Россия пытается полностью уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины, - Боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель констатирует, что обстрелы Украины еще раз демонстрируют желание России полностью уничтожить гражданскую инфраструктуру страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня плохая новость заключается в том, что Россия атаковала Запорожскую атомную электростанцию. Ее в очередной раз отключили от электросети Украины. Насколько нам известно, 40% населения Киева без электричества, со множеством черных дыр в системе электроснабжения по всей стране. Это показывает еще раз, что Россия пытается полностью уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины. И именно поэтому мы должны продолжать обеспечивать способы самозащиты Украины", - подчеркнул он.

По словам Борреля, в повестке дня сегодняшнего заседания Совета по вопросам иностранных дел и развития стоит вопрос восстановления Украины, финансирования реконструкции и использования для этого замороженных российских активов в соответствии с международным и европейским правом.

"Оба вопроса идут вместе. Вчерашнее обсуждение и сегодняшнее обсуждение имеют одну цель: поддержать Украину, защитить и восстановить. Поддерживать Украину в военном отношении и поддерживать гражданское население. Министры обсудят все пути и средства, которые мы можем мобилизовать, чтобы поддержать восстановление Украины", – объяснил он.

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