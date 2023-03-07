Канада готова поставлять в Украину беспилотники собственного производства, - National Post

В июле прошлого года Украина запросила 300 высокотехнологичных беспилотников из Канады. Переговоры продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на National Post.

В письме от первого вице-премьер-министра и министра экономического развития Украины Юлии Свириденко к министру обороны Канады Аните Ананд и министру финансов Христе Фриланд, отправленном в прошлом июле, говорится, что тактические беспилотники стали решающими для сил на земле. В документе, полученном National Post, Свириденко сказала, что Украина разработала несколько собственных беспилотных летательных аппаратов, но они "имеют серьезные ограничения", включая их уязвимость к российской радиоэлектронной борьбе, которая привела к гибели многих пилотов беспилотников, и их ограниченную способность работать ночью и при плохой погоде.

Свириденко отметила, что потребностям ВСУ отвечают Teledyne Flir R70 Skyranger, производимые в Онтарио. Также украинцы запросили учения и полевую поддержку Центра робототехники Оттавы.

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300 дронов, которые запросила Украина, будут стоить около 150 миллионов долларов.

Запрос на беспилотники до недавних пор не был приоритетом, но источники предполагают, что сейчас продолжаются переговоры.