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Канада готова постачати в Україну безпілотники власного виробництва, - National Post

канада,дрон,безпілотник

У липні минулого року Україна запросила 300 високотехнологічних безпілотників від Канади. Переговори тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на National Post.

У листі від першого віце-прем’єр-міністра та міністра економічного розвитку України Юлії Свириденко до міністра оборони Канади Аніти Ананд та міністра фінансів Христі Фріланд, надісланого минулого липня, йдеться про те, що тактичні безпілотники стали вирішальними для сил на землі. У документі, отриманому National Post, Свириденко сказала, що Україна розробила кілька власних безпілотних літальних апаратів, але вони "мають серйозні обмеження" - включно з їхньою вразливістю до російської радіоелектронної боротьби, яка призвела до загибелі багатьох пілотів безпілотників, і їхньою обмеженою здатністю працювати вночі та за поганої погоди.

Свириденко вказувала, що потребам ЗСУ відповідають Teledyne Flir R70 Skyranger, які виготовляють в Онтаріо. Також українці запитали навчання та польову підтримку від Центра робототехніки Оттави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони купуватиме в українських компаній всі БПЛА, які вони зможуть виробити, - Резніков

300 дронів, які запросила Україна, коштуватимуть близько 150 мільйонів доларів.

Запит на безпілотники донедавна не був пріоритетом, але джерела припускають, що зараз тривають переговори.

Автор: 

безпілотник (4333) Канада (2217) Свириденко (332) дрони (4900)


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Топ коментарі
+6
Резников мразь, второй год войны а мы скидывается на мавики.. дроны уже должны штамповать пачками
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07.03.2023 23:56 Відповісти
+3
Дідько - ще в липні!

Пройшло 9 місяців!

Замислились!

Дякую, Канада!
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07.03.2023 23:34 Відповісти
+2
Півмільона доларів за фактично той же Мавік, але з доброю камерою та стійкий до РЕБ. Дуже дивно. Хаймарс стоит 3,5 млн.
А тут Штати не дали дозвіл https://focus.ua/uk/*******-novosti/547809-droni-reaper-mq-9-za-1-dolar-amerikanska-kompaniya-zaproponuvala-ukrajini-ugodu-wsj Дрони Reaper MQ-9 за 1 долар: американська компанія запропонувала Україні угоду, - WSJ
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07.03.2023 23:59 Відповісти
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"Канада готова постачати в Україну безпілотники власного виробництва" - але ж "Міноборони купуватиме в українських компаній всі БПЛА, які вони зможуть виробити, - Резніков." - Резніков уже скупив (на яєчні гроші) всі українських компаній які можуть виробити безпілотники?
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07.03.2023 23:24 Відповісти
А в чому різниця між " купуватиме в українських компаній" і " уже скупив (на яєчні гроші) всі українських компаній"? Маячня якась....
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07.03.2023 23:32 Відповісти
Резніков уже скупив (на крадені яєчні гроші) всі українські компанії які можуть виробити безпілотники?
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07.03.2023 23:48 Відповісти
скупив для себе - не для держави
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07.03.2023 23:53 Відповісти
Не звизди, видимо, Канада бесплатно поставит дроны. Украина покупает дроны внутри страны.
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08.03.2023 06:34 Відповісти
Дідько - ще в липні!

Пройшло 9 місяців!

Замислились!

Дякую, Канада!
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07.03.2023 23:34 Відповісти
Резников мразь, второй год войны а мы скидывается на мавики.. дроны уже должны штамповать пачками
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07.03.2023 23:56 Відповісти
Сидя на диване, все умные...
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08.03.2023 06:36 Відповісти
Я на передке. И у нас одни мавики.
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08.03.2023 09:50 Відповісти
Пока пачками штампуют ордена для стендаперов, миньетчиц, друзей и прочих дружбанов и подруг ... ну вы поняли кого.
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08.03.2023 13:43 Відповісти
не на часі
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08.03.2023 13:50 Відповісти
Півмільона доларів за фактично той же Мавік, але з доброю камерою та стійкий до РЕБ. Дуже дивно. Хаймарс стоит 3,5 млн.
А тут Штати не дали дозвіл https://focus.ua/uk/*******-novosti/547809-droni-reaper-mq-9-za-1-dolar-amerikanska-kompaniya-zaproponuvala-ukrajini-ugodu-wsj Дрони Reaper MQ-9 за 1 долар: американська компанія запропонувала Україні угоду, - WSJ
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07.03.2023 23:59 Відповісти
Саме стійкість до РЕБ має значення. Цей дрон може працювати в тих умовах в яких мавік працювати не буде. Та і втрачатись вони мали би в рази меньше. Дуже важливу техніку та ділянки добре прикривають РЕБом.
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08.03.2023 14:05 Відповісти
Квадрокоптер за таку ціну повний абсурд.
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08.03.2023 14:43 Відповісти
Та невже ! Що, зрушився лід ?
Капець. Ото треба штурхати безкінечно і тиснути.
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08.03.2023 01:15 Відповісти
Ви б їх хоча б продали, як китайці, але без пройобів з аероскопами, потужністю передавачів, NFZ з галімими GPS модулями разом з акселерометрами+гіроскопами
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08.03.2023 02:02 Відповісти
Про що можна вести переговори 8 місяців? Просто напишіть що Канада нам показала дулю на запит дронів, щоб ми помилково не думали що Канада це друзі.
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08.03.2023 07:42 Відповісти
Охфіс Зермака хоче прокладку всунуть мабуть, с.ки
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08.03.2023 13:48 Відповісти
Ну як же без цього! Діти лейтенанта Шмідта себе перестануть поважати. А канадці не ведуться, бо з липня тривають переговори. Скоріш за все вимагають прямий договір з МО, без Агрохімії.
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08.03.2023 14:27 Відповісти
 
 