Передчасно робити висновки щодо підриву "Північного потоку", тривають розслідування, - Білий дім
Білий дім закликав "не забігати наперед" з висновками щодо того, хто стоїть за підривом російського газогону Nord Stream на тлі публікації газети New York Times, яка стверджує, посилаючись на "нові розвіддані", що за вибухами стоїть проукраїнська група.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
На брифінгу в Білому домі координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що "зараз тривають три розслідування", які ведуть різні країни, і жодне з них ще не дійшло висновків.
"Не забігаймо наперед... Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що вони знаходять. Отже, ми вважаємо, і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми повинні завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути", – сказав Кірбі, відповідаючи на запитання, чи стурбований Вашингтон тим, що ця інформація може негативно вплинути на громадську підтримку України в Німеччині та спричинити тертя в НАТО.
У вівторок газета New York Times повідомила, посилаючись на перевірених офіційних осіб у США, що нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі Nord Stream здійснила "проукраїнська група". Як повідомила газета, представники США заявили NYT, що не мають доказів того, що президент України Володимир Зеленський чи його старші помічники були причетні до операції. Також вони не стверджують, що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських урядовців.
Будь ласка, зачекайте...
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Навряд це складніше підриву чорт зна де трьох гілок магістральних газопроводів на дні моря.
и другие официальные лица помогают ментально. ну а вообще поскольку лучше с умным потерять чем с дураком найти - то в целом хорошо.
У наших нема таких можливостей, щоб здійснити подібну операцію.
Ну, добре хоть NYT, а не FOX NEWS устами Карлсона Такера.))
Вскоре после аварии эксперты отмечали, что подводные газопроводы ломаются крайне редко, и одновременное разрушение обеих веток СП-1 и одной из двух веток СП-2 свидетельствует о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F диверсии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-9 [9] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-nyt-1-34 [34] . Взрывные устройства могли быть доставлены к газопроводам кораблём или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолётом , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7 водолазами или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B субмариной , а также размещены изнутри газопровода тем же способом, которым в просвет трубы помещают очистительный скребок. Масштаб и сложность подобной атаки однозначно указывали на причастность государстваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-carnegie-1-35 [35] .
Журналисты немецкой газеты https://ru.wikipedia.org/wiki/Der_Tagesspiegel Der Tagesspiegel со ссылкой на источник, близкий к расследованию, отмечали, что рассматривались версии о причастности к атаке как России, так и Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-29 [29] . Пять собеседников https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Washington_Post The Washington Post в структурах Евросоюза, знакомые с содержанием непубличных обсуждений, подчеркнули, что предположение об ответственности РФ за подрыв газопроводов является основным: по их мнению, только Россия одновременно имела мотив и техническую возможность организовать диверсииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-wp-1-36 [36] . Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти предположения «предсказуемыми, глупыми и абсурдными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-37 [37] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-38 [38] . Он также напомнил заявления президента США Джо Байдена, обещавшего избавиться от «Северного потока - 2»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-37 [37] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-the_local-39 [39] .
Источник https://ru.wikipedia.org/wiki/Sky_News Sky News в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Минобороны Великобритании отмечал, что в пользу версии об использовании беспилотных аппаратов для доставки взрывных устройств говорят доклады норвежских властей о неопознанных беспилотниках в районе нефтяных и газовых платформ накануне атакиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-meduza-1-5 [5] .
6 октября 2022 года правоохранительные органы Швеции завершили осмотр повреждений на «Северном потоке - 1» и «Северном потоке - 2» и пришли выводу, что в «экономической зоне Швеции произошли взрывы, причинившие значительный ущерб газопроводам, а также утвердились во мнении, что это была преднамеренная атака»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-40 [40] .
Премьер-министр Швеции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Магдалена Андерссон заявила об отказе Швеции делиться результатами расследования взрывов газопроводов «Северный поток» с российскими властями или «Газпромом», сославшись на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C конфиденциальность криминальных расследований. Заявлялось также, что Швеция не имеет права запрещать российским судам посещать места взрывов после завершения осмотра места преступленияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-41 [41] .
13 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 МИД России рассказало о вызове глав дипмиссий Германии, Дании и Швеции из-за отказа этих стран допустить Россию к расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток-2». По заявлению ведомства, послам было высказано недоумение из-за отсутствия реакции на обращение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 главы правительства РФ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Мишустина с просьбой привлечь представителей России и «Газпрома» к совместному расследованию. МИД также сообщил, что Российская Федерация без допуска своих представителей не признает результатов расследованияи и будет считать, что странам, которые ведут это расследование, есть, что скрывать или они покрывают исполнителей этих «террористических актов»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-42 [42] .
18 октября СМИ впервые обнародовали снимки повреждённого участка «Северного потока», на них был виден зияющий разрыв в одной трубе. Издание https://ru.wikipedia.org/wiki/Expressen Expressen сообщило об отсутствии 50-метрового участка на одном участке трубопровода. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Полиция Дании в свою очередь заявила о том, что повреждения были вызваны мощными взрывами на четырёх разных участкахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-43 [43] . По данным компании Blueye Robotics, на глубине 80 м многометровые участки труб либо отсутствуют, либо их обломки раскиданы по дну. Сотрудник компании Тронд Ларсен рассказал, что так повредить толстый металл могла только большая внешняя силаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-44 [44] .
18 октября представитель Кремля https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитрий Песков заявил, что проводимое европейскими странами расследование взрывов было организовано с намерением ложно обвинить Россиюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%C2%BB#cite_note-45 [45] . 31 октября президент России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Путин рассказал, что представителей «Газпрома&r
"нЄ фсЬо так АднАзнАчна", як ******* писати мосКАЛі!
А Європа нікуди не виривалась: штати є основним постачальником технологій (мізки), Європа - виробник високотехнологічних товарів. Це єдиний організм. І так. Можна сказати, що цей ******** світ створили штати. Від чого бісяться ***** і Сі. Але проблема у тому, що замінити без втрат для світу неможливо саме мізки. Неможливо зруйнувати систему, створену штатами, не зруйнувавши при цьому свою країну.
Але як реагує сама росія, коли пішов "парад" розслідуваннь? 03.03.23 Росія вирішила законсервувати пошкоджені гілки "Північного потоку" - Reuters
Як? Швидше за все, це означатиме герметизацію пошкоджених кінців і захист від подальшої корозії під впливом морської води.
Що не так? Ось це - герметизацію пошкоджених кінців...підняття пошкоджених труб дасть відповідь на питання - чи були труби пошкодженні ззовні чи із середини?
Якщо встановити, з якого боку були пошкодженні труби постануть питання до параду самих версій. Подвійна політика "миру на крові" деяких країн Заходу стане очевидна...
ви ще авакова зі смітника дістаньте, він вам розкаже що підрив зробили ...особи, що захопилися ультранаціоналістичними ідеями з метою культивування величністи арійської раси...
я ще кольчугу пам'ятаю.
із свіжого серіял, який американці зняли після 14 року, де порошенко намагається убити американського президента.
серіял був дуже популярний на нетфліксі чи як там воно звецця у чортячій матері.
якщо німаки вже заявили, що знайшли "український" слід, то це ГАРАНТУЄ, що трубу підірвали мосКАЛі!!!