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Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Маріїнському парку Києва демонтували пам’ятник радянському воєначальнику генералу Миколі Ватутіну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Голова робочої групи і заступник голови КМДА Володимир Прокопів зазначив, що за останні роки було близько десятка спроб зруйнувати або пошкодити пам’ятник.

"Окрім того, три роки тому була петиція на сайті Київської міської ради про демонтаж цього пам’ятника, і вона дуже швидко набрала понад 10000 голосів. Що теж говорить про волю киян. Процес прибирання таких пам’ятників із публічного простору не відбувається так швидко, як нам хотілось би, але ми, на відміну від росії, – правова держава, де поважають закони, тому нині, коли ми маємо на це юридичне право, ми прибираємо залишки тоталітаризму з публічного простору нашої столиці", - додав він.

"Микола Ватутін – радянський воєначальник, генерал армії, Герой Радянського Союзу. Один із 4-х командувачів радянськими фронтами, що загинули у роки німецько-радянської війни. Він брав активну участь у війні проти залишків армії УНР, повстанців Холодного Яру, доля яких склалася трагічно. Найбільше Ватутін "прославився" під час Другої світової війни. Його невміле, а інколи просто вбивче керівництво військами, а він командував у тому числі й фронтами, призводило до величезних втрат серед особового складу", - наголосили у КМДА.

Раніше у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику Валерію Чкалову, який був розташований на розі вулиці Олеся Гончара та вулиці Михайла Коцюбинського у Шевченківському районі.

Також читайте: Майже 1,5 млн євро витратить Естонія на знесення радянських пам’ятників

Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 01
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 02
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 03
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 04
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 05
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 06
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 07
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 08
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 09
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 10
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 11
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 12
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 13
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 14
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 15
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 16
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 17
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 18
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 19
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 20
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 21
Пам’ятник радянському генералу Ватутіну демонтували у Києві 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

демонтаж (192) Київ (19517) пам’ятник (928)


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Топ коментарі
+30
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09.02.2023 15:33
+22
УПА поклала початок кінця цього генерала, тепер прийшов час завершити все омріяне. Очистити нашу землю від усіх зайд.
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09.02.2023 15:39
+19
Слава Героям ОУН УПА - вони боролися за волю і незалежність України проти обох окупантів !!!
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09.02.2023 15:46
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09.02.2023 15:33 Відповісти
І поставте оце.

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09.02.2023 15:36 Відповісти
та приробити йому іншу голову та відпиляти кашкет з рук
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09.02.2023 15:36 Відповісти
А імперської шінельки як позбутись?
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09.02.2023 15:42 Відповісти
Предлагаю голову мангушева....
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09.02.2023 15:42 Відповісти
У-р-р-р--аааааааааа!!
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09.02.2023 15:35 Відповісти
Это просто праздник какой- то!
Ну что, господин Ткаченко
Снесем Щорса?
Судя по тому ,как разворачивается
История с Довженко - центром
Вы переобуваетесь
Глядишь - и на святое замахнетесь
На свою синагогу - Игоря Валерьевича
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09.02.2023 15:36 Відповісти
Баброва, іди за своїм рюськім кАрАблЬОм на ...
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09.02.2023 18:41 Відповісти
в кацапушечки пердачок палає як доменна піч....
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09.02.2023 18:39 Відповісти
Не треба так радикально. Кінь там просто красень, можно справжнього українського героя туди посадити. Скульптори порадять.
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09.02.2023 16:39 Відповісти
Прижиттевий пам"ятник - погана прикмета, то ви на що натякаєте?
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09.02.2023 16:46 Відповісти
Баброва іди за своїм рюськім короблем на ...
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09.02.2023 18:39 Відповісти
УПА поклала початок кінця цього генерала, тепер прийшов час завершити все омріяне. Очистити нашу землю від усіх зайд.
показати весь коментар
09.02.2023 15:39 Відповісти
Слава Героям ОУН УПА - вони боролися за волю і незалежність України проти обох окупантів !!!
показати весь коментар
09.02.2023 15:46 Відповісти
Те що почали УПА, завершили КДМА!!
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09.02.2023 16:35 Відповісти
"вата и ватутин близнецы братья, кто более ещё параше ценен?" )
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09.02.2023 15:40 Відповісти
был ватан нет ватана...
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09.02.2023 15:41 Відповісти
Під сраку тобі, генерале,
від українського народу!
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09.02.2023 15:42 Відповісти
Сегодня поздно, дежурно, надоело, все ясно было давно с этим генералом. Это не мы его сносим--- это война его сносит. Я бы продал, покупатели есть и самовывозом. А по летчику бесшабашному, что сроду тут не летал, тоже просто--- не летал тут, так и стоять нехер. И тоже продать, деньги на ВСУ.
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09.02.2023 15:48 Відповісти
Нужно за голову такие памятники демонтировать, а то придет к власти очередной зебил и вернет назад.
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09.02.2023 15:58 Відповісти
А что это корабельная сосна селфи делала? Очередная замминистра по скоростному расстегиванию ширинок?
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09.02.2023 16:01 Відповісти
ну что получил ген Ватутин в ногу от украинского народа это пулю и чернозём вызвавший гангрену от которой он уехал в ад
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09.02.2023 16:07 Відповісти
У сідницю з пошкодженням кісток таза. Мучився і конав дуже довго
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09.02.2023 16:21 Відповісти
Кажуть, що він там похований... Чи справді це так? Якщо так, слід і рештки прибрати.
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09.02.2023 16:08 Відповісти
певно тому постамєнтік залишили
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09.02.2023 16:31 Відповісти
Вату путину!
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09.02.2023 16:10 Відповісти
Nareshti !!!!
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09.02.2023 16:14 Відповісти
Бери шинель, пашли дамой.
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09.02.2023 16:17 Відповісти
Українські повстанці тоді не убили цього виродка вату, а лише поранили у .... ягодицю з пошкодженням кісток тазу. Він мучився і померав дуже довго від гангрени і зараження крові.
Цікаво, перед смертю його відвідували душі тисяч загиблих українців, котрих він кинув на т.з. "форсування" Дніпра без зброї, плавзасобів, навіть без форми і без попередньої арт. обробки німецьких позицій? Дістали цього душогуба прокляття їх дітей, батьків, дружин...?
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09.02.2023 16:19 Відповісти
Істукана прибрали, а могила залишилась. Потужне рішення.
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09.02.2023 16:35 Відповісти
Автор не в темі, це могила Ватутіна, пам'ятник зняли, що з кістками?
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09.02.2023 17:02 Відповісти
викопати й розсипати по Букрину, де із за цього йо...аного генерала полягли ні за що сотні тисяч українців.
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09.02.2023 18:55 Відповісти
ну і хрєн з ним! Треба викорінити всю радянщину, нещадно, хтоби що не казав і не ностальгував. Ми 30 років замість займатись самоідентифікацією як вільного народу переймались як кацапи "вєлікай Пабєдой", "дідами", "подвигами" і т.д. От і догрались. США і Японія також воювали, і були великі жертви і були ядерні бомбардування, але всі примирились і живуть нормально, а комусь в сраці застрягла та війна і покою немає...
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09.02.2023 17:21 Відповісти
а сколько этого дерьма ещё осталось в Украине!
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09.02.2023 17:22 Відповісти
Время убрать из Киево-Печерской Лавры кости немецкого вора Петра Столыпина и отправить в Дрезден,на родину этого рехВОРматора... канцлер Щольц не откажется...
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09.02.2023 18:01 Відповісти
По требованию международных правозащитных организаций советские памятники в Украине стали выездными
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09.02.2023 18:40 Відповісти
Вітаю зняття пам,ятрника ватутіну, але радість неповна, мене турбують залишки знесених пам,ятників - їх постаменти, які чомусь залишаються роками і даже десятиліттями(приклад постамента-гільзи від лєніна на Бесарабці)
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09.02.2023 18:53 Відповісти
З цього приводу цікаво послухати скавчання й завивання диких сабак із мацковських болот.
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09.02.2023 18:58 Відповісти
цяцькались мов з немовлям.. нє шоп мордою в асфальт
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10.02.2023 17:59 Відповісти
 
 