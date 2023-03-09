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Новости Война
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Россия пытается полностью уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины, - Боррель

київ

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель констатирует, что обстрелы Украины еще раз демонстрируют желание России полностью уничтожить гражданскую инфраструктуру страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня плохая новость заключается в том, что Россия атаковала Запорожскую атомную электростанцию. Ее в очередной раз отключили от электросети Украины. Насколько нам известно, 40% населения Киева без электричества, со множеством черных дыр в системе электроснабжения по всей стране. Это показывает еще раз, что Россия пытается полностью уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины. И именно поэтому мы должны продолжать обеспечивать способы самозащиты Украины", - подчеркнул он.

По словам Борреля, в повестке дня сегодняшнего заседания Совета по вопросам иностранных дел и развития стоит вопрос восстановления Украины, финансирования реконструкции и использования для этого замороженных российских активов в соответствии с международным и европейским правом.

"Оба вопроса идут вместе. Вчерашнее обсуждение и сегодняшнее обсуждение имеют одну цель: поддержать Украину, защитить и восстановить. Поддерживать Украину в военном отношении и поддерживать гражданское население. Министры обсудят все пути и средства, которые мы можем мобилизовать, чтобы поддержать восстановление Украины", – объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение ЕС по поставкам боеприпасов Украине ожидается 20 марта, - Боррель

обстрел (27885) россия (96200) Евросоюз (17274) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+8
br()kеn
@broken4242
·
2 год
Хочу відкрити стоматологічний кабінет для совкодрочерів, "back in ussr". Буде старовинна бормашина на вірьовках, цемент, миш'ячок, все як положено. І ціни вполовину від конкурентів. Хто в партнери?
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09.03.2023 12:46 Ответить
+4
О, заговорили знову про ракети. Кажете їх багато в США? А чому вони мають нам давати свої ракети? В нас були свої проекти, заводи, спеціалісти, гроші і натхнення робити свої, красиві, великі і маленьки ракети з дальністю дії від 50 до 800 км., але нам, точніше вам всім, захотілося поржати. Ракетні програми заморозили, гроші зарили у "великому крадівництві", а сьогодні киваєте в бік США, що вони вам щось мають дати? Та беруть свої і ні перед ким не потрібно відчитуватися, ніяких проблем. А могли крім "Грім 2", "Нептун", "Вільха М" зробити ще новіші і міцніші, але Голобородько не по тій темі, головне перестати стріляти. Ну і перестали і що? Наступив мир?
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09.03.2023 12:54 Ответить
+3
Потрібно забрати всі обленерго у кацапських і прокацапських олігархів, які приватизували їх при янику і Володі Зеленському і передати в руки бізнесменів США і тоді хай попробують кацапи зруйнувати якусь підстанцію.
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09.03.2023 12:48 Ответить
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Та невже?
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09.03.2023 12:42 Ответить
Що невже? Що підтриують як цивільних так і ЗСУ?
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09.03.2023 12:44 Ответить
Те що це очевидні речі. Москалі з першого дня руйнують інфраструктуру. Відповісти нічим по самих москалях.
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09.03.2023 12:48 Ответить
Ви з якої реальності пишите?
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09.03.2023 12:51 Ответить
Він на зарплаті
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09.03.2023 12:52 Ответить
На які зарплаті? Хто платить оп?
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09.03.2023 12:57 Ответить
З української. Біля мого дому ракети літають. Сьогодні якраз і не далеко пролітала, а потім чутно було вибух. Її збили і це дуже добре.
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09.03.2023 12:53 Ответить
Так які у вас претензії до Європи? До оп їх не має, що літало
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09.03.2023 12:55 Ответить
До оп завжди були притензії.
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09.03.2023 12:58 Ответить
Нікчема.
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09.03.2023 12:44 Ответить
br()kеn
@broken4242
·
2 год
Хочу відкрити стоматологічний кабінет для совкодрочерів, "back in ussr". Буде старовинна бормашина на вірьовках, цемент, миш'ячок, все як положено. І ціни вполовину від конкурентів. Хто в партнери?
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09.03.2023 12:46 Ответить
Добавьте сверление зубов без наркоза. И ожидание в коридоре похожий на подвал НКВД где слышно как "лечит" предыдущего пациента.
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09.03.2023 13:49 Ответить
Потрібно знишити з добрий десяток аеродромів, а для цього потрібні ракети. В НАТО таких ракет дуже багато. От знищити ті всі міги в Білррусі і ніяких кінжалів вже не буде, також там є самі установки іскандер, інші цілі. Але ж не дають ракнт, мотивуючи це ескалацією.Хоча може би і зараз Україна змогла би зробити, якби багатії скинулись грошими. Один он купив яхту за 500 мільйонів доларів. За ці гроші можна би було щось зробити.
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09.03.2023 12:47 Ответить
О, заговорили знову про ракети. Кажете їх багато в США? А чому вони мають нам давати свої ракети? В нас були свої проекти, заводи, спеціалісти, гроші і натхнення робити свої, красиві, великі і маленьки ракети з дальністю дії від 50 до 800 км., але нам, точніше вам всім, захотілося поржати. Ракетні програми заморозили, гроші зарили у "великому крадівництві", а сьогодні киваєте в бік США, що вони вам щось мають дати? Та беруть свої і ні перед ким не потрібно відчитуватися, ніяких проблем. А могли крім "Грім 2", "Нептун", "Вільха М" зробити ще новіші і міцніші, але Голобородько не по тій темі, головне перестати стріляти. Ну і перестали і що? Наступив мир?
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09.03.2023 12:54 Ответить
Немає в нас Грім. Я і написав, що можливо би зараз щось і могла Україна виготовити.
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09.03.2023 13:03 Ответить
А чому не виробляла з 2019 року і мабуть по цей день?
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09.03.2023 13:07 Ответить
Вт з знаєте чому. Але що робити? Нехай і далі будуть прильоти?
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09.03.2023 13:15 Ответить
Ні, я не знаю чому у нас немає ракеитних комплексів, які готові були до витробництва у 2019 році - "Нептун", "Грім-Сапсан", "Вільха М".
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09.03.2023 13:31 Ответить
Зипинили ракетну програму.
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09.03.2023 14:36 Ответить
А хто такий міг зупинити ракетну програму? Виходить, що ракетна програма була і гроші на неї були?
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09.03.2023 15:27 Ответить
Ракетна програма була.І навіть були готові зразки озброєння.То й же Нептун і Вільха.Зупинила її сьогоднішня влада.
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09.03.2023 16:47 Ответить
Вихід тут один - треба клепати свої ракети і пуляти ними на власний розсуд, а не куди союзники дозволять
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09.03.2023 18:36 Ответить
Дурник ти. З якої нахрін росії?
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09.03.2023 13:04 Ответить
не позорься онолитег - так кто де тебе не дает знищувати аеродромы?
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09.03.2023 13:47 Ответить
Тобі слово, ніхто не давав.
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09.03.2023 14:35 Ответить
Потрібно забрати всі обленерго у кацапських і прокацапських олігархів, які приватизували їх при янику і Володі Зеленському і передати в руки бізнесменів США і тоді хай попробують кацапи зруйнувати якусь підстанцію.
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09.03.2023 12:48 Ответить
Не зовсім так. Соловйов сказав, шо знищить не укр.інфраструктуру, а потім всіх фон дер ляйненів
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09.03.2023 12:50 Ответить
Без дальнобойного оружия эту проблему не решить. Запад отказывается давать такое оружие. Значит надо делать свое. Доставать старые чертежи, прятать производство под землю и производить. Хотя, тут принятие закона про дроны растянулось на месяцы, где просто подпись поставить надо. А тут целое производство организовать.
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09.03.2023 12:52 Ответить
Там вище одній особі вже писав і не важко написати і Вам. Хто заважав нам з 2019 року будувати свої ракети? Було все, і проекти, і зразки, і гроші, і заводи, і спеціалісти, і навіть був Верховний Головнокомандувач, який вибраний більшістю, мав більшість в парламенті, мав свій уряд... Мав все і ніхто йому навіть слова не мовив, бо він має монобільшість, ну і де ті ракети?
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09.03.2023 12:57 Ответить
Було, та й загуло.
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09.03.2023 13:06 Ответить
Капітан - очевидність. Баррель у перекладі означає діжка.
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09.03.2023 12:54 Ответить
Так він же Боррель. І, до речі, не найгірший з чиновників ЄС.
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09.03.2023 13:38 Ответить
Містер очевидність...
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09.03.2023 13:37 Ответить
Главное не давать Украине ракеты средней дальности и современные самолёты что бы хоть не дай бог не ударили по параше.
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09.03.2023 13:46 Ответить
главное кацапских ботов выгнать с цензора - а то вони много..
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09.03.2023 13:50 Ответить
Раіся намагається знищити всю Україну , а не тільки її інфраструктуру. Треба називати речі своїми іменами та самим готуватись до війни. Бо нас може не вистачити, поки ви там бовкаєте єрундой.
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09.03.2023 14:31 Ответить
Жозеп Боррель констатирует......... МОЖЕТ ХВАТИТ КОНСТАТИРОВАТЬ , А ПРОСТО ДАТЬ САМОЛЕТЫ , БЕЗ ЭТОГО БЛА БЛА БЛА
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09.03.2023 17:02 Ответить
 
 