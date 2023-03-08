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МВФ розпочав дискусії з владою України щодо нової програми

мвф

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми.

Про це йдеться у заяві Постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграма Степаняна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, з 8 по 15 березня у Варшаві працюватиме місія Міжнародного валютного фонду, де будуть обговорюватись параметри потенційної майбутньої програми.

Також читайте: Шмигаль обговорив нову програму фінансування з директором Європейського департаменту МВФ Каммером

Автор: 

кредит (3862) МВФ (3077) економіка (934)


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Галабаротька послав МВФ вжопу. Які ще дискусії?
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08.03.2023 11:17 Відповісти
Давайте деньги,а мы разберемся,ЗЕ не даст ********
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08.03.2023 11:17 Відповісти
А работать вы не пробовали, а то только дайте? Чтобы бы было много денежек, нужно учиться, учиться и учиться)
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08.03.2023 11:23 Відповісти
Тю,дурне,подивись на слуг,тупі і гроші мають
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08.03.2023 11:36 Відповісти
кока откат??? кока кока?? мало
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08.03.2023 11:22 Відповісти
Думайте краще стосовно реформ і цін на електрику. А ваші спроби викидів що «всі однакові» = «какая разница» недоречні
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08.03.2023 11:40 Відповісти
ну ти ж спіноза мудрагель
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08.03.2023 12:03 Відповісти
 
 