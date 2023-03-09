На окупованому Донбасі росіяни готують нову хвилю мобілізації, - Центр національного спротиву

Навесні окупанти почнуть підготовку до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупаційні військкомати закликали навчальні заклади подати списки всіх юнаків 2006 року народження. Саме вони мають стати ядром майбутньої хвилі, адже наразі в регіоні вже майже немає вільних осіб, які підлягають мобілізації", - йдеться в повідомленні.

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В ЦНС зазначають, що мобілізації підлягають громадяни РФ. Тому закликали мешканців окупованих територій ігнорувати паспортизацію РФ.