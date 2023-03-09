Россия пытается полностью уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины, - Боррель
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель констатирует, что обстрелы Украины еще раз демонстрируют желание России полностью уничтожить гражданскую инфраструктуру страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Сегодня плохая новость заключается в том, что Россия атаковала Запорожскую атомную электростанцию. Ее в очередной раз отключили от электросети Украины. Насколько нам известно, 40% населения Киева без электричества, со множеством черных дыр в системе электроснабжения по всей стране. Это показывает еще раз, что Россия пытается полностью уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины. И именно поэтому мы должны продолжать обеспечивать способы самозащиты Украины", - подчеркнул он.
По словам Борреля, в повестке дня сегодняшнего заседания Совета по вопросам иностранных дел и развития стоит вопрос восстановления Украины, финансирования реконструкции и использования для этого замороженных российских активов в соответствии с международным и европейским правом.
"Оба вопроса идут вместе. Вчерашнее обсуждение и сегодняшнее обсуждение имеют одну цель: поддержать Украину, защитить и восстановить. Поддерживать Украину в военном отношении и поддерживать гражданское население. Министры обсудят все пути и средства, которые мы можем мобилизовать, чтобы поддержать восстановление Украины", – объяснил он.
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@broken4242
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2 год
Хочу відкрити стоматологічний кабінет для совкодрочерів, "back in ussr". Буде старовинна бормашина на вірьовках, цемент, миш'ячок, все як положено. І ціни вполовину від конкурентів. Хто в партнери?