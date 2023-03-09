Рівень глобальної свободи знижується вже 17 років поспіль, - Freedom House

За твердженням правозахисної організації Freedom House, глобальний рівень свободи знижується вже 17 років поспіль, зокрема через російське вторгнення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті організації за 2022 рік.

"Загарбницька війна Москви призвела до нищівних порушень прав людини в Україні. Нові перевороти та інші спроби підірвати представницький уряд дестабілізували Буркіна-Фасо, Туніс, Перу та Бразилію… Боротьба за демократію може наближатися до переломного моменту. Розрив між кількістю країн, які зареєстрували загальне покращення політичних прав і громадянських свобод, і тими, де зареєстрували загальний спад у 2022 році, був найменшим за всі 17 років глобального погіршення рівня свободи", - йдеться у звіті.

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За даними організації, 84 зі 195 країн світу були визначені, як вільні у 2022 році. Загалом 34 країни продемонстрували поліпшення у сфері політичних прав і громадянських свобод, порівняно з 35 країнами, які втратили позиції, що свідчить про можливе уповільнення глобального спаду.

"Найсерйозніші невдачі для свободи та демократії були результатом війн, державних переворотів і нападів на демократичні інституції з боку неліберальних лідерів. Авторитарний режим у Росії розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, намагаючись перешкодити демократичному прогресу цієї країни, який важко виборювався", - зазначається у звіті.

Уряди та окупаційні влади використовували насильство та інші засоби, щоб знищити культуру та змінити етнічний склад населення у 21 країні та території, включаючи Україну, Ефіопію та М’янму.

"Українці за матеріальної підтримки багатьох демократій дали відсіч величезній російській армії", - вказують укладачі звіту.

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