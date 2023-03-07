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Конституційний суд Болгарії відмовився розглядати клопотання проросійських депутатів щодо військової допомоги Україні

суд,кс,болгарія,конституційний

Конституційний суд Болгарії 7 березня відхилив клопотання проросійських депутатів, які вимагали оголосити невідповідним основному закону країни рішення про надання Україні військової та військово-технічної допомоги.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", повідомила пресслужба суду.

Постанова про відхилення клопотання була ухвалена дев'ятьма голосами проти одного. Із окремою думкою виступив суддя Янакі Стойлов, який багато років був депутатом Болгарської соціалістичної партії - вона й ініціювала розгляд.

Нагадаємо, справу було відкрито за заявою 50 депутатів від проросійських партій - "Відродження" та Болгарська соціалістична партія. Вони вимагали визнати неконституційним рішення парламенту від 9 грудня про надання військової та військово-технічної допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія через посередників експортувала в Україну озброєння щонайменше на $1 млрд, - ЗМІ

Як відомо, 16 грудня парламент Болгарії остаточно затвердив угоду з Україною про постачання озброєнь, обладнання та боєприпасів. Список зброї, що передається, засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

Згідно з офіційними даними, з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 мільйонів левів ($243 млн). Йдеться про гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок і 2000 куленепробивних жилетів, 350 медичних аптечок, 5000 комплектів зимового одягу і 5000 пар зимового взуття.

Натомість, за неофіційними даними, болгарська зброя на мільярди доларів потрапила в Україну через інші країни за останні два роки без жодної прямої угоди між Україною та Болгарією.

Також читайте: Болгарія відновила виробництво снарядів радянського зразка для України, - The New York Times

Автор: 

Болгарія (787) КС (1427) зброя (7532)


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Топ коментарі
+9
Щира подака справжньому, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ суду, Конституційному суду Болагрії.
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07.03.2023 22:16 Відповісти
+8
Среди европейских политиков умеренного толка следует запустить флешмоб:
"Ты любишь россию? Ты живешь в россии! Не в Европе."
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07.03.2023 22:14 Відповісти
+5
Чемодан, вокзал, россия!
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07.03.2023 22:17 Відповісти
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Среди европейских политиков умеренного толка следует запустить флешмоб:
"Ты любишь россию? Ты живешь в россии! Не в Европе."
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07.03.2023 22:14 Відповісти
Щира подака справжньому, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ суду, Конституційному суду Болагрії.
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07.03.2023 22:16 Відповісти
Чемодан, вокзал, россия!
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07.03.2023 22:17 Відповісти
Нам пощастило, що в Болгарії не такі судді як в нас. Болгарам пощастило ще більше.
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07.03.2023 22:21 Відповісти
Вартість "робочої сили" врахували, пане?
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07.03.2023 22:30 Відповісти
ты рабинович считай свои деньги...
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07.03.2023 22:41 Відповісти
Дєрьмак суворо дивиться на Татарова...
Татаров "афігєваєт"! Біжить в РПЦ-ФСБ і ставить свічку зі словами "не дай Боже і в нас такого!"
Подляк терміново біжить до вбиральні і телефонує "спічрайтерам" і "бригадирам" ботоферм.

Всі повертаються за стіл і запевняють, що "все буде добре для кожного з нас" (с)
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07.03.2023 22:28 Відповісти
"..ходатайство пророссийских депутатов".. Огласите весь список, пожалуйста!
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07.03.2023 22:47 Відповісти
Косолапому дали добрячого щигля.
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07.03.2023 22:49 Відповісти
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07.03.2023 22:58 Відповісти
Все "проросійське" - гірше за пропідорасівське!
Фтопку!
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07.03.2023 23:49 Відповісти
 
 