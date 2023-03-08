Окупанти обстріляли коксохімічний завод в Авдіївці, є поранені
У середу, 8 березня, росіяни обстріляли найбільший коксохімічний завод України в Авдіївці. Чотири особи дістали поранень.
Про це повідомив народний депутат, колишній генеральний директор підприємства Муса Магомедов, інформує Цензор.НЕТ.
"На честь 8 Березня "мишибратья" повоювали з будинками заводоуправління АКХЗ, завалили велику частину будівлі. Вдалося відкопати всіх 4 постраждалих, 1 із них важкий, везуть до лікарні. Сподіватимемося, що виживе", - йдеться в повідомленні.
Магомедов наголосив, що на АКХЗ перебували лише цивільні.
"На заводі – тільки цивільні. Але "визвольників" це не хвилює, навпаки, успішно вони воюють лише з жінками та дітьми", – написав депутат.
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То не той кокс!