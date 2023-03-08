Южная Корея разрешила Польше поставлять в Украину гаубицы Krab, – Reuters
Правительство Сеула дало добро на снабжение Польшей Силам обороны Украины самоходных артиллерийских установок Krab с южнокорейскими деталями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Reuters со ссылкой на представителя оборонных закупок в Сеуле.
Как заявил директор европейско-азиатского отдела Бюро международного сотрудничества Ким Хенг Чол, Бюро контроля за технологиями Администрации оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу.
"Мы пересмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA. Следовательно, мы приняли решение предоставить лицензию на экспорт в Польшу", - сказал он в интервью Reuters.
Ранее официальные лица Сеула отказывались комментировать поставки Украине гаубиц Krab. Заявление представителя DAPA является первым подтверждением того, что Южная Корея официально согласилась хотя бы косвенно предоставить Украине компоненты оружия для противостояния России.
Производимая польской компанией Huta Stalowa Wola, Krab – это самоходная гаубица, созданная путем сочетания южнокорейского шасси K9 Thunder, башни британской BAE Systems, 155-мм пушки французской Nexter Systems и польской системы управления огнем.
После вторжения России в феврале прошлого года Польша отправила в Украину 18 Krab в мае и две страны подписали заказы на десятки других.
Напомним, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль ранее заявил, что законодательство его страны запрещает прямую продажу оружия странам, находящимся в активном конфликте. Именно поэтому Южная Корея не предоставила Украине оружие и, по словам президента, не планирует менять эту политику.
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На кожній машині возять ще 4 запасних.
"Як відзначається, ця САУ Krab здійснила вже 3500 пострілів, хоча польські виробники декларували, що ствол може витримати скромні 1500 пострілів. "
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_dovgo_stvol_sau_krab_mozhe_biti_okupantiv_rezultat_bilsh_nizh_vdvichi_perevischiv_pasportni_pokazniki-9654.html пруф
Нам поставили учбові моделі з середнім ресурсом коло 100 вистрілів.
З німецькими САУ теж така картина.