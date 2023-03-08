МВФ розпочав дискусії з владою України щодо нової програми
Місія Міжнародного валютного фонду розпочала дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми.
Про це йдеться у заяві Постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграма Степаняна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ", - йдеться в заяві.
Як повідомлялося, з 8 по 15 березня у Варшаві працюватиме місія Міжнародного валютного фонду, де будуть обговорюватись параметри потенційної майбутньої програми.
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Пятак Пяточкин
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Леша Ляшенко
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