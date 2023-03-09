Росіяни пошкодили дамбу Каховської ГЕС, водосховище обміліло, - ОВА
Через пошкодження російськими загарбниками Каховської ГЕС обміліло водосховище.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Найперше та найнагальніше питання – водозабезпечення. Дамба Каховської ГЕС пошкоджена ворогом. Водосховище обміліле", - повідомив Лисак.
За його словами, титанічними зусиллями вдалося підвищити й утримати рівень води у Каховському морі. Адже це критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини.
"Спільно знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували й модернізацію обладнання. Аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії. А ще могло використовуватись у мирний час. Після нашої перемоги", - зазначив Лисак.
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Ну не тупий люд, а?
Хоча наші писали, що вода там і так дуже повільно і слабо йшла.