На оккупированном Донбассе россияне готовят новую волну мобилизации, - Центр национального сопротивления
Весной оккупанты начнут подготовку к новой волне мобилизации на временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупационные военкоматы призвали учебные заведения подать списки всех юношей 2006 года рождения. Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что мобилизации подлежат граждане РФ. Потому призвали жителей оккупированных территорий игнорировать паспортизацию РФ.
Топ комментарии
+16 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий09.03.2023 14:33 Ответить Ссылка
+11 Алекс Скела
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+9 Дімонич
показать весь комментарий09.03.2023 14:30 Ответить Ссылка
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Харашо защітілє рузькояїчних від злобних біндеравцов!
Атлічна!
ЗА ВСЕ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ , ребятки із лугандона
бесплатний сир тількі у мишеловці.
погано, що багато лугандонців і кримчан у ЕС по українським паспортам і ВСЕ НЕ ПОВАЖАЮТЬ УКРАЇНУ
На аркуш маніхвест кругом,
По всіх повітах розіслали,
Щоб військо йшло під коругов;
Щоб голови всі обголяли,
Чуприни довгі оставляли,
А ус в півлокоть би тирчав;
Щоб сала і пшона набрали,
Щоб сухарів понапікали,
Щоб ложку, казанок всяк мав.
99 Все військо зараз розписали
По разним сотням, по полкам,
Полковників понаставляли,
Дали патенти сотникам.
По городам всяк полк назвався,
По шапці всякий розличався,
Вписали військо під ранжир;
Пошили сині всім жупани,
На спід же білиї каптани, -
Щоб був козак, а не мугир.
100 В полки людей розпреділивши,
І по квартирям розвели,
І всіх в мундири нарядивши,
К присязі зараз привели.
На конях сотники финтили,
Хорунжі усики крутили,
Кабаку нюхав асаул;
Урядники з атаманами
Новими чванились шапками,
І ратник всякий губу дув."
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%84_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) Снаф (значення) .
Нюхальний тютюн
Нюхальний тютюн, також таба́каhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#cite_note-1 [1] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC заст. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. каба́ка)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#cite_note-2 [2] або снаф (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. snuff) - бездимний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD_(%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0) тютюн , що викликає нікотинову залежність. На відміну від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9 насваю , легалізований у багатьох країнах.
Зміст
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 1Характеристика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84_(%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD) 2Сухий снаф (нюхальний тютюн) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%94%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8 2.1Де купити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D1%83 2.2Наслідки вживання нюхального тютюну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F 2.3Історія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84 3Вологий снаф https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84 3.1Американський вологий снаф https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%94%D0%B8%D0%B2._%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6 4Див. також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8 5Примітки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 6Посилання
Характеристика[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD&action=edit§ion=1 ред. код ]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(1).jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(1).jpg
Упаковка нюхального тютюну російського виробництва
Табака - це нюхальний тютюн; він може бути як не ароматизованим, так і містити добавки камфори, ментолу, евкаліпту, ванілі, вишні, апельсина та ін. Зазвичай дуже сильно подрібнений (до стану пудри).
Дозволений на території багатьох країн, таких, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія та багатьох інших
А щодо "ти": так "ви" - не українська форма звернення до сторонньої особи Це нав"язана українцям кацапами форма звертання В Україні споконвіку на "ви" лише до батьків зверталися - чим визнавали їх зверхність над собою та висловлювали шану до них! А чого мені попередньо висловлювать шану та визнавать зверхність над собою стосовно людини яку я не знаю? "Хрєново" ТИ в етнографії українській розбираєшся!
І не " в кожнім разі" (це калька з російського "в любом случае") а "в будь-якому випадку" (або "зокрема")
Крім того - я до тебе у співрозмовники не напрошувався - ти сам в балачку вліз Не подобаюся? Йди своєю дорогою! Ще не вистачало перед кожним "окацапленим" виправдовуваться!
Я в саркастичному сенсі привів уривок поеми Котляревського, де говорилося про мобілізацію латинян на війну з троянцями (бо відомо, що кацапи вигребли вже всіх, кого могли і відправили на фронт) По темі? По темі... Ти ж встряв з обговоренням змін в українській мові з часів Котляревського Питання: "Хто "з"їхав з теми?"...
https://www.youtube.com/watch?v=DmjORbQkw2g Первая и последняя мобилизация фашистов третьего рейха в Германии.