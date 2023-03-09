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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 147 35

На оккупированном Донбассе россияне готовят новую волну мобилизации, - Центр национального сопротивления

росія,мобілізація

Весной оккупанты начнут подготовку к новой волне мобилизации на временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупационные военкоматы призвали учебные заведения подать списки всех юношей 2006 года рождения. Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в регионе уже почти нет свободных лиц, подлежащих мобилизации", - говорится в сообщении.

Читайте: Неудачи войск РФ на Донбассе создают благоприятные условия для контрнаступления ВСУ, - ISW

В ЦНС отмечают, что мобилизации подлежат граждане РФ. Потому призвали жителей оккупированных территорий игнорировать паспортизацию РФ.

оккупация (10199) Донбасс (26957) Донецкая область (10001) мобилизация (2812) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+16
Якось слухала как одна донеччанка після оккупаціі вихвалялася ЯК КЛАССНО У ДОНЕЦКУ , а ви , дураки, комуналку большую платите
ЗА ВСЕ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ , ребятки із лугандона
бесплатний сир тількі у мишеловці.

погано, що багато лугандонців і кримчан у ЕС по українським паспортам і ВСЕ НЕ ПОВАЖАЮТЬ УКРАЇНУ
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09.03.2023 14:33 Ответить
+11
Да...
Харашо защітілє рузькояїчних від злобних біндеравцов!
Атлічна!
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09.03.2023 14:27 Ответить
+9
Коли кацапи почали війну деяким дітям на Донбасі було по 9-10 років... А наразі їх вже мобілізують проти своєї країни. Кацапи цинічні ********...
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09.03.2023 14:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да...
Харашо защітілє рузькояїчних від злобних біндеравцов!
Атлічна!
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09.03.2023 14:27 Ответить
гойда
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09.03.2023 14:56 Ответить
Коли кацапи почали війну деяким дітям на Донбасі було по 9-10 років... А наразі їх вже мобілізують проти своєї країни. Кацапи цинічні ********...
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09.03.2023 14:30 Ответить
у цих дітей є батьки, насамперед. в родині ватних потвор навряд зможе вирости нормальна людина, шанс на це мізерний.
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09.03.2023 14:35 Ответить
Якось слухала как одна донеччанка після оккупаціі вихвалялася ЯК КЛАССНО У ДОНЕЦКУ , а ви , дураки, комуналку большую платите
ЗА ВСЕ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ , ребятки із лугандона
бесплатний сир тількі у мишеловці.

погано, що багато лугандонців і кримчан у ЕС по українським паспортам і ВСЕ НЕ ПОВАЖАЮТЬ УКРАЇНУ
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09.03.2023 14:33 Ответить
Погоджуюся з Вами на 100%. Хай відпрацтовують безкоштовний сир в мишеловці, бо вони точно потрапили туди назавжди. Молодші можливо викарабкаються, а їх дебільні батьки мають вмерти за засрашку чи там, на даунбасі, чи на полях Сірії, чи іншої країни, куди московія поклала своє злобне око. Дійсно бачив потвор із Донецька і Криму в Європі з українськими паспортами, які ходили і щось мурчали собі під ніс, гребучи і користуючись тим, на що л'ють бруд. "Круті" малороси тільки і відпочивають по Європах, на Парашію не їдуть.
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09.03.2023 15:14 Ответить
на даунбасі та на лугандоні лишилися лише самки та личинки. кого тепер раз на защіту атєчєства? чи цього разу вже без сортування?
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09.03.2023 14:34 Ответить
Ну теперь их "бИндеры" точно убьют.
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09.03.2023 14:38 Ответить
тут і не посперечаєшся )
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09.03.2023 14:42 Ответить
Питання "що робити з ватним населенням Донбасу після визволення" вирішується саме по собі
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09.03.2023 14:42 Ответить
Вата сама здрисне в Парашколянд.
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09.03.2023 14:57 Ответить
Ні не "здрисне"! Самки з кацапськими ********** чудово розуміють що в ********** "ловити нічого" і їх "лічинки" там швидко стануть гарматним мясом... То ж вимога проста - українізація етнічних українців і депортація етнічних кацапів "в родную говєнь". .
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09.03.2023 15:17 Ответить
Батьки цих дітей самі не жили і дітям своїм не дали. Що ж, "путєн ввьол", як і прохали. Тепер розслабтесь та отримуйте задоволення!
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09.03.2023 14:50 Ответить
В Лугандоні ще є дієздатні?.. Дивно...
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09.03.2023 14:56 Ответить
"Бояри вмиг скомпонували
На аркуш маніхвест кругом,
По всіх повітах розіслали,
Щоб військо йшло під коругов;
Щоб голови всі обголяли,
Чуприни довгі оставляли,
А ус в півлокоть би тирчав;
Щоб сала і пшона набрали,
Щоб сухарів понапікали,
Щоб ложку, казанок всяк мав.

99 Все військо зараз розписали
По разним сотням, по полкам,
Полковників понаставляли,
Дали патенти сотникам.
По городам всяк полк назвався,
По шапці всякий розличався,
Вписали військо під ранжир;
Пошили сині всім жупани,
На спід же білиї каптани, -
Щоб був козак, а не мугир.

100 В полки людей розпреділивши,
І по квартирям розвели,
І всіх в мундири нарядивши,
К присязі зараз привели.
На конях сотники финтили,
Хорунжі усики крутили,
Кабаку нюхав асаул;
Урядники з атаманами
Новими чванились шапками,
І ратник всякий губу дув."
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09.03.2023 15:11 Ответить
"Кабаку нюхав асаул" - все-таки з часів Котляревського мова дещо змінилась, як і значення деяких слів).
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09.03.2023 16:45 Ответить
Що ти хочеш цим сказать? Ти бачив хоч раз щоб хтось в Україні нюхав тертий тютюн? Адже це його називали в Україні "кабакою" - на відміну від "тютюну" - який курили!
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09.03.2023 17:00 Ответить
Нюхальний тютюн[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD&veaction=edit&section=0 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD&action=edit&section=0 ред. код ]

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%84_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F) Снаф (значення) .

Нюхальний тютюн

Нюхальний тютюн, також таба́каhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#cite_note-1 [1] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC заст. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. каба́ка)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#cite_note-2 [2] або снаф (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. snuff) - бездимний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD_(%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0) тютюн , що викликає нікотинову залежність. На відміну від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B9 насваю , легалізований у багатьох країнах.

Зміст
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 1Характеристика https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84_(%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD) 2Сухий снаф (нюхальний тютюн) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%94%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8 2.1Де купити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D1%83 2.2Наслідки вживання нюхального тютюну https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F 2.3Історія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84 3Вологий снаф https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%84 3.1Американський вологий снаф https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%94%D0%B8%D0%B2._%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6 4Див. також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8 5Примітки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 6Посилання
Характеристика[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8E%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD&action=edit&section=1 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(1).jpg

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(1).jpg
Упаковка нюхального тютюну російського виробництва

Табака - це нюхальний тютюн; він може бути як не ароматизованим, так і містити добавки камфори, ментолу, евкаліпту, ванілі, вишні, апельсина та ін. Зазвичай дуже сильно подрібнений (до стану пудри).

Дозволений на території багатьох країн, таких, як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 Нідерланди , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусь , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія та багатьох інших
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09.03.2023 17:05 Ответить
Сам не курю - тому не сильно цікавлюся Купую зрідка лише "самосад" Перемелюю в порошок і посипаю землю в квіткових горщиках - коли там "ногохвостки" розплоджуються Не ******* вони тютюнового пилу
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09.03.2023 17:10 Ответить
Я теж перестав палити ще в далекому 1980 році, але запах тютюну до сих пір пам'ятаю, бо мій батько вирощував різні сорти тютюну та готував з нього різні тютюнові продукти від кабаки до махорки. Мені доводилося допомагати батькові від пасинкування до порізки і помолу тютюну,тому й закарбувалося в пам'яті.
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09.03.2023 17:18 Ответить
Що в вас за манера кожному "тикати"? Це не прикрашає. А сказати хотів лише те що сказав - що з часом значення слів змінюється. В кожнім разі у нас на Слобожанщині, на Полтавщині це слово має цілком інше значення. Доречі є і українське прізвище Кабацюра).
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09.03.2023 17:16 Ответить
Ти не всі значення слова знаєш! "Кабаком" на Полтавщині (і Одещині) називають гарбуза" Але є ще один цікавий діалектизм - черкаський Там "кабакою" "х*й" називають
А щодо "ти": так "ви" - не українська форма звернення до сторонньої особи Це нав"язана українцям кацапами форма звертання В Україні споконвіку на "ви" лише до батьків зверталися - чим визнавали їх зверхність над собою та висловлювали шану до них! А чого мені попередньо висловлювать шану та визнавать зверхність над собою стосовно людини яку я не знаю? "Хрєново" ТИ в етнографії українській розбираєшся!
І не " в кожнім разі" (це калька з російського "в любом случае") а "в будь-якому випадку" (або "зокрема")
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09.03.2023 17:33 Ответить
Ну ви вже і в українській етнографії виявляється великий спеціаліст). Де ви взяли, що в українській мові прийняте звертання на "ти"? Це може бути лише ваша особиста думка. А я вважаю, і так загальноприйнято, що звертання до незнайомої людини на "ти" - якщо не хамство, то в кожнім разі розв'язність. Так звертаються лише до друзів, до близьких зайомих. І з другого боку - до Бога.
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09.03.2023 17:46 Ответить
Візьми будь-яке листування українців 16-17 століття і почитай А потім лізь сперечаться Я мав можливість ознайомиться з подібним - коли зацікавився детально "козачою добою"
Крім того - я до тебе у співрозмовники не напрошувався - ти сам в балачку вліз Не подобаюся? Йди своєю дорогою! Ще не вистачало перед кожним "окацапленим" виправдовуваться!
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09.03.2023 17:57 Ответить
Ми з вами не в 16-17 ст. живемо, так що - ні про що. Я до вас тим більше в співрозмовники не напрошувався, і навіть коментував не ваш текст, а Котляревського. Тут все-таки не ваша вітчина, щоб вказувати, кому куди йти. Якби не зайвий ваш апломб, то можливо були б цікавим співрозмовником.
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09.03.2023 18:08 Ответить
Котляревського хто цитував? Я... Ти до кого з приводу цитати звернувся? До мене... (Та ще й не по темі) Я тобі відповів і пояснив, у чому справа А ти тут "в позу ставать почав" - мабуть, образився, що твоєї "обізнаності" не оцінили... Так це не моя вина, а твоя біда Якщо у тебе кругозір вужчий мого - я тут при чому? Книжок читать треба більше...
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09.03.2023 18:23 Ответить
Я до вас ніяким чином не звертався. Ви виклали коментар (і також не зовсім по темі), а я вже коментував цей загальнодоступний коментар, а зовсім не звертався до вас. Все інше про кругозір і т.п. - не що інше як хамство по відношенню до незнайомої людини. Мабуть важко жити з такою життєвою позицією - співчуваю. Але це ваш вибір.
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09.03.2023 18:34 Ответить
Ти дурний насправді, чи придурюєшся? Тема статті : "На окупованому Донбасі росіяни готують нову хвилю мобілізації, - Центр національного спротиву"
Я в саркастичному сенсі привів уривок поеми Котляревського, де говорилося про мобілізацію латинян на війну з троянцями (бо відомо, що кацапи вигребли вже всіх, кого могли і відправили на фронт) По темі? По темі... Ти ж встряв з обговоренням змін в українській мові з часів Котляревського Питання: "Хто "з"їхав з теми?"...
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09.03.2023 18:56 Ответить
Ви, як мені здається, вже не молода людина, але так і не навчились спілкуватись з людьми. Може лише онлайн, а може і взагалі. Якими б розумними ваші вислови не були, хто схоче з вами спілкуватись, отримуючи замість аргументів образи, хамство і ярлики? Це свідчить про брак аргументів. а також виховання і загальної культури. Для мене подальше спілкування абсолютно не цікаве.
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09.03.2023 19:01 Ответить
А хто ти такий, "нульовка свіжозаряджена", щоб мені оцінку давать? Кому треба , мене вже оцінили , за багато років спілкування Не подобаюсь? "Хади мимо!"
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09.03.2023 19:19 Ответить
Что характерно у шахтёров и трактористов вариантов слинять из зоны практически нет.
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09.03.2023 15:50 Ответить
Вместо тысячи слов...

https://www.youtube.com/watch?v=DmjORbQkw2g Первая и последняя мобилизация фашистов третьего рейха в Германии.
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09.03.2023 16:46 Ответить
Там ещё осталось что мобилизовать?
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09.03.2023 16:49 Ответить
Так якось методи ,,праці" військкоматів там,і тут, прямо дзеркальні.і по суті українці будуть і далі знищувати один одного.,,мінітеграції".чи забули про виплати пенсій жителям окупованих територій з2014?.і студенти звідти приїжджали на навчання ,на пільгових умовах!.і годі зуби скалити,якщо почнуть мобілізацію в маріуполі ,бердянську,геніченську,що тим чоловікам робити?в морі топитись?тут аналог срср1941р.не встигли відмобілізуватись,одні в поліцаї,інші в партизани.влада знала що буде війна,і дупу чухала,формуючи тро,особливо в південно- східних областях.тепер втративши частину мобресурсу,ще й крайніх шукають.
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09.03.2023 18:28 Ответить
 
 