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Новини Агресія Росії проти України
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Директор МАГАТЕ Гроссі про ситуацію на ЗАЕС: Так тривати не може

заес,аес,запорізька

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ.

"Запорізька АЕС знову працює на аварійних дизелях – останній лінії захисту. Це вже вшосте – дозвольте ще раз повторити ВШОСТЕ – ЗАЕС повністю втрачає зовнішнє енергопостачання і змушена працювати в цьому аварійному режимі. Нагадаю – це найбільша атомна електростанція в Європі. Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволити цьому статися? Так тривати не може", - повідомив Гроссі. 

Він зазначив, що внаслідок нічного ракетного обстрілу Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Зараз станція працює на дизель-генераторах.  Дизпалива на майданчику вистачить на 15 днів роботи. Два з шести блоків, які перебували в режимі гарячої зупинки, переходять у режим холодної зупинки.

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"Кожного разу ми кидаємо кубик. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватися знову і знову, то одного дня наша удача вичерпається", - додав Гроссі.

Він закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку ЗАЕС. А також повідомив, що продовжує термінові консультації та контакти. 

Автор: 

МАГАТЕ (735) Запорізька АЕС (1429) Гроссі Рафаель (308)


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Топ коментарі
+19
"пекельні санкції" треба було запроваджувати всі та одразу з самого початку, а не 10 разів по 1 чайній ложці..., вдарте нарешті вже по рашистській атомній галузі, або вона вже нікому не буде потрібна...
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09.03.2023 13:43 Відповісти
+18
Ну так решай проблему: использую свое политическое влияние на тех, у кого есть ракеты, способны покрыть все кацапские аэродромы на 3000км глубины. Ракеты и их носители, так как запускать такие ракеты можно только с самолетов, кораблей или подлодок. Мы покроем кацапов. Больше они не будут по нам стрелять, когда их цеха, склады, аэродромы и прочие объекты будут уничтожены. И станция будет в безопасности в любом варианте развития событий, который может быть в голове у "******** *****".
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09.03.2023 13:42 Відповісти
+15
Так ви, мвжнародне співтовариство навіть санкції проти росатому ввести не здатні. Тому, пане Гроссі, вам залишається просто голосити, як баба на базарі, у якої вкрали хустинку з грішми.
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09.03.2023 13:45 Відповісти
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09.03.2023 13:40 Відповісти
але вже дорожче!
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09.03.2023 14:04 Відповісти
Але ж триває!
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09.03.2023 13:41 Відповісти
Ну так решай проблему: использую свое политическое влияние на тех, у кого есть ракеты, способны покрыть все кацапские аэродромы на 3000км глубины. Ракеты и их носители, так как запускать такие ракеты можно только с самолетов, кораблей или подлодок. Мы покроем кацапов. Больше они не будут по нам стрелять, когда их цеха, склады, аэродромы и прочие объекты будут уничтожены. И станция будет в безопасности в любом варианте развития событий, который может быть в голове у "******** *****".
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09.03.2023 13:42 Відповісти
есть вариант попроще и при этом ему никого не надо будет упрашивать.

надо просто чтобы МАГАТЕ забрало у Кацапии лицензии на строительство атомных электростанций и продажу твелов.
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09.03.2023 14:51 Відповісти
"пекельні санкції" треба було запроваджувати всі та одразу з самого початку, а не 10 разів по 1 чайній ложці..., вдарте нарешті вже по рашистській атомній галузі, або вона вже нікому не буде потрібна...
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09.03.2023 13:43 Відповісти
Ну так надо не ******* просто,а делать .
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09.03.2023 13:43 Відповісти
Так ви, мвжнародне співтовариство навіть санкції проти росатому ввести не здатні. Тому, пане Гроссі, вам залишається просто голосити, як баба на базарі, у якої вкрали хустинку з грішми.
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09.03.2023 13:45 Відповісти
Сам себе закликав?
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09.03.2023 13:46 Відповісти
Так витравіть звідти і не тільки кацапню! А то тільки-бла, бла!
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09.03.2023 13:48 Відповісти
А кого ще?
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09.03.2023 14:02 Відповісти
Мабуть слід розуміти як "звідти і не тільки звідти".
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09.03.2023 16:04 Відповісти
Этот олень когда приехал в иран высрал что что любое нападение Израиля или США на ядерные объекты Ирана будет незаконным. Он очень напоминает бесхребетного обаму.
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09.03.2023 13:53 Відповісти
Даю підказку: Угорщина, Болгарія і Франція блокують санкції ЄС проти росатому. Давайте, тут ви вплив ж маєте?
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09.03.2023 13:59 Відповісти
Навіть якби і НЕ блокували, то рашистам на все начхати.І управи, виходить, на них немає..Питання!І для чого ті всі організації були створені?Горобцям дулі давати?І Червоний Хрест, та і дії ООН не налазять на голову..Це-ганьба всесвітня.І ще раз підтверджує, що тількі гроші і влада, а навколо повно запроданців та зомбяків. В Середземному морі 7 (!!) кораблів з ракетами..У расєї вже є і ЦЕ море??Ганьба світові.Всі тільки роблять "біг на місці".., від санкцій майже нічого.Все-в обхід, зброю дають, а її в них і так ще на роки достатньо.
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09.03.2023 14:10 Відповісти
Ну то звільняйся.
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09.03.2023 14:01 Відповісти
Агент Кремля/Росатома Гросси
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09.03.2023 14:03 Відповісти
Шановне МАГАТЕ-імпотентна організація.Ні на що не годна і нічого за рік так і не вирішила
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09.03.2023 14:03 Відповісти
https://i.ibb.co/QpQTQ7m/Opera-2022-10-16-180728-www-meme-arsenal-com.png
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09.03.2023 14:04 Відповісти
Не може?! Так якого біса ви санкції в атомній сфері не застосовуєте проти кацапів ?
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09.03.2023 14:35 Відповісти
хороша позиція чинуши з МАГАТЕ, ви беріть на себе відповідальність, а він буде консультуватись. Якщо ні на що не здатний (а скоріше продажний), то звільняйся і прийде інший, який буде не тільки консультуватись, а і приймати вольові рішення.
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09.03.2023 14:56 Відповісти
от МАГАТЭ проку как от КРАСНОГО КРЕСТА ...
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09.03.2023 16:51 Відповісти
Очередная блевотня
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09.03.2023 17:10 Відповісти
 
 