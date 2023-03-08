Минулої доби загарбники обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Харківської області, - ОВА

7 березня окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом дня під інтенсивним ворожим вогнем з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації перебували смт Дворічна Куп'янського району та м. Вовчанськ Чугуївського району", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог бив по Харківщині, у Козачій Лопані пошкоджено будинки, у селі під Вовчанськом - навчальний заклад, - ОВА

Синєгубов зазначає, що внаслідок обстрілів постраждалих серед цивільних не було.