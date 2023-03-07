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В столице Болгарии уберут огромный памятник советской армии

софія,болгарія,пам'ятник

Большой памятник Советской армии в Софии будет демонтирован после многих лет споров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Проевропейская коалиция "Демократическая Болгария" подала свое предложение о демонтаже памятника в городской совет Софии еще три года назад. Но только сейчас ее включили в повестку дня.

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"Памятник был построен для пропаганды, чтобы он находился в центральном месте, чтобы мимо постоянно проходили люди. Сегодня эта пропагандистская цель отпала, а вместе с ней - и потребность в его центральном расположении, благодаря которому он доминирует над всеми болгарскими учреждениями", - говорится в предложении, в котором также отмечается, насколько опасен памятник для прохожих.

В документе также отмечается, что памятник не связан с историческим событием.

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Советский Союз объявил войну Болгарии 5 сентября 1944 и вступил на болгарскую территорию 8 сентября 1944 года. Оккупация длилась до 1947 года и стоила Болгарии 82 миллиарда болгарских левов из-за потери сырья и сельскохозяйственного производства.

"В этом смысле этот памятник, называющий оккупировавшую нашу страну армию "освободителем", вводит в заблуждение молодое поколение, которое не было свидетелем того времени и не изучало его в школе", - говорится в заявлении "Демократической Болгарии" .

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Городской совет имеет решение от 1993 года о демонтаже памятника, которое не было выполнено.

С началом войны в Украине памятник стал местом антивоенных протестов, и несколько дней назад протестующие сняли надпись о том, что советская армия освободила Болгарию в 1944 году.

Болгария (659) демонтаж (202) памятник (2242)


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Топ комментарии
+30
Альошу на ***... Це добре. Кацапи, оце вам повезло з царьом! От так все просрати-це ж який талант потрібно мати! Скоро білоруси вас на*** пошлють- і будете з канібалами африканським дружбу водити!
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07.03.2023 13:53 Ответить
+19
Один хрен, Альошу *****!
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07.03.2023 14:30 Ответить
+19
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07.03.2023 14:37 Ответить
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Альошу на ***... Це добре. Кацапи, оце вам повезло з царьом! От так все просрати-це ж який талант потрібно мати! Скоро білоруси вас на*** пошлють- і будете з канібалами африканським дружбу водити!
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07.03.2023 13:53 Ответить
То не про "Альошу". "Альоша" в Пловдиві, а знести збираються щось в Софії
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07.03.2023 14:09 Ответить
Один хрен, Альошу *****!
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07.03.2023 14:30 Ответить
Та не кажіть... Як тільки но ***** засіло на трон сцаря так кругом почали кацапсчий ізік, саміх кацапів по всьому світу уШШімлять.
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07.03.2023 14:31 Ответить
Там ще альоша є."Стоїть над гарою альоша,Болгарії руцький зольдат"........ пропагандистська пісня радянського періоду
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07.03.2023 13:54 Ответить
Хоча насправді той альоша міг загинути в Болгарії тільки перебравши виноградної горілки. В Болгарії червона армія не зробила жодного пострілу. Німці відійшли, совєти просто зайшли.
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07.03.2023 14:27 Ответить
Это как "освобождение" Ржева. Намцы ушли, а красная армия только через сутки раздуплилась!
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07.03.2023 14:39 Ответить
Извините опечатка, (вермахт).
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07.03.2023 14:40 Ответить
Таки Гуд. Може нарешті усі роздупляться потихенько..
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07.03.2023 13:56 Ответить
Було б символічно та справедливо переплавити цей істукан та з виплавленої міді зробити на болгарському заводі "Арсенал" латунні оболонки для куль та гільзи для патронів, якими будуть вбивати російських окупантів. І так зробити з усіма радянськими пам'ятниками по всій Європі
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07.03.2023 14:01 Ответить
Болгарам ті кацапські "визволителі" ще з 19-го століття відригуються. Тоді тодішній імператор олександр вирішив "визволити" болгар від турецького гніту. В школі про це не вчили, але очевидці писали що кацапи були в прострації від того що побачили в тій Болгарії. Ніякого турецького утиску не було, православних церков було в кожному селі по дві, селяни жили багато та доволі заможно в порівнянні з напіврозваленою імперією кріпаків. І взагалі болгари питали чого ви сюди приперлись???
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07.03.2023 14:03 Ответить
"Асвабаждать!!!"
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07.03.2023 14:41 Ответить
Шли Босфор от турков "освобождать". Мало же своего всего, ещё надо.
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07.03.2023 15:18 Ответить
Боже, скільки свого лайна кацапи понатикали скрізь, куди дотягнутися!
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07.03.2023 14:12 Ответить
Не перебільшуйте. Ці "істукани" ставила місцева комуняцька влада на всій території такзваного вашавського договору.
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07.03.2023 15:41 Ответить
Радянського Союзу вже нема 30 років а його мітки стоять по всій Европі. І в Україні.
І ніхто не думає це прибирати.
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07.03.2023 14:26 Ответить
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07.03.2023 14:37 Ответить
Стоял под горою АльЁша,
Болгарию оккупировавший солдат.
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07.03.2023 14:42 Ответить
Альошка,писдуй лісом на болота
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07.03.2023 16:13 Ответить
 
 