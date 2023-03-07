РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12624 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Война
6 261 19

Канада готова поставлять в Украину беспилотники собственного производства, - National Post

канада,дрон,безпілотник

В июле прошлого года Украина запросила 300 высокотехнологичных беспилотников из Канады. Переговоры продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на National Post.

В письме от первого вице-премьер-министра и министра экономического развития Украины Юлии Свириденко к министру обороны Канады Аните Ананд и министру финансов Христе Фриланд, отправленном в прошлом июле, говорится, что тактические беспилотники стали решающими для сил на земле. В документе, полученном National Post, Свириденко сказала, что Украина разработала несколько собственных беспилотных летательных аппаратов, но они "имеют серьезные ограничения", включая их уязвимость к российской радиоэлектронной борьбе, которая привела к гибели многих пилотов беспилотников, и их ограниченную способность работать ночью и при плохой погоде.

Свириденко отметила, что потребностям ВСУ отвечают Teledyne Flir R70 Skyranger, производимые в Онтарио. Также украинцы запросили учения и полевую поддержку Центра робототехники Оттавы.

Читайте также: Поставки Китаем беспилотников России будет нарушать международное право, - глава МИД Германии Бербок

300 дронов, которые запросила Украина, будут стоить около 150 миллионов долларов.

Запрос на беспилотники до недавних пор не был приоритетом, но источники предполагают, что сейчас продолжаются переговоры.

Автор: 

беспилотник (3762) Канада (2099) Свириденко Юлия (138) дроны (4104)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Резников мразь, второй год войны а мы скидывается на мавики.. дроны уже должны штамповать пачками
показать весь комментарий
07.03.2023 23:56 Ответить
+3
Дідько - ще в липні!

Пройшло 9 місяців!

Замислились!

Дякую, Канада!
показать весь комментарий
07.03.2023 23:34 Ответить
+2
Півмільона доларів за фактично той же Мавік, але з доброю камерою та стійкий до РЕБ. Дуже дивно. Хаймарс стоит 3,5 млн.
А тут Штати не дали дозвіл https://focus.ua/uk/*******-novosti/547809-droni-reaper-mq-9-za-1-dolar-amerikanska-kompaniya-zaproponuvala-ukrajini-ugodu-wsj Дрони Reaper MQ-9 за 1 долар: американська компанія запропонувала Україні угоду, - WSJ
показать весь комментарий
07.03.2023 23:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Канада готова постачати в Україну безпілотники власного виробництва" - але ж "Міноборони купуватиме в українських компаній всі БПЛА, які вони зможуть виробити, - Резніков." - Резніков уже скупив (на яєчні гроші) всі українських компаній які можуть виробити безпілотники?
показать весь комментарий
07.03.2023 23:24 Ответить
А в чому різниця між " купуватиме в українських компаній" і " уже скупив (на яєчні гроші) всі українських компаній"? Маячня якась....
показать весь комментарий
07.03.2023 23:32 Ответить
Резніков уже скупив (на крадені яєчні гроші) всі українські компанії які можуть виробити безпілотники?
показать весь комментарий
07.03.2023 23:48 Ответить
скупив для себе - не для держави
показать весь комментарий
07.03.2023 23:53 Ответить
Не звизди, видимо, Канада бесплатно поставит дроны. Украина покупает дроны внутри страны.
показать весь комментарий
08.03.2023 06:34 Ответить
Дідько - ще в липні!

Пройшло 9 місяців!

Замислились!

Дякую, Канада!
показать весь комментарий
07.03.2023 23:34 Ответить
Резников мразь, второй год войны а мы скидывается на мавики.. дроны уже должны штамповать пачками
показать весь комментарий
07.03.2023 23:56 Ответить
Сидя на диване, все умные...
показать весь комментарий
08.03.2023 06:36 Ответить
Я на передке. И у нас одни мавики.
показать весь комментарий
08.03.2023 09:50 Ответить
Пока пачками штампуют ордена для стендаперов, миньетчиц, друзей и прочих дружбанов и подруг ... ну вы поняли кого.
показать весь комментарий
08.03.2023 13:43 Ответить
не на часі
показать весь комментарий
08.03.2023 13:50 Ответить
Півмільона доларів за фактично той же Мавік, але з доброю камерою та стійкий до РЕБ. Дуже дивно. Хаймарс стоит 3,5 млн.
А тут Штати не дали дозвіл https://focus.ua/uk/*******-novosti/547809-droni-reaper-mq-9-za-1-dolar-amerikanska-kompaniya-zaproponuvala-ukrajini-ugodu-wsj Дрони Reaper MQ-9 за 1 долар: американська компанія запропонувала Україні угоду, - WSJ
показать весь комментарий
07.03.2023 23:59 Ответить
Саме стійкість до РЕБ має значення. Цей дрон може працювати в тих умовах в яких мавік працювати не буде. Та і втрачатись вони мали би в рази меньше. Дуже важливу техніку та ділянки добре прикривають РЕБом.
показать весь комментарий
08.03.2023 14:05 Ответить
Квадрокоптер за таку ціну повний абсурд.
показать весь комментарий
08.03.2023 14:43 Ответить
Та невже ! Що, зрушився лід ?
Капець. Ото треба штурхати безкінечно і тиснути.
показать весь комментарий
08.03.2023 01:15 Ответить
Ви б їх хоча б продали, як китайці, але без пройобів з аероскопами, потужністю передавачів, NFZ з галімими GPS модулями разом з акселерометрами+гіроскопами
показать весь комментарий
08.03.2023 02:02 Ответить
Про що можна вести переговори 8 місяців? Просто напишіть що Канада нам показала дулю на запит дронів, щоб ми помилково не думали що Канада це друзі.
показать весь комментарий
08.03.2023 07:42 Ответить
Охфіс Зермака хоче прокладку всунуть мабуть, с.ки
показать весь комментарий
08.03.2023 13:48 Ответить
Ну як же без цього! Діти лейтенанта Шмідта себе перестануть поважати. А канадці не ведуться, бо з липня тривають переговори. Скоріш за все вимагають прямий договір з МО, без Агрохімії.
показать весь комментарий
08.03.2023 14:27 Ответить
 
 