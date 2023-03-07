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Конституционный суд Болгарии отказался рассматривать ходатайство пророссийских депутатов относительно военной помощи Украине

суд,кс,болгарія,конституційний

Конституционный суд Болгарии 7 марта отклонил ходатайство пророссийских депутатов, требовавших объявить несоответствующим основному закону страны решение о предоставлении Украине военной и военно-технической помощи.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", сообщила пресс-служба суда.

Постановление об отклонении ходатайства было принято девятью голосами против одного. С особым мнением выступил судья Янаки Стойлов, который много лет был депутатом Болгарской социалистической партии - она и инициировала рассмотрение.

Напомним, дело было открыто по заявлению 50 депутатов от пророссийских партий - "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия. Они требовали признать неконституционным решение парламента от 9 декабря о предоставлении военной и военно-технической помощи Украине.

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Как известно, 16 декабря парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с Украиной о поставках вооружений, оборудования и боеприпасов. Список передаваемого оружия засекречен, поскольку он содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

По официальным данным, с начала российской вооруженной агрессии Болгария предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму 448 млн левов ($243 млн). Речь идет о гуманитарной помощи в виде 2000 касок и 2000 пуленепробиваемых жилетов, 350 медицинских аптечек, 5000 комплектов зимней одежды и 5000 пар зимней обуви.

По неофициальным данным, болгарское оружие на миллиарды долларов попало в Украину через другие страны за последние два года без всякого прямого соглашения между Украиной и Болгарией.

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Автор: 

Болгария (659) КС (2248) оружие (10263)


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Топ комментарии
+9
Щира подака справжньому, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ суду, Конституційному суду Болагрії.
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07.03.2023 22:16 Ответить
+8
Среди европейских политиков умеренного толка следует запустить флешмоб:
"Ты любишь россию? Ты живешь в россии! Не в Европе."
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07.03.2023 22:14 Ответить
+5
Чемодан, вокзал, россия!
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07.03.2023 22:17 Ответить
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Среди европейских политиков умеренного толка следует запустить флешмоб:
"Ты любишь россию? Ты живешь в россии! Не в Европе."
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07.03.2023 22:14 Ответить
Щира подака справжньому, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ суду, Конституційному суду Болагрії.
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07.03.2023 22:16 Ответить
Чемодан, вокзал, россия!
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07.03.2023 22:17 Ответить
Нам пощастило, що в Болгарії не такі судді як в нас. Болгарам пощастило ще більше.
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07.03.2023 22:21 Ответить
Вартість "робочої сили" врахували, пане?
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07.03.2023 22:30 Ответить
ты рабинович считай свои деньги...
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07.03.2023 22:41 Ответить
Дєрьмак суворо дивиться на Татарова...
Татаров "афігєваєт"! Біжить в РПЦ-ФСБ і ставить свічку зі словами "не дай Боже і в нас такого!"
Подляк терміново біжить до вбиральні і телефонує "спічрайтерам" і "бригадирам" ботоферм.

Всі повертаються за стіл і запевняють, що "все буде добре для кожного з нас" (с)
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07.03.2023 22:28 Ответить
"..ходатайство пророссийских депутатов".. Огласите весь список, пожалуйста!
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07.03.2023 22:47 Ответить
Косолапому дали добрячого щигля.
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07.03.2023 22:49 Ответить
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07.03.2023 22:58 Ответить
Все "проросійське" - гірше за пропідорасівське!
Фтопку!
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07.03.2023 23:49 Ответить
 
 