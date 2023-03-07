В столице Болгарии уберут огромный памятник советской армии

Большой памятник Советской армии в Софии будет демонтирован после многих лет споров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Проевропейская коалиция "Демократическая Болгария" подала свое предложение о демонтаже памятника в городской совет Софии еще три года назад. Но только сейчас ее включили в повестку дня.

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"Памятник был построен для пропаганды, чтобы он находился в центральном месте, чтобы мимо постоянно проходили люди. Сегодня эта пропагандистская цель отпала, а вместе с ней - и потребность в его центральном расположении, благодаря которому он доминирует над всеми болгарскими учреждениями", - говорится в предложении, в котором также отмечается, насколько опасен памятник для прохожих.

В документе также отмечается, что памятник не связан с историческим событием.

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Советский Союз объявил войну Болгарии 5 сентября 1944 и вступил на болгарскую территорию 8 сентября 1944 года. Оккупация длилась до 1947 года и стоила Болгарии 82 миллиарда болгарских левов из-за потери сырья и сельскохозяйственного производства.

"В этом смысле этот памятник, называющий оккупировавшую нашу страну армию "освободителем", вводит в заблуждение молодое поколение, которое не было свидетелем того времени и не изучало его в школе", - говорится в заявлении "Демократической Болгарии" .

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Городской совет имеет решение от 1993 года о демонтаже памятника, которое не было выполнено.

С началом войны в Украине памятник стал местом антивоенных протестов, и несколько дней назад протестующие сняли надпись о том, что советская армия освободила Болгарию в 1944 году.