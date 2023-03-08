Канада виділить Україні додаткові 3 млн доларів на розмінування

Канада виділяє Україні 3 млн канадських доларів (близько 2,2 млн доларів США) на розмінування території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ Канади

"У тісній координації з Європейським Союзом Канада оголошує про виділення додаткових 3-х мільйонів доларів США на підтримку протимінної діяльності в Україні. Це фінансування підтримає важливі зусилля з відновлення та реконструкції в Україні й доповнює понад 32 мільйони доларів фінансування, яке Канада вже надає для підтримки протимінної діяльності в країні", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що нова підтримка допоможе забезпечити українців інструментами, потрібними для подолання наслідків війни.

Також уряд Канади передасть України сім електричних трансформаторів для відновлення енергосистеми України.

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"Канада продовжуватиме координувати свої дії з міжнародними партнерами, щоб допомогти українцям дати відсіч жорстокості, яку обрушили на них президент Путін і його спільники", - йдеться в повідомленні.