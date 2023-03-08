НАТО має розгорнути постійний контингент у країнах Балтії, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав НАТО ухвалити рішення про постійну присутність військ для захисту країн Балтії.

Про це він заявив на спільній пресконференції зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами міністра, це питання стосується всього Альянсу, а не лише Німеччини. Він також зазначив, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі й Альянс загалом розглядають можливість створення гнучких підрозділів для захисту всього східного флангу.

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Анушаускас зі свого боку підтримав ідею постійної присутності німецької бригади в Литві, оскільки лінія оборони НАТО починається саме в цій країні. Він додав, що Литва готує необхідну інфраструктуру для розміщення німецьких військових.

Пісторіус також повідомив, що Німеччина планує розгортання "величезного апарату" з 5 тисяч військових, а також цивільних службовців і членів їхніх сімей. За його словами, увага до східного флангу зараз важливіша, "ніж будь-коли після закінчення холодної війни".

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Нагадаємо, німецькі збройні сили присутні в Литві від початку окупації Криму у 2014 році для посилення безпеки східного флангу Литви. Зараз у цій країні дислокується 1400 німецьких військових.