Передчасно робити висновки щодо підриву "Північного потоку", тривають розслідування, - Білий дім

Білий дім закликав "не забігати наперед" з висновками щодо того, хто стоїть за підривом російського газогону Nord Stream на тлі публікації газети New York Times, яка стверджує, посилаючись на "нові розвіддані", що за вибухами стоїть проукраїнська група.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На брифінгу в Білому домі координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що "зараз тривають три розслідування", які ведуть різні країни, і жодне з них ще не дійшло висновків.

"Не забігаймо наперед... Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що вони знаходять. Отже, ми вважаємо, і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми повинні завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути", – сказав Кірбі, відповідаючи на запитання, чи стурбований Вашингтон тим, що ця інформація може негативно вплинути на громадську підтримку України в Німеччині та спричинити тертя в НАТО.

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У вівторок газета New York Times повідомила, посилаючись на перевірених офіційних осіб у США, що нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі Nord Stream здійснила "проукраїнська група". Як повідомила газета, представники США заявили NYT, що не мають доказів того, що президент України Володимир Зеленський чи його старші помічники були причетні до операції. Також вони не стверджують, що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських урядовців.