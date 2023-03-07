Антикорупційний суд доручив НАБУ здійснити привід "слуги народу" Пашковського
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду, розглянувши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на засіданні у вівторок, 7 березня, постановила здійснити привід народного депутата України, обвинуваченого в декларуванні завідомо недостовірних даних.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу САП.
Суд постановив доставити депутата на засідання в четвер, 9 березня, о 12:30. Здійснення приводу доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.
Зазначена ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.
Зазначається, що у декларації за 2020 рік народний депутат не зазначив квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. Дії депутата кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 КК України.
Правоохоронці не називають ім'я депутата, однак, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Максима Пашковського (фракція "Слуга народу"). Раніше суд тричі визнавав причини неявки до суду зазначеного нардепа неповажними й зобов'язував сплатити грошові стягнення. 31 січня 2023 року ВАКС після чергової неявки постановив здійснити привід обвинуваченого до Вінницького міського суду для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції з ВАКС або шляхом забезпечення його участі в режимі відеоконференції з застосуванням власних технічних засобів.
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Зелени симулянти боротьби з корупцією
Від цього також вимагають "дійове каяття"
@13Hellis_13
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не Безуглою єдиною... парламентський Комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (очолює голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк) сфальсифікував законопроект 5655 (так званий містобудівний закон).