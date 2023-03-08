УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5659 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 596 14

Росіянам не вистачає зрадників на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

окупанти

На окуповані території Донеччини будуть відправляти працівників ФСБ, поліції, МВС та прокуратури з території РФ. Їх планують працевлаштовувати у фейкові органи окупаційної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації", - йдеться в повідомленні. 

Зокрема ворогу бракує зрадників, які готові йти працювати до каральних структур. Мовиться про так звану "поліцію", "прокуратуру" та інших "органів".

"Після загострення гуманітарної кризи та масової мобілізації чоловіків з ТОТ, місцеве населення остаточно перестало вірити пропаганді окупантів про "русский мир". Міста виходять з-під контролю росіян, а для стабілізації ситуації уряд РФ ухвалив рішення "відряджати" працівників МВС, а також ФСБ та прокуратур. Для них вже готують житловий фонд, фактично віджимаючи квартири у місцевих, для розселення своїх "працівників", - зазначили у ЦНС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На північ окупованого Криму росіяни вантажівками звозять військових, - представництво президента в АРК

Окупанти планують, що відрядження відбуватимуться на ротаційній основі, а працівники отримуватимуть премії та навіть статус учасників так званої СВО.

Автор: 

окупація (6748) росія (66037) Донецька область (8799) колабораціонізм (1171)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
депутатів від ОПЗЖ та СЛУГ НАРОДУ не вистачає?

показати весь коментар
08.03.2023 07:46 Відповісти
+10
Відправте їм верховну раду
показати весь коментар
08.03.2023 07:45 Відповісти
+9
Якраз для зелених та їхніх слуг ''заЖОПНИКІВ''
показати весь коментар
08.03.2023 08:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відправте їм верховну раду
показати весь коментар
08.03.2023 07:45 Відповісти
депутатів від ОПЗЖ та СЛУГ НАРОДУ не вистачає?

показати весь коментар
08.03.2023 07:46 Відповісти
От у зеленского авторитет.Это капец,как его полюбили украинцы.Врагу не пожелаешь.
показати весь коментар
08.03.2023 08:31 Відповісти
Та перевести їх з наших органів влади ! Нехай там послужать !
показати весь коментар
08.03.2023 07:48 Відповісти
Разом з статусом "учасників СВО" кацапські гауляйтери отримають статус "військових злочинців" і будуть доживати в ********** безвиїздно. Така собі перспектива...
показати весь коментар
08.03.2023 07:59 Відповісти
Якраз для зелених та їхніх слуг ''заЖОПНИКІВ''
показати весь коментар
08.03.2023 08:04 Відповісти
Не всі повернуться.
показати весь коментар
08.03.2023 08:13 Відповісти
Нехай московити звертпються в ОПу. Там зрадників вистачить на всіх. Можемо віддати в якості троянських коней.
показати весь коментар
08.03.2023 08:09 Відповісти
"ворогу бракує зрадників"...

"Не верю!..." (С)
показати весь коментар
08.03.2023 08:14 Відповісти
там 80% населення голосувало за ЗЕ!....
показати весь коментар
08.03.2023 08:16 Відповісти
дійсно не вистачає, бо усі зрадники переїхали до Києва. поближче до кормушки прокацапського ЗЕрежиму.
показати весь коментар
08.03.2023 08:19 Відповісти
Не вистачає зрадників, бо Зеля їх давно всіх до себе в Київ перетягнув
показати весь коментар
08.03.2023 08:24 Відповісти
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, трухіни, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..

а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!

але виборці України...хотіли..."па-пріколу"....
показати весь коментар
08.03.2023 09:09 Відповісти
Живі Вбиті
показати весь коментар
08.03.2023 09:10 Відповісти
 
 