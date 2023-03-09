Росія намагається повністю знищити цивільну інфраструктуру України, - Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель констатує, що обстріли України ще раз демонструють бажання Росії повністю знищити цивільну інфраструктуру країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні погана новина полягає у тому, що Росія атакувала Запорізьку атомну електростанцію. Її вкотре відключили від електромережі України. Наскільки нам відомо, 40% населення Києва без електрики, з безліччю чорних дірок у системі електропостачання по всій країні. Це показує, що вкотре Росія намагається повністю знищити цивільну інфраструктуру України. І саме тому ми маємо продовжувати забезпечувати способи самозахисту України", - наголосив він.

За словами Борреля, на порядку денному сьогоднішнього засідання Ради з питань закордонних справ та розвитку стоїть питання відновлення України, фінансування реконструкції та використання для цього заморожених російських активів відповідно до міжнародного та європейського права.

"Обидві речі йдуть разом. Вчорашнє обговорення та сьогоднішнє обговорення мають одну мету: підтримати Україну, захистити та відновити. Підтримувати Україну у воєнному відношенні та підтримувати цивільне населення. Міністри обговорять усі шляхи та кошти, які ми можемо мобілізувати, аби підтримати відновлення України", - пояснив він.

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