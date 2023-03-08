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Новости
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Южная Корея разрешила Польше поставлять в Украину гаубицы Krab, – Reuters

краб,krab

Правительство Сеула дало добро на снабжение Польшей Силам обороны Украины самоходных артиллерийских установок Krab с южнокорейскими деталями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляет Reuters со ссылкой на представителя оборонных закупок в Сеуле.

Как заявил директор европейско-азиатского отдела Бюро международного сотрудничества Ким Хенг Чол, Бюро контроля за технологиями Администрации оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу.

"Мы пересмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA. Следовательно, мы приняли решение предоставить лицензию на экспорт в Польшу", - сказал он в интервью Reuters.

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Ранее официальные лица Сеула отказывались комментировать поставки Украине гаубиц Krab. Заявление представителя DAPA является первым подтверждением того, что Южная Корея официально согласилась хотя бы косвенно предоставить Украине компоненты оружия для противостояния России.

Производимая польской компанией Huta Stalowa Wola, Krab – это самоходная гаубица, созданная путем сочетания южнокорейского шасси K9 Thunder, башни британской BAE Systems, 155-мм пушки французской Nexter Systems и польской системы управления огнем.

После вторжения России в феврале прошлого года Польша отправила в Украину 18 Krab в мае и две страны подписали заказы на десятки других.

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Напомним, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль ранее заявил, что законодательство его страны запрещает прямую продажу оружия странам, находящимся в активном конфликте. Именно поэтому Южная Корея не предоставила Украине оружие и, по словам президента, не планирует менять эту политику.

Польша (8510) экспорт (878) Южная Корея (340) поставки (223) САУ (215)


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Топ комментарии
+6
Дуже файна штука, особливо система управління і наведення. Знайомий САУшник, будучи у відпістці, розповідав, що кацапські артилерійські установки, у порівнянні з "Крабами" - звичайна труна на гусеницях.
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08.03.2023 10:47 Ответить
+3
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08.03.2023 11:02 Ответить
+3
Всім миром будемо мочити ху#ла
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08.03.2023 11:04 Ответить
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Ок.
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08.03.2023 09:57 Ответить
Дуже файна штука, особливо система управління і наведення. Знайомий САУшник, будучи у відпістці, розповідав, що кацапські артилерійські установки, у порівнянні з "Крабами" - звичайна труна на гусеницях.
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08.03.2023 10:47 Ответить
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08.03.2023 11:02 Ответить
Ресурс ствола 200 вистрілів.
На кожній машині возять ще 4 запасних.
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08.03.2023 11:12 Ответить
Харе киздіти.

"Як відзначається, ця САУ Krab здійснила вже 3500 пострілів, хоча польські виробники декларували, що ствол може витримати скромні 1500 пострілів. "

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jak_dovgo_stvol_sau_krab_mozhe_biti_okupantiv_rezultat_bilsh_nizh_vdvichi_perevischiv_pasportni_pokazniki-9654.html пруф
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08.03.2023 11:28 Ответить
Харе цицирувати хірню з радіо слабода.
Нам поставили учбові моделі з середнім ресурсом коло 100 вистрілів.
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08.03.2023 11:42 Ответить
Ото, хлопці й розігналися на 1500, аж він тріснув.
З німецькими САУ теж така картина.
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08.03.2023 11:44 Ответить
Пруфи будуть? Чи киздунам треба вірити наслово?
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08.03.2023 12:55 Ответить
Всім миром будемо мочити ху#ла
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08.03.2023 11:04 Ответить
Вот есть страны нормальные как Южная Корея. А есть говно как швейцария и венгрия.....
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08.03.2023 11:45 Ответить
Отлично!
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08.03.2023 11:56 Ответить
 
 