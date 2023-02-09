Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Маріїнському парку Києва демонтували пам’ятник радянському воєначальнику генералу Миколі Ватутіну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Голова робочої групи і заступник голови КМДА Володимир Прокопів зазначив, що за останні роки було близько десятка спроб зруйнувати або пошкодити пам’ятник.

"Окрім того, три роки тому була петиція на сайті Київської міської ради про демонтаж цього пам’ятника, і вона дуже швидко набрала понад 10000 голосів. Що теж говорить про волю киян. Процес прибирання таких пам’ятників із публічного простору не відбувається так швидко, як нам хотілось би, але ми, на відміну від росії, – правова держава, де поважають закони, тому нині, коли ми маємо на це юридичне право, ми прибираємо залишки тоталітаризму з публічного простору нашої столиці", - додав він.

"Микола Ватутін – радянський воєначальник, генерал армії, Герой Радянського Союзу. Один із 4-х командувачів радянськими фронтами, що загинули у роки німецько-радянської війни. Він брав активну участь у війні проти залишків армії УНР, повстанців Холодного Яру, доля яких склалася трагічно. Найбільше Ватутін "прославився" під час Другої світової війни. Його невміле, а інколи просто вбивче керівництво військами, а він командував у тому числі й фронтами, призводило до величезних втрат серед особового складу", - наголосили у КМДА.

Раніше у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику Валерію Чкалову, який був розташований на розі вулиці Олеся Гончара та вулиці Михайла Коцюбинського у Шевченківському районі.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.