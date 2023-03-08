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Новини
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Південна Корея дозволила Польщі постачати в Україну гаубиці Krab, – Reuters

краб,krab

Уряд Сеула дав добро на постачання Польщею Силам оборони України самохідних артилерійських установок Krab із південнокорейськими деталями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляє Reuters із посиланням на представника оборонних закупівель у Сеулі.

Як заявив агентству директор європейсько-азійського відділу Бюро міжнародного співробітництва Кім Хьонг Чол, Бюро контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу.

"Ми переглянули всю документацію та можливі проблеми всередині DAPA. Відтак ми ухвалили рішення надати ліцензію на експорт до Польщі", - сказав він в інтерв’ю Reuters.

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Раніше офіційні особи Сеула відмовлялися коментувати поставки Україні гаубиць Krab. Заява представника DAPA є першим підтвердженням того, що Південна Корея офіційно погодилася хоча б опосередковано надати Україні компоненти для зброї для протистояння Росії.

Вироблена польською компанією Huta Stalowa Wola, Krab — це самохідна гаубиця, створена шляхом поєднання південнокорейського шасі K9 Thunder, башти британської BAE Systems, 155-мм гармати французької Nexter Systems і польської системи управління вогнем.

Після вторгнення Росії в лютому минулого року Польща відправила в Україну 18 Krab у травні, і дві країни підписали замовлення на десятки інших.

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Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль раніше заявив, що законодавство його країни забороняє прямий продаж зброї країнам, які перебувають у активному конфлікті. Саме тому Південна Корея не надала Україні зброї, та за словами президента, не планує змінювати цю політику.

Автор: 

Польща (8627) експорт (4517) Південна Корея (469) поставки (272) САУ (230)


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Топ коментарі
+6
Дуже файна штука, особливо система управління і наведення. Знайомий САУшник, будучи у відпістці, розповідав, що кацапські артилерійські установки, у порівнянні з "Крабами" - звичайна труна на гусеницях.
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08.03.2023 10:47 Відповісти
+3
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08.03.2023 11:02 Відповісти
+3
Всім миром будемо мочити ху#ла
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08.03.2023 11:04 Відповісти
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Ок.
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08.03.2023 09:57 Відповісти
Дуже файна штука, особливо система управління і наведення. Знайомий САУшник, будучи у відпістці, розповідав, що кацапські артилерійські установки, у порівнянні з "Крабами" - звичайна труна на гусеницях.
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08.03.2023 10:47 Відповісти
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08.03.2023 11:02 Відповісти
Ресурс ствола 200 вистрілів.
На кожній машині возять ще 4 запасних.
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08.03.2023 11:12 Відповісти
Харе киздіти.

"Як відзначається, ця САУ Krab здійснила вже 3500 пострілів, хоча польські виробники декларували, що ствол може витримати скромні 1500 пострілів. "

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_dovgo_stvol_sau_krab_mozhe_biti_okupantiv_rezultat_bilsh_nizh_vdvichi_perevischiv_pasportni_pokazniki-9654.html пруф
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08.03.2023 11:28 Відповісти
Харе цицирувати хірню з радіо слабода.
Нам поставили учбові моделі з середнім ресурсом коло 100 вистрілів.
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08.03.2023 11:42 Відповісти
Ото, хлопці й розігналися на 1500, аж він тріснув.
З німецькими САУ теж така картина.
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08.03.2023 11:44 Відповісти
Пруфи будуть? Чи киздунам треба вірити наслово?
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08.03.2023 12:55 Відповісти
Всім миром будемо мочити ху#ла
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08.03.2023 11:04 Відповісти
Вот есть страны нормальные как Южная Корея. А есть говно как швейцария и венгрия.....
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08.03.2023 11:45 Відповісти
Отлично!
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08.03.2023 11:56 Відповісти
 
 