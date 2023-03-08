Південна Корея дозволила Польщі постачати в Україну гаубиці Krab, – Reuters
Уряд Сеула дав добро на постачання Польщею Силам оборони України самохідних артилерійських установок Krab із південнокорейськими деталями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляє Reuters із посиланням на представника оборонних закупівель у Сеулі.
Як заявив агентству директор європейсько-азійського відділу Бюро міжнародного співробітництва Кім Хьонг Чол, Бюро контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу.
"Ми переглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA. Відтак ми ухвалили рішення надати ліцензію на експорт до Польщі", - сказав він в інтерв’ю Reuters.
Раніше офіційні особи Сеула відмовлялися коментувати поставки Україні гаубиць Krab. Заява представника DAPA є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б опосередковано надати Україні компоненти для зброї для протистояння Росії.
Вироблена польською компанією Huta Stalowa Wola, Krab — це самохідна гаубиця, створена шляхом поєднання південнокорейського шасі K9 Thunder, башти британської BAE Systems, 155-мм гармати французької Nexter Systems і польської системи управління вогнем.
Після вторгнення Росії в лютому минулого року Польща відправила в Україну 18 Krab у травні, і дві країни підписали замовлення на десятки інших.
Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль раніше заявив, що законодавство його країни забороняє прямий продаж зброї країнам, які перебувають у активному конфлікті. Саме тому Південна Корея не надала Україні зброї, та за словами президента, не планує змінювати цю політику.
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На кожній машині возять ще 4 запасних.
"Як відзначається, ця САУ Krab здійснила вже 3500 пострілів, хоча польські виробники декларували, що ствол може витримати скромні 1500 пострілів. "
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_dovgo_stvol_sau_krab_mozhe_biti_okupantiv_rezultat_bilsh_nizh_vdvichi_perevischiv_pasportni_pokazniki-9654.html пруф
Нам поставили учбові моделі з середнім ресурсом коло 100 вистрілів.
З німецькими САУ теж така картина.