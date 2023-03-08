Польща отримає перші Abrams зі США в квітні, - Блащак
Польща у квітні отримає перші зі 116-ти замовлених у США танків Abrams, які були в експлуатації.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває підготовка до передачі перших із 116-ти танків Abrams, замовлених для польської армії. Перші танки будуть доставлені до Польщі у квітні", - написав він у твіттері.
Він додав, що Польща зміцнює "бронетанковий кулак" армії, щоб мати змогу "реально і результативно відлякувати агресора".
Нагадаємо, Як відомо, на початку січня Польща підписала угоду про купівлю у США 116 танків Abrams M1A1, які вже були в експлуатації.
Топ коментарі
+5 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар08.03.2023 15:57 Відповісти Посилання
+3 Павло Бубенко #551281
показати весь коментар08.03.2023 15:56 Відповісти Посилання
+2 Redcar Ukraine
показати весь коментар08.03.2023 16:05 Відповісти Посилання
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так, пане байден?
А в Україні хз що з тими танками буде, а імідж - штука напевно дорожча за життя українців.
Німеччина теж, мабуть, з тих самих міркувань тягнула з дозволом своїх.
Ни нужды затягивать боевые действия, что самое главное.