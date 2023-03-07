В столиці Болгарії приберуть величезний пам’ятник радянській армії

Великий пам’ятник Радянській армії в Софії буде демонтований після багатьох років суперечок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Проєвропейська коаліція "Демократична Болгарія" подала свою пропозицію про демонтаж пам'ятника до міської ради Софії ще три роки тому. Але лише зараз її включили до порядку денного.

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"Пам'ятник був побудований для пропаганди, щоб він знаходився в центральному місці, щоб повз нього постійно проходили люди. Сьогодні ця пропагандистська мета відпала, а разом з нею - і потреба в його центральному розташуванні, завдяки якому він домінує над усіма болгарськими установами", - йдеться у пропозиції, в якій також зазначається, наскільки небезпечним є пам'ятник для перехожих.

У документі також зазначається, що пам'ятник не пов'язаний з історичною подією.

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Радянський Союз оголосив війну Болгарії 5 вересня 1944 року і вступив на болгарську територію 8 вересня 1944 року. Окупація тривала до 1947 року і коштувала Болгарії 82 мільярди левів через втрату сировини та сільськогосподарського виробництва.

"У цьому сенсі цей пам'ятник, який називає армію, що окупувала нашу країну, "визволителем", вводить в оману молоде покоління, яке не було свідком того часу і не вивчало його в школі", - йдеться у заяві "Демократичної Болгарії".

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Міська рада має рішення від 1993 року про демонтаж пам'ятника, яке не було виконано.

З початком війни в Україні пам'ятник став місцем антивоєнних протестів, і кілька днів тому протестувальники зняли напис про те, що радянська армія звільнила Болгарію в 1944 році.