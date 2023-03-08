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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованих територіях росіяни відбирають зерно у фермерів, - Генштаб

зерно

На окупованій території Запорізької області у сільських господарств та ферм району конфіскують зернові.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангара звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району. Окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, просто конфіскують зернові", - йдеться в повідомленні. 

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Генштаб ЗС (6772) зерно (3133) Запорізька область (3732)


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Вони конфіскують не тільки зернові, а все до чого їх криваві руки можуть дістати.
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08.03.2023 06:49 Відповісти
Бодай їм те зерно в горлі застряло,!
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08.03.2023 07:17 Відповісти
Так через ''зерновий коридор'' по 62 долари купують, а ринкова значно вища. Теж грабунок!
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08.03.2023 07:36 Відповісти
ну-ну. Не черной ленте будет написано: "Он голосовал за ЗЕ!"
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08.03.2023 08:37 Відповісти
А мы чего хлебалом щелкаем?

Это зерно доставляют по морю, до той же Сирии еще плыть и плыть. Пора отжать зерно назад, вернув его владельцам с надбавкой за причинение беспокойства. У нас и вертолеты есть, и катера, и куча оружия, а также хватает бойцов, желающих отдохнуть на морском круизе. Высадился на сухогруз, раскидал парочку птуров корнет, которых у нас после Балаклеи хватает, сделал селфи на фоне этого военного груза, вбросил 50 заявлений про не все так однозначно, как кацапы сделали с боингом, ну и весь вопрос, страховка кацапам не покроет убытков, т.к. они пытались контрабандой вывести оружие. Экипаж если кацапы, то на обмен, если другой гражданство, то дать им пару ящиков водки, сигарет и высадить куда-нибудь потом.
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08.03.2023 08:39 Відповісти
Ну у наших фермерів бариги беруть зерно за ще меншими цінами ніж окупанти на окупованих територіях
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08.03.2023 08:51 Відповісти
рАсэиянцы мрази. Что еще нового
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08.03.2023 09:17 Відповісти
єдиний прийнятний бізнес на території ворога це робити смерть ворогам.

все инше є коляборацією з ворогом, це злочин.

а чи забирають у тебе чи сам віддаєш - однаково.
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08.03.2023 10:06 Відповісти
 
 