На Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці, яку залишили окупанти, - ОВА

7 березня поблизу села Трифонівка Великоолександрівської громади Херсонської області здетонувала російська вибухівка. Чоловік зазнав поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

"Це сталося вчора увечері. Попри елементарні правила безпеки 41-річний місцевий мешканець підняв знайдений у полі боєприпас. Внаслідок вибуху чоловік дістав поранення руки. Його шпиталізували", - йдеться в повідомленні.

В ОВА нагадали, що - ігнорування мінної небезпеки може вартувати здоров'я або й життя!

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