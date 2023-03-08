На окупованих територіях росіяни відбирають зерно у фермерів, - Генштаб
На окупованій території Запорізької області у сільських господарств та ферм району конфіскують зернові.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"У населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангара звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району. Окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, просто конфіскують зернові", - йдеться в повідомленні.
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Это зерно доставляют по морю, до той же Сирии еще плыть и плыть. Пора отжать зерно назад, вернув его владельцам с надбавкой за причинение беспокойства. У нас и вертолеты есть, и катера, и куча оружия, а также хватает бойцов, желающих отдохнуть на морском круизе. Высадился на сухогруз, раскидал парочку птуров корнет, которых у нас после Балаклеи хватает, сделал селфи на фоне этого военного груза, вбросил 50 заявлений про не все так однозначно, как кацапы сделали с боингом, ну и весь вопрос, страховка кацапам не покроет убытков, т.к. они пытались контрабандой вывести оружие. Экипаж если кацапы, то на обмен, если другой гражданство, то дать им пару ящиков водки, сигарет и высадить куда-нибудь потом.
все инше є коляборацією з ворогом, це злочин.
а чи забирають у тебе чи сам віддаєш - однаково.