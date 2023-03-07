Канада готова постачати в Україну безпілотники власного виробництва, - National Post

У липні минулого року Україна запросила 300 високотехнологічних безпілотників від Канади. Переговори тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на National Post.

У листі від першого віце-прем’єр-міністра та міністра економічного розвитку України Юлії Свириденко до міністра оборони Канади Аніти Ананд та міністра фінансів Христі Фріланд, надісланого минулого липня, йдеться про те, що тактичні безпілотники стали вирішальними для сил на землі. У документі, отриманому National Post, Свириденко сказала, що Україна розробила кілька власних безпілотних літальних апаратів, але вони "мають серйозні обмеження" - включно з їхньою вразливістю до російської радіоелектронної боротьби, яка призвела до загибелі багатьох пілотів безпілотників, і їхньою обмеженою здатністю працювати вночі та за поганої погоди.

Свириденко вказувала, що потребам ЗСУ відповідають Teledyne Flir R70 Skyranger, які виготовляють в Онтаріо. Також українці запитали навчання та польову підтримку від Центра робототехніки Оттави.

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300 дронів, які запросила Україна, коштуватимуть близько 150 мільйонів доларів.

Запит на безпілотники донедавна не був пріоритетом, але джерела припускають, що зараз тривають переговори.