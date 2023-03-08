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Новини
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Передчасно робити висновки щодо підриву "Північного потоку", тривають розслідування, - Білий дім

північний

Білий дім закликав "не забігати наперед" з висновками щодо того, хто стоїть за підривом російського газогону Nord Stream на тлі публікації газети New York Times, яка стверджує, посилаючись на "нові розвіддані", що за вибухами стоїть проукраїнська група.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

На брифінгу в Білому домі координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що "зараз тривають три розслідування", які ведуть різні країни, і жодне з них ще не дійшло висновків.

"Не забігаймо наперед... Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що вони знаходять. Отже, ми вважаємо, і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми повинні завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути", – сказав Кірбі, відповідаючи на запитання, чи стурбований Вашингтон тим, що ця інформація може негативно вплинути на громадську підтримку України в Німеччині та спричинити тертя в НАТО.

Також читайте: Німецькі ЗМІ встановили, що яхту, з якої підірвали "Північні потоки", орендували в українців

У вівторок газета New York Times повідомила, посилаючись на перевірених офіційних осіб у США, що нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі Nord Stream здійснила "проукраїнська група". Як повідомила газета, представники США заявили NYT, що не мають доказів того, що президент України Володимир Зеленський чи його старші помічники були причетні до операції. Також вони не стверджують, що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських урядовців.

Автор: 

США (23390) Північний потік (2473) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+16
Честно кажучи соромно за те, що із колись поважним виданням зробили соціалісти.
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08.03.2023 00:29 Відповісти
+14
Рекомендую "розслідувачам" пригадати, що для РФ світили санкції за порушення контракту, за зрив постачання газу і турбіна відремонтована у Канаді чомусь вперто не крутилась, мабуть була змащена українським салом...і тут раптом кацапу на поміч прийшла невідома проукраїнська сила на польскій яхті, та ще й через Німеччину ( а нех танки постачати!) і підірвала дві труби з трьох)) Порожні. По яким нічого не йшло)) Та комуж це могло бути вигідно, крім українського спецназу, котрий вже довкола повзривав і лишилась лише ПП-2.. не вся правда. Одну трубу лишили. Мабуть врізались самі мали намір качати собі. Повітря)).

Ну, добре хоть NYT, а не FOX NEWS устами Карлсона Такера.))
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08.03.2023 01:14 Відповісти
+10
Чому ж тоді ця група не втопила досі увесь чорноморський флот росії?
Навряд це складніше підриву чорт зна де трьох гілок магістральних газопроводів на дні моря.
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08.03.2023 00:29 Відповісти
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Проукраїнська група Землю створила. Ви що,не знали?
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08.03.2023 00:16 Відповісти
Всё никак не могут решить кого наградить?
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08.03.2023 00:17 Відповісти
ще в минулому році десь через тиждень після підриву "генерал свр" писав, що підрив зробили кацапи за вказівкою їхнього генштабу.
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08.03.2023 00:21 Відповісти
І як не дивно, це сама логічна версія, бо є мотив...
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08.03.2023 08:17 Відповісти
який у них мотив стосовно цього підриву? самі ж собі зробили гірше.
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08.03.2023 16:51 Відповісти
20 лярдів штрафів за непостачання газу. нормальний мотив?
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08.03.2023 17:04 Відповісти
так отож, мотив сильний. тим паче, що газ вони перестали качати ще раніше. десь за місяць чи навіть 2 до підриву тих газопроводів.
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08.03.2023 19:35 Відповісти
надеюсь что то были не мы, а то выяснится что это была гениальная операция века буданова или ермака....позору не оберемся....
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08.03.2023 00:29 Відповісти
Чому, все пучком будет, сделай оговорку, мол наперекор,
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08.03.2023 07:21 Відповісти
Честно кажучи соромно за те, що із колись поважним виданням зробили соціалісти.
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08.03.2023 00:29 Відповісти
Чому ж тоді ця група не втопила досі увесь чорноморський флот росії?
Навряд це складніше підриву чорт зна де трьох гілок магістральних газопроводів на дні моря.
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08.03.2023 00:29 Відповісти
Так я не понял... Подрыв этого дерьма это хорошо или плохо?)
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08.03.2023 00:30 Відповісти
если это таки мы - то плохо. Вони будет на весь мир.
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08.03.2023 00:50 Відповісти
все что делает Хйло и ко наверное обычно с лучшими намерениями, но по факту получается в основном жопа. карма такая. еще и Овощ там и другие официальные лица помогают ментально. ну а вообще поскольку лучше с умным потерять чем с дураком найти - то в целом хорошо.
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08.03.2023 02:29 Відповісти
Хуцпа!

У наших нема таких можливостей, щоб здійснити подібну операцію.
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08.03.2023 00:35 Відповісти
Как два пальца
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08.03.2023 01:47 Відповісти
Хто? Ксюша Манекен?
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08.03.2023 17:49 Відповісти
точно, проукраинская, совместно с фрау Меркель, ага
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08.03.2023 00:51 Відповісти
Рекомендую "розслідувачам" пригадати, що для РФ світили санкції за порушення контракту, за зрив постачання газу і турбіна відремонтована у Канаді чомусь вперто не крутилась, мабуть була змащена українським салом...і тут раптом кацапу на поміч прийшла невідома проукраїнська сила на польскій яхті, та ще й через Німеччину ( а нех танки постачати!) і підірвала дві труби з трьох)) Порожні. По яким нічого не йшло)) Та комуж це могло бути вигідно, крім українського спецназу, котрий вже довкола повзривав і лишилась лише ПП-2.. не вся правда. Одну трубу лишили. Мабуть врізались самі мали намір качати собі. Повітря)).

Ну, добре хоть NYT, а не FOX NEWS устами Карлсона Такера.))
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08.03.2023 01:14 Відповісти
Ви тільки почитатйе,освіжіть у пам'яті і скажіть тепер що то зробила медикиня на яхті)) А де ж ділося "всьо сделано, шеф!"

Вскоре после аварии эксперты отмечали, что подводные газопроводы ломаются крайне редко, и одновременное разрушение обеих веток СП-1 и одной из двух веток СП-2 свидетельствует о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F диверсии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-nyt-1-34 [34] . Взрывные устройства могли быть доставлены к газопроводам кораблём или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолётом , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7 водолазами или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B субмариной , а также размещены изнутри газопровода тем же способом, которым в просвет трубы помещают очистительный скребок. Масштаб и сложность подобной атаки однозначно указывали на причастность государстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-carnegie-1-35 [35] .

Журналисты немецкой газеты https://ru.wikipedia.org/wiki/Der_Tagesspiegel Der Tagesspiegel со ссылкой на источник, близкий к расследованию, отмечали, что рассматривались версии о причастности к атаке как России, так и Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-29 [29] . Пять собеседников https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post в структурах Евросоюза, знакомые с содержанием непубличных обсуждений, подчеркнули, что предположение об ответственности РФ за подрыв газопроводов является основным: по их мнению, только Россия одновременно имела мотив и техническую возможность организовать диверсииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-wp-1-36 [36] . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти предположения «предсказуемыми, глупыми и абсурдными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-37 [37] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-38 [38] . Он также напомнил заявления президента США Джо Байдена, обещавшего избавиться от «Северного потока - 2»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-37 [37] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-the_local-39 [39] .

Источник https://ru.wikipedia.org/wiki/Sky_News Sky News в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Минобороны Великобритании отмечал, что в пользу версии об использовании беспилотных аппаратов для доставки взрывных устройств говорят доклады норвежских властей о неопознанных беспилотниках в районе нефтяных и газовых платформ накануне атакиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-meduza-1-5 [5] .

6 октября 2022 года правоохранительные органы Швеции завершили осмотр повреждений на «Северном потоке - 1» и «Северном потоке - 2» и пришли выводу, что в «экономической зоне Швеции произошли взрывы, причинившие значительный ущерб газопроводам, а также утвердились во мнении, что это была преднамеренная атака»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-40 [40] .

Премьер-министр Швеции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Магдалена Андерссон заявила об отказе Швеции делиться результатами расследования взрывов газопроводов «Северный поток» с российскими властями или «Газпромом», сославшись на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C конфиденциальность криминальных расследований. Заявлялось также, что Швеция не имеет права запрещать российским судам посещать места взрывов после завершения осмотра места преступленияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-41 [41] .

13 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 МИД России рассказало о вызове глав дипмиссий Германии, Дании и Швеции из-за отказа этих стран допустить Россию к расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток-2». По заявлению ведомства, послам было высказано недоумение из-за отсутствия реакции на обращение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 главы правительства РФ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Мишустина с просьбой привлечь представителей России и «Газпрома» к совместному расследованию. МИД также сообщил, что Российская Федерация без допуска своих представителей не признает результатов расследованияи и будет считать, что странам, которые ведут это расследование, есть, что скрывать или они покрывают исполнителей этих «террористических актов»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-42 [42] .

18 октября СМИ впервые обнародовали снимки повреждённого участка «Северного потока», на них был виден зияющий разрыв в одной трубе. Издание https://ru.wikipedia.org/wiki/Expressen Expressen сообщило об отсутствии 50-метрового участка на одном участке трубопровода. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Полиция Дании в свою очередь заявила о том, что повреждения были вызваны мощными взрывами на четырёх разных участкахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-43 [43] . По данным компании Blueye Robotics, на глубине 80 м многометровые участки труб либо отсутствуют, либо их обломки раскиданы по дну. Сотрудник компании Тронд Ларсен рассказал, что так повредить толстый металл могла только большая внешняя силаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-44 [44] .

18 октября представитель Кремля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитрий Песков заявил, что проводимое европейскими странами расследование взрывов было организовано с намерением ложно обвинить Россиюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-45 [45] . 31 октября президент России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Путин рассказал, что представителей «Газпрома&r
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08.03.2023 01:30 Відповісти
Найбільше в підриві потоку були зацікавлені США. Як не верти.
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08.03.2023 06:37 Відповісти
Дурня, як не верти
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08.03.2023 08:29 Відповісти
так може здатись тільки на перший погляд.

"нЄ фсЬо так АднАзнАчна", як ******* писати мосКАЛі!
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08.03.2023 08:46 Відповісти
Ага. Тільки газ на той час чомусь не качала саме *********, а не США. І звичайно так просто співпало, що "буржуї" у той час ніяк не хотіли запускати СП2. І санкціі за невиконання контракту світили саме *********, а не США. А до того москалі не хотіли забирати турбіни з ремонту поки з них не знімуть якихось санкцій. Параші світили міл'ярдні штрафи за невиконання контракту, а тут раптово США стало "вигідно" і вони підірвали газопроводи! Ну дуже зручно виходить! Навчись мізками користуватись, якщо вони в тебе є, і не читай кацапські ЗМІ - погано впливають.
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08.03.2023 09:06 Відповісти
Слухай сюди, лошарику. Де я написав, що сша підірвали? Підірвати могли й кацапи. Включи залишки мізків, що дістались тобі від мамки. А з найбільшим профітом вийдуть сша. Як не поверни. Пшовнах.
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08.03.2023 11:58 Відповісти
Якби в тебе були мізки, то ти б знав, що економіка США майже не залежить від експорту мінеральних ресурсів. А точніше ЗОВСІМ не залежить. Яка буква у слові "зовсім" тобі не знайома? Вони продають нафти і нафтопродуктів майже стільки ж, скільки закуповують! Прикинь?! І газ вони у Європу поставляють не тому, що це дуже вигидно, а скоріше для зниження залежності від кацапського газу і для підтримки світової економіки в цілому. США, як і інші високорозвинені країни зацікавлені у ЗНИЖЕННІ ціни на ресурси на світовому ринку. Вони заробляють на тому, що світова економіка росте. Прикинь?! Зараз США доволі успішно експерементують з термоядерним сінтезом. І років за 10-20 вони таки зроблять термоядерний реактор, якщо у світі не буде якихось катаклізмів. Так нафіга їм війна, кацапський газ, трубопровід тощо? Вони не мислять твоїми категоріями!
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08.03.2023 22:22 Відповісти
Якби ти не був дов-бом, то зрозумів би, що справа не в економіці, а в політиці. Гейропа вирвалась з-під крила дяді сема, і її вирішили вернути назад у стійло. Компренде? Фернштейн? Вабене? Чи будеш, як козел рогами впиратися?
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08.03.2023 22:34 Відповісти
Гейропа? Стойло? А ти все ж таки москаль!
А Європа нікуди не виривалась: штати є основним постачальником технологій (мізки), Європа - виробник високотехнологічних товарів. Це єдиний організм. І так. Можна сказати, що цей ******** світ створили штати. Від чого бісяться ***** і Сі. Але проблема у тому, що замінити без втрат для світу неможливо саме мізки. Неможливо зруйнувати систему, створену штатами, не зруйнувавши при цьому свою країну.
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08.03.2023 23:00 Відповісти
Сам ти московит. Але я не зовсім поважаю як Європу, так і Сша. Не потрібно бути такими хитровиї-ними.
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08.03.2023 23:09 Відповісти
Твою срану казку про синтез я вже 50 років чую. І все обіцяють ось-ось. Хрін з маслом! Не вийде.
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08.03.2023 22:38 Відповісти
Так вже в тому році вийшло: вперше від реакціі отримали більше енергії, ніж на неї витратили!
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08.03.2023 22:49 Відповісти
Ну, прапор в руки і вітер у вітрило! Отримати плюс на рівніі декількох молекул, то ні про що. Нехай гігават отримають, тоді я в це повірю.
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08.03.2023 23:01 Відповісти
Це вже лише питання часу.
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08.03.2023 23:05 Відповісти
Да в рот их ипать, россиянцев, с их мнением! Они всегда себятак вели по отношению ко всем, а сейчас пришла пора им возвращать ими посеянное.
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08.03.2023 06:40 Відповісти
Якщо зібрати всі версії вибухів на "Північних потока-1,2", то виявиться що в томі місці був цілий флот різних країн із підтримкою з повітря безпілотниками.

Але як реагує сама росія, коли пішов "парад" розслідуваннь? 03.03.23 Росія вирішила законсервувати пошкоджені гілки "Північного потоку" - Reuters
Як? Швидше за все, це означатиме герметизацію пошкоджених кінців і захист від подальшої корозії під впливом морської води.
Що не так? Ось це - герметизацію пошкоджених кінців...підняття пошкоджених труб дасть відповідь на питання - чи були труби пошкодженні ззовні чи із середини?

Якщо встановити, з якого боку були пошкодженні труби постануть питання до параду самих версій. Подвійна політика "миру на крові" деяких країн Заходу стане очевидна...
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08.03.2023 07:01 Відповісти
Ще тонкість. Якщо чергове розслідування не ставить питання підняття труб для дослідження перед вами маніпуляція... правда ARD, Kontraste, SWR і Zeit?))
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08.03.2023 07:05 Відповісти
Я б ще додав, що єдина країна у Світі, якій насрати на ху@лостан - Україна.
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08.03.2023 08:12 Відповісти
почалося.

ви ще авакова зі смітника дістаньте, він вам розкаже що підрив зробили ...особи, що захопилися ультранаціоналістичними ідеями з метою культивування величністи арійської раси...

я ще кольчугу пам'ятаю.

із свіжого серіял, який американці зняли після 14 року, де порошенко намагається убити американського президента.

серіял був дуже популярний на нетфліксі чи як там воно звецця у чортячій матері.
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08.03.2023 07:17 Відповісти
розслідування??? яке розслідування???

якщо німаки вже заявили, що знайшли "український" слід, то це ГАРАНТУЄ, що трубу підірвали мосКАЛі!!!
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08.03.2023 08:43 Відповісти
Інфо-вкид полюбому, офіційної заяви про це було... 🤔 Українська яхта, була взята в оренду в Польщі, і знають про персонал 🤯 проукраїнської групи! Шо за брєд? Похоже імхо було з боїнгом 17... 🤔 "сочиняли" аж сорочку завертало...
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08.03.2023 09:12 Відповісти
Тривожно за турецький потік після цих коментарів
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08.03.2023 09:30 Відповісти
 
 