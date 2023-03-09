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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни пошкодили дамбу Каховської ГЕС, водосховище обміліло, - ОВА

гес,каховська

Через пошкодження російськими загарбниками Каховської ГЕС обміліло водосховище.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Найперше та найнагальніше питання – водозабезпечення.  Дамба Каховської ГЕС пошкоджена ворогом. Водосховище обміліле", - повідомив Лисак.

За його словами, титанічними зусиллями вдалося підвищити й утримати рівень води у Каховському морі. Адже це критично важливо для жителів Криворіжжя та Нікопольщини.

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"Спільно знайшли технічні рішення. Нині розробляється проєктно-кошторисна документація. Там, зокрема, врахували й модернізацію обладнання. Аби воно безперебійно працювало в умовах воєнного стану та витрачало менше електроенергії. А ще могло використовуватись у мирний час. Після нашої перемоги", - зазначив Лисак.

Автор: 

ГЕС (211) Каховка (125) Дніпропетровська область (3869)


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Вартість всіх стабілізаційних заходів та тимчасових та ремонтних робіт повинна бути додана до суми репарацій які буде виплачувати *********.
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09.03.2023 15:25 Відповісти
+ подвійна ставка НБУ...
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09.03.2023 15:28 Відповісти
з індесацією інфляції та недоотриманої вигоди.
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09.03.2023 17:50 Відповісти
Гарне зауваження.
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09.03.2023 16:06 Відповісти
Тупорилі так раділи підриву шлюзу в кримський канал, що згодом підірвали шлюз загальної системи шлюзованя. Тим самим навіть не подумали, що вода по кримському каналу просто перестане йти.
Ну не тупий люд, а?
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09.03.2023 15:39 Відповісти
І що, дійсно перестала? Просто ніде за це не чула.
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09.03.2023 15:47 Відповісти
Кічились в 2022 му році, що канал під горла. Але зараз вода впала десь на 2,5 метри. Глибина каналу 4 метри.
Хоча наші писали, що вода там і так дуже повільно і слабо йшла.
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09.03.2023 16:13 Відповісти
Кошторис - наше фсьо!
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09.03.2023 17:12 Відповісти
По тім березі,є дорогах каховка- камянка- дніпровська ,енергодар .в кількох місцях є мости через заплави каховського водосховища.якщо накрити ті мости,то трафік у ворога сильно постраждає,там і арта дістане.а обїздів там немає.і підйоми круті.в 2х місцях ту трасу легко можна тримати під вогневим контролем.якщо звичайно рибу в тих рибгоспах не шкода.там якраз нерест,а кацапи рибу смажать.!
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09.03.2023 18:43 Відповісти
 
 