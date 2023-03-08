Україна та ОАЕ працюють над угодою про всеосяжне економічне партнерство

Через російське вторгнення товарообіг між Україною і ОАЕ скоротився у кілька разів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, про це йшлося на зустрічі Першої леді України Олени Зеленської та Президента ОАЕ Шейха Мохамеда бін Заїд Аль Нагаяна.

У зустрічі також взяла участь перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Україна має багато можливостей для інвестицій, над якими ми працювали до війни. Угода про всеосяжне економічне партнерство охоплюватиме всі важливі сфери нашої економічної співпраці – інвестиції, послуги, цифрові технології, сільське господарство тощо. Ми будемо вдячні, якщо Емірати знайдуть можливість надати нам довгострокову фінансову підтримку та сприятимуть інвестиціям та проєктам еміратських компаній в Україні", - зазначила Свириденко.

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Через війну товарообіг між Україною і ОАЕ скоротився у кілька разів - з 1,147 млрд доларів у 2021-му до 293 млн доларів у 2022 році. Свириденко сподівається, що Угода про всеосяжне економічне партнерство набере чинності цього року і підвищить інтерес еміратського бізнесу щодо інвестицій у сільське господарство, енергетичну галузь, цифрові технології, виробництво та логістику.

У Мінекономіки наголосили, що російська агресія призвела до збільшення голоду в Африці. Україна докладає всіх зусиль для відновлення нормального експорту.

"У лютому ми експортували 6,9 мільйона тонн аграрної продукції. На додаток до цього Президент Зеленський ініціював проєкт Grain from Ukraine. Посилення інфраструктурних зв’язків між українським сільським господарством і логістичними можливостями Еміратів може гарантувати, що ОАЕ і Україна у довгостроковій перспективі допомагатимуть країнам Африки викорінити голод", - підсумувала Свириденко.

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