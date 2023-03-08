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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби загарбники обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Харківської області, - ОВА

харківщина

7 березня окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації перебували смт Дворічна Куп'янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району", - йдеться в повідомленні.

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Синєгубов зазначає, що  внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було.

Автор: 

обстріл (29141) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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