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Росія намагається повністю знищити цивільну інфраструктуру України, - Боррель

київ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель констатує, що обстріли України ще раз демонструють бажання Росії повністю знищити цивільну інфраструктуру країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні погана новина полягає у тому, що Росія атакувала Запорізьку атомну електростанцію. Її вкотре відключили від електромережі України. Наскільки нам відомо, 40% населення Києва без електрики, з безліччю чорних дірок у системі електропостачання по всій країні. Це показує, що вкотре Росія намагається повністю знищити цивільну інфраструктуру України. І саме тому ми маємо продовжувати забезпечувати способи самозахисту України", - наголосив він.

За словами Борреля, на порядку денному сьогоднішнього засідання Ради з питань закордонних справ та розвитку стоїть питання відновлення України, фінансування реконструкції та використання для цього заморожених російських активів відповідно до міжнародного та європейського права.

"Обидві речі йдуть разом. Вчорашнє обговорення та сьогоднішнє обговорення мають одну мету: підтримати Україну, захистити та відновити. Підтримувати Україну у воєнному відношенні та підтримувати цивільне населення. Міністри обговорять усі шляхи та кошти, які ми можемо мобілізувати, аби підтримати відновлення України", - пояснив він.

Також читайте: Рішення ЄС щодо постачання боєприпасів Україні очікується 20 березня, - Боррель

Автор: 

обстріл (29234) росія (66104) Євросоюз (13672) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
br()kеn
@broken4242
·
2 год
Хочу відкрити стоматологічний кабінет для совкодрочерів, "back in ussr". Буде старовинна бормашина на вірьовках, цемент, миш'ячок, все як положено. І ціни вполовину від конкурентів. Хто в партнери?
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09.03.2023 12:46 Відповісти
+4
О, заговорили знову про ракети. Кажете їх багато в США? А чому вони мають нам давати свої ракети? В нас були свої проекти, заводи, спеціалісти, гроші і натхнення робити свої, красиві, великі і маленьки ракети з дальністю дії від 50 до 800 км., але нам, точніше вам всім, захотілося поржати. Ракетні програми заморозили, гроші зарили у "великому крадівництві", а сьогодні киваєте в бік США, що вони вам щось мають дати? Та беруть свої і ні перед ким не потрібно відчитуватися, ніяких проблем. А могли крім "Грім 2", "Нептун", "Вільха М" зробити ще новіші і міцніші, але Голобородько не по тій темі, головне перестати стріляти. Ну і перестали і що? Наступив мир?
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09.03.2023 12:54 Відповісти
+3
Потрібно забрати всі обленерго у кацапських і прокацапських олігархів, які приватизували їх при янику і Володі Зеленському і передати в руки бізнесменів США і тоді хай попробують кацапи зруйнувати якусь підстанцію.
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09.03.2023 12:48 Відповісти
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Та невже?
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09.03.2023 12:42 Відповісти
Що невже? Що підтриують як цивільних так і ЗСУ?
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09.03.2023 12:44 Відповісти
Те що це очевидні речі. Москалі з першого дня руйнують інфраструктуру. Відповісти нічим по самих москалях.
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09.03.2023 12:48 Відповісти
Ви з якої реальності пишите?
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09.03.2023 12:51 Відповісти
Він на зарплаті
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09.03.2023 12:52 Відповісти
На які зарплаті? Хто платить оп?
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09.03.2023 12:57 Відповісти
З української. Біля мого дому ракети літають. Сьогодні якраз і не далеко пролітала, а потім чутно було вибух. Її збили і це дуже добре.
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09.03.2023 12:53 Відповісти
Так які у вас претензії до Європи? До оп їх не має, що літало
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09.03.2023 12:55 Відповісти
До оп завжди були притензії.
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09.03.2023 12:58 Відповісти
Нікчема.
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09.03.2023 12:44 Відповісти
br()kеn
@broken4242
·
2 год
Хочу відкрити стоматологічний кабінет для совкодрочерів, "back in ussr". Буде старовинна бормашина на вірьовках, цемент, миш'ячок, все як положено. І ціни вполовину від конкурентів. Хто в партнери?
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09.03.2023 12:46 Відповісти
Добавьте сверление зубов без наркоза. И ожидание в коридоре похожий на подвал НКВД где слышно как "лечит" предыдущего пациента.
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09.03.2023 13:49 Відповісти
Потрібно знишити з добрий десяток аеродромів, а для цього потрібні ракети. В НАТО таких ракет дуже багато. От знищити ті всі міги в Білррусі і ніяких кінжалів вже не буде, також там є самі установки іскандер, інші цілі. Але ж не дають ракнт, мотивуючи це ескалацією.Хоча може би і зараз Україна змогла би зробити, якби багатії скинулись грошими. Один он купив яхту за 500 мільйонів доларів. За ці гроші можна би було щось зробити.
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09.03.2023 12:47 Відповісти
О, заговорили знову про ракети. Кажете їх багато в США? А чому вони мають нам давати свої ракети? В нас були свої проекти, заводи, спеціалісти, гроші і натхнення робити свої, красиві, великі і маленьки ракети з дальністю дії від 50 до 800 км., але нам, точніше вам всім, захотілося поржати. Ракетні програми заморозили, гроші зарили у "великому крадівництві", а сьогодні киваєте в бік США, що вони вам щось мають дати? Та беруть свої і ні перед ким не потрібно відчитуватися, ніяких проблем. А могли крім "Грім 2", "Нептун", "Вільха М" зробити ще новіші і міцніші, але Голобородько не по тій темі, головне перестати стріляти. Ну і перестали і що? Наступив мир?
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09.03.2023 12:54 Відповісти
Немає в нас Грім. Я і написав, що можливо би зараз щось і могла Україна виготовити.
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09.03.2023 13:03 Відповісти
А чому не виробляла з 2019 року і мабуть по цей день?
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09.03.2023 13:07 Відповісти
Вт з знаєте чому. Але що робити? Нехай і далі будуть прильоти?
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09.03.2023 13:15 Відповісти
Ні, я не знаю чому у нас немає ракеитних комплексів, які готові були до витробництва у 2019 році - "Нептун", "Грім-Сапсан", "Вільха М".
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09.03.2023 13:31 Відповісти
Зипинили ракетну програму.
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09.03.2023 14:36 Відповісти
А хто такий міг зупинити ракетну програму? Виходить, що ракетна програма була і гроші на неї були?
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09.03.2023 15:27 Відповісти
Ракетна програма була.І навіть були готові зразки озброєння.То й же Нептун і Вільха.Зупинила її сьогоднішня влада.
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09.03.2023 16:47 Відповісти
Вихід тут один - треба клепати свої ракети і пуляти ними на власний розсуд, а не куди союзники дозволять
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09.03.2023 18:36 Відповісти
Дурник ти. З якої нахрін росії?
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09.03.2023 13:04 Відповісти
не позорься онолитег - так кто де тебе не дает знищувати аеродромы?
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09.03.2023 13:47 Відповісти
Тобі слово, ніхто не давав.
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09.03.2023 14:35 Відповісти
Потрібно забрати всі обленерго у кацапських і прокацапських олігархів, які приватизували їх при янику і Володі Зеленському і передати в руки бізнесменів США і тоді хай попробують кацапи зруйнувати якусь підстанцію.
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09.03.2023 12:48 Відповісти
Не зовсім так. Соловйов сказав, шо знищить не укр.інфраструктуру, а потім всіх фон дер ляйненів
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09.03.2023 12:50 Відповісти
Без дальнобойного оружия эту проблему не решить. Запад отказывается давать такое оружие. Значит надо делать свое. Доставать старые чертежи, прятать производство под землю и производить. Хотя, тут принятие закона про дроны растянулось на месяцы, где просто подпись поставить надо. А тут целое производство организовать.
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09.03.2023 12:52 Відповісти
Там вище одній особі вже писав і не важко написати і Вам. Хто заважав нам з 2019 року будувати свої ракети? Було все, і проекти, і зразки, і гроші, і заводи, і спеціалісти, і навіть був Верховний Головнокомандувач, який вибраний більшістю, мав більшість в парламенті, мав свій уряд... Мав все і ніхто йому навіть слова не мовив, бо він має монобільшість, ну і де ті ракети?
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09.03.2023 12:57 Відповісти
Було, та й загуло.
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09.03.2023 13:06 Відповісти
Капітан - очевидність. Баррель у перекладі означає діжка.
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09.03.2023 12:54 Відповісти
Так він же Боррель. І, до речі, не найгірший з чиновників ЄС.
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09.03.2023 13:38 Відповісти
Містер очевидність...
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09.03.2023 13:37 Відповісти
Главное не давать Украине ракеты средней дальности и современные самолёты что бы хоть не дай бог не ударили по параше.
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09.03.2023 13:46 Відповісти
главное кацапских ботов выгнать с цензора - а то вони много..
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09.03.2023 13:50 Відповісти
Раіся намагається знищити всю Україну , а не тільки її інфраструктуру. Треба називати речі своїми іменами та самим готуватись до війни. Бо нас може не вистачити, поки ви там бовкаєте єрундой.
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09.03.2023 14:31 Відповісти
Жозеп Боррель констатирует......... МОЖЕТ ХВАТИТ КОНСТАТИРОВАТЬ , А ПРОСТО ДАТЬ САМОЛЕТЫ , БЕЗ ЭТОГО БЛА БЛА БЛА
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09.03.2023 17:02 Відповісти
 
 