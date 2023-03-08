УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6405 відвідувачів онлайн
Новини
1 804 11

Польща отримає перші Abrams зі США в квітні, - Блащак

абрамс,abrams

Польща у квітні отримає перші зі 116-ти замовлених у США танків Abrams, які були в експлуатації.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває підготовка до передачі перших із 116-ти танків Abrams, замовлених для польської армії. Перші танки будуть доставлені до Польщі у квітні", - написав він у твіттері.

Він додав, що Польща зміцнює "бронетанковий кулак" армії, щоб мати змогу "реально і результативно відлякувати агресора".

Також читайте: Південна Корея дозволила Польщі постачати в Україну гаубиці Krab, – Reuters

Нагадаємо, Як відомо, на початку січня Польща підписала угоду про купівлю у США 116 танків Abrams M1A1, які вже були в експлуатації.

Автор: 

Польща (8627) США (23390) танк (2084) Блащак Маріуш (111)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
мабуть, це польща кацапів на шмаття рве а не Україна.

так, пане байден?
показати весь коментар
08.03.2023 15:57 Відповісти
+3
А обіцяні Україні "Абрамси коли будуть!
показати весь коментар
08.03.2023 15:56 Відповісти
+2
На цензорі ж писали: 1-2 роки. Пруф: https://censor.net/ru/news/3401790/ukraina_mojet_poluchit_tanki_m1_abrams_cherez_god_ili_bolshe_pentagon
показати весь коментар
08.03.2023 16:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А обіцяні Україні "Абрамси коли будуть!
показати весь коментар
08.03.2023 15:56 Відповісти
На цензорі ж писали: 1-2 роки. Пруф: https://censor.net/ru/news/3401790/ukraina_mojet_poluchit_tanki_m1_abrams_cherez_god_ili_bolshe_pentagon
показати весь коментар
08.03.2023 16:05 Відповісти
пізніше - БТРЗ в Огайо має потужність всього 12 танків на місяць, а перед нами в черзі Тайвань і Польща
показати весь коментар
08.03.2023 16:44 Відповісти
Обіцяв бог дати, тіки велів зачекати,,(,.
показати весь коментар
08.03.2023 16:29 Відповісти
мабуть, це польща кацапів на шмаття рве а не Україна.

так, пане байден?
показати весь коментар
08.03.2023 15:57 Відповісти
В Польщі вони в безпеці будуть, на них і муха не сяде, можна фоткати, звіти писати, щоки надимати які потужні, які непереможні. Ані сантиметру землі НАТО...
А в Україні хз що з тими танками буде, а імідж - штука напевно дорожча за життя українців.
Німеччина теж, мабуть, з тих самих міркувань тягнула з дозволом своїх.
показати весь коментар
08.03.2023 16:44 Відповісти
Ну вот полякам ни инфраструктуру не пришлось иметь для них, ни производить с нуля сами танки.
Ни нужды затягивать боевые действия, что самое главное.
показати весь коментар
08.03.2023 16:04 Відповісти
поляки кілька років домовлялися про ці танки і то вимушено - перед цим вони викупили у німців всі б/у Леопарди і тих більше не було звідки взяти
показати весь коментар
08.03.2023 16:48 Відповісти
звичайно ж,польше ж потрібніше,,(,
показати весь коментар
08.03.2023 16:26 Відповісти
То може Польща ще 14 Леопардів підкине нам?
показати весь коментар
08.03.2023 19:27 Відповісти
500 літрів горючки на 100 кілометрів - гарні апетити у Абрамсів
показати весь коментар
08.03.2023 20:35 Відповісти
 
 