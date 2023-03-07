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В столиці Болгарії приберуть величезний пам’ятник радянській армії

софія,болгарія,пам'ятник

Великий пам’ятник Радянській армії в Софії буде демонтований після багатьох років суперечок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Проєвропейська коаліція "Демократична Болгарія" подала свою пропозицію про демонтаж пам'ятника до міської ради Софії ще три роки тому. Але лише зараз її включили до порядку денного.

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"Пам'ятник був побудований для пропаганди, щоб він знаходився в центральному місці, щоб повз нього постійно проходили люди. Сьогодні ця пропагандистська мета відпала, а разом з нею - і потреба в його центральному розташуванні, завдяки якому він домінує над усіма болгарськими установами", - йдеться у пропозиції, в якій також зазначається, наскільки небезпечним є пам'ятник для перехожих.

У документі також зазначається, що пам'ятник не пов'язаний з історичною подією.

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Радянський Союз оголосив війну Болгарії 5 вересня 1944 року і вступив на болгарську територію 8 вересня 1944 року. Окупація тривала до 1947 року і коштувала Болгарії 82 мільярди левів через втрату сировини та сільськогосподарського виробництва.

"У цьому сенсі цей пам'ятник, який називає армію, що окупувала нашу країну, "визволителем", вводить в оману молоде покоління, яке не було свідком того часу і не вивчало його в школі", - йдеться у заяві "Демократичної Болгарії".

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Міська рада має рішення від 1993 року про демонтаж пам'ятника, яке не було виконано.

З початком війни в Україні пам'ятник став місцем антивоєнних протестів, і кілька днів тому протестувальники зняли напис про те, що радянська армія звільнила Болгарію в 1944 році.

Автор: 

Болгарія (787) демонтаж (193) пам’ятник (931)


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Топ коментарі
+30
Альошу на ***... Це добре. Кацапи, оце вам повезло з царьом! От так все просрати-це ж який талант потрібно мати! Скоро білоруси вас на*** пошлють- і будете з канібалами африканським дружбу водити!
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07.03.2023 13:53 Відповісти
+19
Один хрен, Альошу *****!
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07.03.2023 14:30 Відповісти
+19
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07.03.2023 14:37 Відповісти
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Альошу на ***... Це добре. Кацапи, оце вам повезло з царьом! От так все просрати-це ж який талант потрібно мати! Скоро білоруси вас на*** пошлють- і будете з канібалами африканським дружбу водити!
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07.03.2023 13:53 Відповісти
То не про "Альошу". "Альоша" в Пловдиві, а знести збираються щось в Софії
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07.03.2023 14:09 Відповісти
Один хрен, Альошу *****!
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07.03.2023 14:30 Відповісти
Та не кажіть... Як тільки но ***** засіло на трон сцаря так кругом почали кацапсчий ізік, саміх кацапів по всьому світу уШШімлять.
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07.03.2023 14:31 Відповісти
Там ще альоша є."Стоїть над гарою альоша,Болгарії руцький зольдат"........ пропагандистська пісня радянського періоду
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07.03.2023 13:54 Відповісти
Хоча насправді той альоша міг загинути в Болгарії тільки перебравши виноградної горілки. В Болгарії червона армія не зробила жодного пострілу. Німці відійшли, совєти просто зайшли.
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07.03.2023 14:27 Відповісти
Это как "освобождение" Ржева. Намцы ушли, а красная армия только через сутки раздуплилась!
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07.03.2023 14:39 Відповісти
Извините опечатка, (вермахт).
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07.03.2023 14:40 Відповісти
Таки Гуд. Може нарешті усі роздупляться потихенько..
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07.03.2023 13:56 Відповісти
Було б символічно та справедливо переплавити цей істукан та з виплавленої міді зробити на болгарському заводі "Арсенал" латунні оболонки для куль та гільзи для патронів, якими будуть вбивати російських окупантів. І так зробити з усіма радянськими пам'ятниками по всій Європі
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07.03.2023 14:01 Відповісти
Болгарам ті кацапські "визволителі" ще з 19-го століття відригуються. Тоді тодішній імператор олександр вирішив "визволити" болгар від турецького гніту. В школі про це не вчили, але очевидці писали що кацапи були в прострації від того що побачили в тій Болгарії. Ніякого турецького утиску не було, православних церков було в кожному селі по дві, селяни жили багато та доволі заможно в порівнянні з напіврозваленою імперією кріпаків. І взагалі болгари питали чого ви сюди приперлись???
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07.03.2023 14:03 Відповісти
"Асвабаждать!!!"
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07.03.2023 14:41 Відповісти
Шли Босфор от турков "освобождать". Мало же своего всего, ещё надо.
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07.03.2023 15:18 Відповісти
Боже, скільки свого лайна кацапи понатикали скрізь, куди дотягнутися!
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07.03.2023 14:12 Відповісти
Не перебільшуйте. Ці "істукани" ставила місцева комуняцька влада на всій території такзваного вашавського договору.
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07.03.2023 15:41 Відповісти
Радянського Союзу вже нема 30 років а його мітки стоять по всій Европі. І в Україні.
І ніхто не думає це прибирати.
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07.03.2023 14:26 Відповісти
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07.03.2023 14:37 Відповісти
Стоял под горою АльЁша,
Болгарию оккупировавший солдат.
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07.03.2023 14:42 Відповісти
Альошка,писдуй лісом на болота
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07.03.2023 16:13 Відповісти
 
 