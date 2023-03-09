УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11140 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
3 147 35

На окупованому Донбасі росіяни готують нову хвилю мобілізації, - Центр національного спротиву

росія,мобілізація

Навесні окупанти почнуть підготовку до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупаційні військкомати закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження. Саме вони мають стати ядром майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб, які підлягають мобілізації", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти почали масове виселення з власних домівок мешканців Кремінної, - Генштаб

В ЦНС зазначають, що мобілізації підлягають громадяни РФ. Тому закликали мешканців окупованих територій ігнорувати паспортизацію РФ.

Автор: 

окупація (6751) Донбас (22357) Донецька область (8824) мобілізація (3121) Луганська область (4892)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Якось слухала как одна донеччанка після оккупаціі вихвалялася ЯК КЛАССНО У ДОНЕЦКУ , а ви , дураки, комуналку большую платите
ЗА ВСЕ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ , ребятки із лугандона
бесплатний сир тількі у мишеловці.

погано, що багато лугандонців і кримчан у ЕС по українським паспортам і ВСЕ НЕ ПОВАЖАЮТЬ УКРАЇНУ
показати весь коментар
09.03.2023 14:33 Відповісти
+11
Да...
Харашо защітілє рузькояїчних від злобних біндеравцов!
Атлічна!
показати весь коментар
09.03.2023 14:27 Відповісти
+9
Коли кацапи почали війну деяким дітям на Донбасі було по 9-10 років... А наразі їх вже мобілізують проти своєї країни. Кацапи цинічні ********...
показати весь коментар
09.03.2023 14:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да...
Харашо защітілє рузькояїчних від злобних біндеравцов!
Атлічна!
показати весь коментар
09.03.2023 14:27 Відповісти
гойда
показати весь коментар
09.03.2023 14:56 Відповісти
Коли кацапи почали війну деяким дітям на Донбасі було по 9-10 років... А наразі їх вже мобілізують проти своєї країни. Кацапи цинічні ********...
показати весь коментар
09.03.2023 14:30 Відповісти
у цих дітей є батьки, насамперед. в родині ватних потвор навряд зможе вирости нормальна людина, шанс на це мізерний.
показати весь коментар
09.03.2023 14:35 Відповісти
Якось слухала как одна донеччанка після оккупаціі вихвалялася ЯК КЛАССНО У ДОНЕЦКУ , а ви , дураки, комуналку большую платите
ЗА ВСЕ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ , ребятки із лугандона
бесплатний сир тількі у мишеловці.

погано, що багато лугандонців і кримчан у ЕС по українським паспортам і ВСЕ НЕ ПОВАЖАЮТЬ УКРАЇНУ
показати весь коментар
09.03.2023 14:33 Відповісти
Погоджуюся з Вами на 100%. Хай відпрацтовують безкоштовний сир в мишеловці, бо вони точно потрапили туди назавжди. Молодші можливо викарабкаються, а їх дебільні батьки мають вмерти за засрашку чи там, на даунбасі, чи на полях Сірії, чи іншої країни, куди московія поклала своє злобне око. Дійсно бачив потвор із Донецька і Криму в Європі з українськими паспортами, які ходили і щось мурчали собі під ніс, гребучи і користуючись тим, на що л'ють бруд. "Круті" малороси тільки і відпочивають по Європах, на Парашію не їдуть.
показати весь коментар
09.03.2023 15:14 Відповісти
на даунбасі та на лугандоні лишилися лише самки та личинки. кого тепер раз на защіту атєчєства? чи цього разу вже без сортування?
показати весь коментар
09.03.2023 14:34 Відповісти
Ну теперь их "бИндеры" точно убьют.
показати весь коментар
09.03.2023 14:38 Відповісти
тут і не посперечаєшся )
показати весь коментар
09.03.2023 14:42 Відповісти
Питання "що робити з ватним населенням Донбасу після визволення" вирішується саме по собі
показати весь коментар
09.03.2023 14:42 Відповісти
Вата сама здрисне в Парашколянд.
показати весь коментар
09.03.2023 14:57 Відповісти
Ні не "здрисне"! Самки з кацапськими ********** чудово розуміють що в ********** "ловити нічого" і їх "лічинки" там швидко стануть гарматним мясом... То ж вимога проста - українізація етнічних українців і депортація етнічних кацапів "в родную говєнь". .
показати весь коментар
09.03.2023 15:17 Відповісти
Батьки цих дітей самі не жили і дітям своїм не дали. Що ж, "путєн ввьол", як і прохали. Тепер розслабтесь та отримуйте задоволення!
показати весь коментар
09.03.2023 14:50 Відповісти
В Лугандоні ще є дієздатні?.. Дивно...
показати весь коментар
09.03.2023 14:56 Відповісти
"Бояри вмиг скомпонували
На аркуш маніхвест кругом,
По всіх повітах розіслали,
Щоб військо йшло під коругов;
Щоб голови всі обголяли,
Чуприни довгі оставляли,
А ус в півлокоть би тирчав;
Щоб сала і пшона набрали,
Щоб сухарів понапікали,
Щоб ложку, казанок всяк мав.

99 Все військо зараз розписали
По разним сотням, по полкам,
Полковників понаставляли,
Дали патенти сотникам.
По городам всяк полк назвався,
По шапці всякий розличався,
Вписали військо під ранжир;
Пошили сині всім жупани,
На спід же білиї каптани, -
Щоб був козак, а не мугир.

100 В полки людей розпреділивши,
І по квартирям розвели,
І всіх в мундири нарядивши,
К присязі зараз привели.
На конях сотники финтили,
Хорунжі усики крутили,
Кабаку нюхав асаул;
Урядники з атаманами
Новими чванились шапками,
І ратник всякий губу дув."
показати весь коментар
09.03.2023 15:11 Відповісти
"Кабаку нюхав асаул" - все-таки з часів Котляревського мова дещо змінилась, як і значення деяких слів).
показати весь коментар
09.03.2023 16:45 Відповісти
Що ти хочеш цим сказать? Ти бачив хоч раз щоб хтось в Україні нюхав тертий тютюн? Адже це його називали в Україні "кабакою" - на відміну від "тютюну" - який курили!
показати весь коментар
09.03.2023 17:00 Відповісти
Нюхальний тютюн[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD&veaction=edit&section=0 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD&action=edit&section=0 ред. код ]

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%84_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) Снаф (значення) .

Нюхальний тютюн

Нюхальний тютюн, також таба́каhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#cite_note-1 [1] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC заст. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. каба́ка)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#cite_note-2 [2] або снаф (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. snuff) - бездимний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD_(%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0) тютюн , що викликає нікотинову залежність. На відміну від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9 насваю , легалізований у багатьох країнах.

Зміст
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 1Характеристика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84_(%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD) 2Сухий снаф (нюхальний тютюн) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%94%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8 2.1Де купити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D1%83 2.2Наслідки вживання нюхального тютюну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F 2.3Історія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84 3Вологий снаф https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84 3.1Американський вологий снаф https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%94%D0%B8%D0%B2._%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6 4Див. також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8 5Примітки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 6Посилання
Характеристика[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD&action=edit&section=1 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(1).jpg

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(1).jpg
Упаковка нюхального тютюну російського виробництва

Табака - це нюхальний тютюн; він може бути як не ароматизованим, так і містити добавки камфори, ментолу, евкаліпту, ванілі, вишні, апельсина та ін. Зазвичай дуже сильно подрібнений (до стану пудри).

Дозволений на території багатьох країн, таких, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія та багатьох інших
показати весь коментар
09.03.2023 17:05 Відповісти
Сам не курю - тому не сильно цікавлюся Купую зрідка лише "самосад" Перемелюю в порошок і посипаю землю в квіткових горщиках - коли там "ногохвостки" розплоджуються Не ******* вони тютюнового пилу
показати весь коментар
09.03.2023 17:10 Відповісти
Я теж перестав палити ще в далекому 1980 році, але запах тютюну до сих пір пам'ятаю, бо мій батько вирощував різні сорти тютюну та готував з нього різні тютюнові продукти від кабаки до махорки. Мені доводилося допомагати батькові від пасинкування до порізки і помолу тютюну,тому й закарбувалося в пам'яті.
показати весь коментар
09.03.2023 17:18 Відповісти
Що в вас за манера кожному "тикати"? Це не прикрашає. А сказати хотів лише те що сказав - що з часом значення слів змінюється. В кожнім разі у нас на Слобожанщині, на Полтавщині це слово має цілком інше значення. Доречі є і українське прізвище Кабацюра).
показати весь коментар
09.03.2023 17:16 Відповісти
Ти не всі значення слова знаєш! "Кабаком" на Полтавщині (і Одещині) називають гарбуза" Але є ще один цікавий діалектизм - черкаський Там "кабакою" "х*й" називають
А щодо "ти": так "ви" - не українська форма звернення до сторонньої особи Це нав"язана українцям кацапами форма звертання В Україні споконвіку на "ви" лише до батьків зверталися - чим визнавали їх зверхність над собою та висловлювали шану до них! А чого мені попередньо висловлювать шану та визнавать зверхність над собою стосовно людини яку я не знаю? "Хрєново" ТИ в етнографії українській розбираєшся!
І не " в кожнім разі" (це калька з російського "в любом случае") а "в будь-якому випадку" (або "зокрема")
показати весь коментар
09.03.2023 17:33 Відповісти
Ну ви вже і в українській етнографії виявляється великий спеціаліст). Де ви взяли, що в українській мові прийняте звертання на "ти"? Це може бути лише ваша особиста думка. А я вважаю, і так загальноприйнято, що звертання до незнайомої людини на "ти" - якщо не хамство, то в кожнім разі розв'язність. Так звертаються лише до друзів, до близьких зайомих. І з другого боку - до Бога.
показати весь коментар
09.03.2023 17:46 Відповісти
Візьми будь-яке листування українців 16-17 століття і почитай А потім лізь сперечаться Я мав можливість ознайомиться з подібним - коли зацікавився детально "козачою добою"
Крім того - я до тебе у співрозмовники не напрошувався - ти сам в балачку вліз Не подобаюся? Йди своєю дорогою! Ще не вистачало перед кожним "окацапленим" виправдовуваться!
показати весь коментар
09.03.2023 17:57 Відповісти
Ми з вами не в 16-17 ст. живемо, так що - ні про що. Я до вас тим більше в співрозмовники не напрошувався, і навіть коментував не ваш текст, а Котляревського. Тут все-таки не ваша вітчина, щоб вказувати, кому куди йти. Якби не зайвий ваш апломб, то можливо були б цікавим співрозмовником.
показати весь коментар
09.03.2023 18:08 Відповісти
Котляревського хто цитував? Я... Ти до кого з приводу цитати звернувся? До мене... (Та ще й не по темі) Я тобі відповів і пояснив, у чому справа А ти тут "в позу ставать почав" - мабуть, образився, що твоєї "обізнаності" не оцінили... Так це не моя вина, а твоя біда Якщо у тебе кругозір вужчий мого - я тут при чому? Книжок читать треба більше...
показати весь коментар
09.03.2023 18:23 Відповісти
Я до вас ніяким чином не звертався. Ви виклали коментар (і також не зовсім по темі), а я вже коментував цей загальнодоступний коментар, а зовсім не звертався до вас. Все інше про кругозір і т.п. - не що інше як хамство по відношенню до незнайомої людини. Мабуть важко жити з такою життєвою позицією - співчуваю. Але це ваш вибір.
показати весь коментар
09.03.2023 18:34 Відповісти
Ти дурний насправді, чи придурюєшся? Тема статті : "На окупованому Донбасі росіяни готують нову хвилю мобілізації, - Центр національного спротиву"
Я в саркастичному сенсі привів уривок поеми Котляревського, де говорилося про мобілізацію латинян на війну з троянцями (бо відомо, що кацапи вигребли вже всіх, кого могли і відправили на фронт) По темі? По темі... Ти ж встряв з обговоренням змін в українській мові з часів Котляревського Питання: "Хто "з"їхав з теми?"...
показати весь коментар
09.03.2023 18:56 Відповісти
Ви, як мені здається, вже не молода людина, але так і не навчились спілкуватись з людьми. Може лише онлайн, а може і взагалі. Якими б розумними ваші вислови не були, хто схоче з вами спілкуватись, отримуючи замість аргументів образи, хамство і ярлики? Це свідчить про брак аргументів. а також виховання і загальної культури. Для мене подальше спілкування абсолютно не цікаве.
показати весь коментар
09.03.2023 19:01 Відповісти
А хто ти такий, "нульовка свіжозаряджена", щоб мені оцінку давать? Кому треба , мене вже оцінили , за багато років спілкування Не подобаюсь? "Хади мимо!"
показати весь коментар
09.03.2023 19:19 Відповісти
Что характерно у шахтёров и трактористов вариантов слинять из зоны практически нет.
показати весь коментар
09.03.2023 15:50 Відповісти
Вместо тысячи слов...

https://www.youtube.com/watch?v=DmjORbQkw2g Первая и последняя мобилизация фашистов третьего рейха в Германии.
показати весь коментар
09.03.2023 16:46 Відповісти
Там ещё осталось что мобилизовать?
показати весь коментар
09.03.2023 16:49 Відповісти
Так якось методи ,,праці" військкоматів там,і тут, прямо дзеркальні.і по суті українці будуть і далі знищувати один одного.,,мінітеграції".чи забули про виплати пенсій жителям окупованих територій з2014?.і студенти звідти приїжджали на навчання ,на пільгових умовах!.і годі зуби скалити,якщо почнуть мобілізацію в маріуполі ,бердянську,геніченську,що тим чоловікам робити?в морі топитись?тут аналог срср1941р.не встигли відмобілізуватись,одні в поліцаї,інші в партизани.влада знала що буде війна,і дупу чухала,формуючи тро,особливо в південно- східних областях.тепер втративши частину мобресурсу,ще й крайніх шукають.
показати весь коментар
09.03.2023 18:28 Відповісти
 
 