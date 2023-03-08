На окупованих територіях росіяни відбирають зерно у фермерів, - Генштаб

На окупованій території Запорізької області у сільських господарств та ферм району конфіскують зернові.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У населеному пункті Улянівка Васильківського району тимчасово зайнятої території Запорізької області, за наказом так званої "російської окупаційної адміністрації" до місцевого ангара звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району. Окупанти, під виглядом купівлі по значно занижених цінах, просто конфіскують зернові", - йдеться в повідомленні.

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