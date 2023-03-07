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Новини Боротьба з корупцією Е-декларації держслужбовців
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Антикорупційний суд доручив НАБУ здійснити привід "слуги народу" Пашковського

пашковський

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду, розглянувши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на засіданні у вівторок, 7 березня, постановила здійснити привід народного депутата України, обвинуваченого в декларуванні завідомо недостовірних даних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу САП.

Суд постановив доставити депутата на засідання в четвер, 9 березня, о 12:30. Здійснення приводу доручено детективам Національного антикорупційного бюро України.

Зазначена ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Зазначається, що у декларації за 2020 рік народний депутат не зазначив квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. Дії депутата кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Забув" задекларувати орендовану квартиру: САП та НАБУ повідомили про підозру ще одному нардепу. ЗМІ пишуть, що йдеться про "слугу народу" Пашковського

Правоохоронці не називають ім'я депутата, однак, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Максима Пашковського (фракція "Слуга народу"). Раніше суд тричі визнавав причини неявки до суду зазначеного нардепа неповажними й зобов'язував сплатити грошові стягнення. 31 січня 2023 року ВАКС після чергової неявки постановив здійснити привід обвинуваченого до Вінницького міського суду для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції з ВАКС або шляхом забезпечення його участі в режимі відеоконференції з застосуванням власних технічних засобів.

Автор: 

НАБУ (5092) САП (2237) електронне декларування (1470) Антикорупційний суд ВАКС (1977) Слуга народу (2819) Пашковський Максим (7)


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лохам по ушам катают )))) где посадки ??
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07.03.2023 16:49 Відповісти
Де тітка з податкової с побажаннями мільйонів? Навіть крімінальну справу не порушили.
Зелени симулянти боротьби з корупцією
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07.03.2023 16:52 Відповісти
Тітка є подругою Гетьманцева. Є ще питання?
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07.03.2023 18:29 Відповісти
Вищий антикорсуд звільнив народного депутата 9 скликання від кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, у зв'язку з його "дійовим каяттям".

Від цього також вимагають "дійове каяття"
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07.03.2023 17:48 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1633135252641021953 32 мин

не Безуглою єдиною... парламентський Комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (очолює голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк) сфальсифікував законопроект 5655 (так званий містобудівний закон).


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07.03.2023 18:33 Відповісти
 
 