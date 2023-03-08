У Чорному морі зараз немає російських ракетоносіїв, - ОК "Південь"

Росія завела усі свої ракетоносії у пункти базування. Проте загроза ракетних ударів досі залишається

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загроза ударів нікуди не поділась. Навіть попри те, що всі ракетоносії на цей час заведено в пункти базування. Вони перед цим кілька діб тримали на бойовому чергуванні у відкритому морі від п'ятьох до трьох, потім двох ракетоносіїв. Так чи інакше грали м'язами, намагалися демонструвати свою присутність і силу", - сказала Гуменюк.

Щоб ракетоносії знову вийшли на бойове чергування, досить лише кількох годин, тож ситуація може динамічно змінюватися.

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"Гіпотетично пуски ракет можливі з пунктів базування, і такі відчайдушні кроки ворог може застосувати, але це дуже небезпечно", - додала Гуменюк.