З 24 лютого 2022 року вдалося провести 38 обмінів полонених, визволено 1863 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військополоненими.

"З російської неволі ми звільнили 1863 громадян. Серед них 180 жінок, 107 цивільних", - йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення вдалося провести 38 обмінів полонених 01

