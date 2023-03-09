Запорізьку АЕС знову заживлено з об’єднаною енергосистемою України, - "Укренерго"
Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".
"Фахівці "Укренерго" відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами. ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України", - йдеться в повідомленні.
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Ми самі себе поставили в таку ситуацію 4 роки тому, коли обрали цю сволоту своїм керівництвом. "Сдєлали сєбя самі вмєстє. Тєпєрь хоть пасмєйомся".