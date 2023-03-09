УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11116 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 131 9

Запорізьку АЕС знову заживлено з об’єднаною енергосистемою України, - "Укренерго"

заес

Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

"Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами. ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Директор МАГАТЕ Гроссі про ситуацію на ЗАЕС: Так тривати не може

Автор: 

АЕС (1157) електроенергія (6257) Укренерго (2724) Запорізька АЕС (1429)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто не кацапи дають туди дизельне пальне, а ми електроенергію із своєї енергосистеми, при цьому сама ЗАЕС електрики не дає?
показати весь коментар
09.03.2023 15:35 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
09.03.2023 15:52 Відповісти
Тут є така дилема. Якщо ми не будемо підтримувати безпеку станції, то вони під'єднають її до своєї розподільної мережі, і заявлять, що "вот хахли ат нейо втказались, и ми забіраєм". Тобто і тут ядерний шантаж.
показати весь коментар
09.03.2023 15:56 Відповісти
А якщо ми перестанемо її підживлювати і не даватимемо кацапам це робити, то може бути вибух страшніше чорнобильського, і вся кацапська і інша сволота звинуватить нас, так, як вони кинулись винуватити нас за ті гівняні газопроводи на балтиці.
Ми самі себе поставили в таку ситуацію 4 роки тому, коли обрали цю сволоту своїм керівництвом. "Сдєлали сєбя самі вмєстє. Тєпєрь хоть пасмєйомся".
показати весь коментар
09.03.2023 16:18 Відповісти
Ти з дурки строчиш? Який "вибух" за відсутністю "підживлення", кльовун??? Скільки "контурів" й блоків, який принцип елементарного запуску, ремонту турбіни при повному "завантаженню" твел-ів? Вас, блд, тато з мамою, кльовунів, у будь-яку тему пхати носа вчили? Чи ти заштрихи пропустило?!
показати весь коментар
09.03.2023 20:30 Відповісти
Я так розумію, що станція працює лише на підтримку своєї структури, бо нас кацапи відключили, а ми не даємо підключати її до кацапської, розбиваючи лінії електропередач, які вони туди пробують протягнути. Чи я не правий? Може, хто знає краще?
показати весь коментар
09.03.2023 15:59 Відповісти
Тобто зєля поставив до війни таке начальство в Херсонській і Запорізькій областях, яке зробило все, щоб кацапи спокійно пройшли через розміновані перешийки і цілі мости через Дніппо і менші притоки.
показати весь коментар
09.03.2023 16:03 Відповісти
Сбу і мвд херсонської і запорізької областей в перші ж години заявили, що "ето не наша вайна", і зникли в кацапії. Потім виявилось, що ті кілометрові мінні поля і фугаси, поставлені на адмінкордоні з Кримом, розміновані і знешкоджені, а схеми передані кацапам.
показати весь коментар
09.03.2023 16:13 Відповісти
 
 