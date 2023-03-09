У Литві кремлівських пропагандистів блокуватимуть за IP-адресами

Литовська комісія з радіо та телебачення вирішила наказати інтернет-провайдерам заблокувати доступ до IP-адрес, за якими можна дивитися пропагандистські кремлівські телеканали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Комісія під час моніторингу виявила, що телеканали, які перебувають під санкціями ЄС за дезінформацію та пропаганду, розповсюджуються через інтернет. Йдеться про телеканали "НТВ", "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24" и "РТР Планета".

Комісія доручила інтернет-провайдерам протягом 5 днів скасувати можливість доступу до цих IP-адрес. Інакше на них чекає адміністративна та кримінальна відповідальність.

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У комісії нагадали, що після початку війни в Україні, Рада ЄС за поширення дезінформації та пропаганди проти Євросоюзу та її країн-членів запровадила санкції проти російських пропагандистських телеканалів "RT" ("Россия сегодня"), "Спутник", "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24", "ТВ Центр", "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ", "Первый канал".