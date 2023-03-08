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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна та ОАЕ працюють над угодою про всеосяжне економічне партнерство

оае

Через російське вторгнення товарообіг між Україною і ОАЕ скоротився у кілька разів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, про це йшлося на зустрічі Першої леді України Олени Зеленської та Президента ОАЕ Шейха Мохамеда бін Заїд Аль Нагаяна.

У зустрічі також взяла участь перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Україна має багато можливостей для інвестицій, над якими ми працювали до війни. Угода про всеосяжне економічне партнерство охоплюватиме всі важливі сфери нашої економічної співпраці – інвестиції, послуги, цифрові технології, сільське господарство тощо. Ми будемо вдячні, якщо Емірати знайдуть можливість надати нам довгострокову фінансову підтримку та сприятимуть інвестиціям та проєктам еміратських компаній в Україні", - зазначила Свириденко. 

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Через війну товарообіг між Україною і ОАЕ скоротився у кілька разів - з 1,147 млрд доларів у 2021-му до 293 млн доларів у 2022 році. Свириденко сподівається, що Угода про всеосяжне економічне партнерство набере чинності цього року і підвищить інтерес еміратського бізнесу щодо інвестицій у сільське господарство, енергетичну галузь, цифрові технології, виробництво та логістику.

У Мінекономіки наголосили, що російська агресія призвела до збільшення голоду в Африці. Україна докладає всіх зусиль для відновлення нормального експорту.

"У лютому ми експортували 6,9 мільйона тонн аграрної продукції. На додаток до цього Президент Зеленський ініціював проєкт Grain from Ukraine. Посилення інфраструктурних зв’язків між українським сільським господарством і логістичними можливостями Еміратів може гарантувати, що ОАЕ і Україна у довгостроковій перспективі допомагатимуть країнам Африки викорінити голод", - підсумувала Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Заходу закликають ОАЕ припинити експорт електроніки до РФ, - Financial Times

ОАЕ (343) Мінекономрозвитку (2370) Свириденко (332) Олена Зеленська (254)


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Топ коментарі
+3
Як же Оман уже допоміг?
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08.03.2023 11:59 Відповісти
+3
поїхала скумбрію по 8 пропонувати?!

ОАЕ плідно співпрацює із кацапами, вони там мають статки та маєтки. Їм гарантували там безпеку, їх дітям та капіталам. А от Оман поруч!

Тоді боневтік зник із Карпат і опинився зі скумбрією в Омані, тепер легше - Оман поруч!
хто зна-хто зна....
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08.03.2023 12:07 Відповісти
+3
это те которые с людоедом асадом хотят дружить и помогают рашистам обходить санкции?

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08.03.2023 12:08 Відповісти
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Як же Оман уже допоміг?
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08.03.2023 11:59 Відповісти
поїхала скумбрію по 8 пропонувати?!

ОАЕ плідно співпрацює із кацапами, вони там мають статки та маєтки. Їм гарантували там безпеку, їх дітям та капіталам. А от Оман поруч!

Тоді боневтік зник із Карпат і опинився зі скумбрією в Омані, тепер легше - Оман поруч!
хто зна-хто зна....
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08.03.2023 12:07 Відповісти
это те которые с людоедом асадом хотят дружить и помогают рашистам обходить санкции?

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08.03.2023 12:08 Відповісти
А з Оману вже є потік інвестицій?
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08.03.2023 12:11 Відповісти
восток-дело тонкое.. ми для них невірні
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08.03.2023 12:14 Відповісти
Там вже були Зеля і Скумбрія. Не допомогло?
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08.03.2023 12:26 Відповісти
Посилати жінок на переговори з арабами...
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08.03.2023 12:27 Відповісти
Я теж звернув на це увагу. Але "зелені" не розуміють нюансів мусульманських країн, бо послом в Йорданію послали подругу дЄрмака Мирославу Щербатюк...

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08.03.2023 15:14 Відповісти
Куди там арабам до Вселенського Економічного Оманського Чуда.
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08.03.2023 12:37 Відповісти
конченая страна
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09.03.2023 01:10 Відповісти
 
 