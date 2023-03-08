Росіянам не вистачає зрадників на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

На окуповані території Донеччини будуть відправляти працівників ФСБ, поліції, МВС та прокуратури з території РФ. Їх планують працевлаштовувати у фейкові органи окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема ворогу бракує зрадників, які готові йти працювати до каральних структур. Мовиться про так звану "поліцію", "прокуратуру" та інших "органів".

"Після загострення гуманітарної кризи та масової мобілізації чоловіків з ТОТ, місцеве населення остаточно перестало вірити пропаганді окупантів про "русский мир". Міста виходять з-під контролю росіян, а для стабілізації ситуації уряд РФ ухвалив рішення "відряджати" працівників МВС, а також ФСБ та прокуратур. Для них вже готують житловий фонд, фактично віджимаючи квартири у місцевих, для розселення своїх "працівників", - зазначили у ЦНС.

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Окупанти планують, що відрядження відбуватимуться на ротаційній основі, а працівники отримуватимуть премії та навіть статус учасників так званої СВО.