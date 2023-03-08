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НАТО має розгорнути постійний контингент у країнах Балтії, - Пісторіус

нато

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав НАТО ухвалити рішення про постійну присутність військ для захисту країн Балтії.

Про це він заявив на спільній пресконференції зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами міністра, це питання стосується всього Альянсу, а не лише Німеччини. Він також зазначив, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі й Альянс загалом розглядають можливість створення гнучких підрозділів для захисту всього східного флангу.

Читайте: Міністр оборони Німеччини Пісторіус пообіцяв країнам Балтії захист

Анушаускас зі свого боку підтримав ідею постійної присутності німецької бригади в Литві, оскільки лінія оборони НАТО починається саме в цій країні. Він додав, що Литва готує необхідну інфраструктуру для розміщення німецьких військових.

Пісторіус також повідомив, що Німеччина планує розгортання "величезного апарату" з 5 тисяч військових, а також цивільних службовців і членів їхніх сімей. За його словами, увага до східного флангу зараз важливіша, "ніж будь-коли після закінчення холодної війни".

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Нагадаємо, німецькі збройні сили присутні в Литві від початку окупації Криму у 2014 році для посилення безпеки східного флангу Литви. Зараз у цій країні дислокується 1400 німецьких військових.

Автор: 

Латвія (1363) Литва (2448) НАТО (6543) Балтія (350) Естонія (1643) Пісторіус Борис (277)


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Демілітаризація на марші
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08.03.2023 09:00 Відповісти
Есть очень сильное ощущение, что даже сейчас (не говорю про то, что было бы год назад) если кацапы будут собирать у границы с Эстонией под 150 тысяч орков и всю технику, то НАТО вдруг не начнет удирать, поджав хвостик от страха. Франция резко начнет новые учения в Алжире, Италия куда-то в ЮАР поедет и типа мы вас не бросаем, мы с вами, Эйфелеву башню в цвета эстонского флага подсветим разок-другой, остальные после них тоже самое сделают. Сейчас вы конечно храбрые такие, когда у границы с Эстонией нету вообще никого, дырявая граница, ныряй до Санкт-Петербурга за 1 ночь. Пока это не скажут США об окончательной ликвидации глупой доктрины сдачи Эстонии в случае нападения и затем ее освобождении, а только лишь они кое-как еще пытаются держать свои обещания, то эстонцам лучше не доверять старой Европе, а надеется на себя и на мощный блок 2 других стран Балтии, Польши и нас.
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08.03.2023 09:02 Відповісти
Тому НАТО і буде ставити все на Україну, бо ніхто крім українців не зможе так ефективно зупинити ворога та скувати його сили, яких не тільки на захолення Європи не вистачить, а навіть захопити хоча б одну українську область
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08.03.2023 09:14 Відповісти
Вони зараз усі сміливі - поки Україна, стікаючи кров'ю, видирає зуби скаженому ведмедю. А як тільки цей ведмідь полізе на якусь маленьку країну Балтії, можу закластися, НАТО буде кричати, що не є стороною конфлікту.
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08.03.2023 11:20 Відповісти
Маю з цього риводу дві думки:
1. Тільки нещодавно Пісторіус визнав нездатність Бундесверу захистити не те що союзників, а й саму Німеччину від навали мокшанських свинособак. Кому він тепер що втирає?
2. Після війни треба, щоб в Балтійських країнах постійно базувалася ротацією одна експедиційна бригада ЗСУ, по батальйону+ в кожній. Тоді дійсно орки довго думатимуть, перш ніж полізуть.
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08.03.2023 09:28 Відповісти
Було б непогано ще й в Україні!
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08.03.2023 09:41 Відповісти
 
 