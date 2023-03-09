Директор МАГАТЕ Гроссі про ситуацію на ЗАЕС: Так тривати не може

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ.

"Запорізька АЕС знову працює на аварійних дизелях – останній лінії захисту. Це вже вшосте – дозвольте ще раз повторити ВШОСТЕ – ЗАЕС повністю втрачає зовнішнє енергопостачання і змушена працювати в цьому аварійному режимі. Нагадаю – це найбільша атомна електростанція в Європі. Що ми робимо? Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті сьогодні вранці, і дозволити цьому статися? Так тривати не може", - повідомив Гроссі.

Він зазначив, що внаслідок нічного ракетного обстрілу Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Зараз станція працює на дизель-генераторах. Дизпалива на майданчику вистачить на 15 днів роботи. Два з шести блоків, які перебували в режимі гарячої зупинки, переходять у режим холодної зупинки.

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"Кожного разу ми кидаємо кубик. І якщо ми дозволимо цьому продовжуватися знову і знову, то одного дня наша удача вичерпається", - додав Гроссі.

Він закликав співробітників МАГАТЕ взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку ЗАЕС. А також повідомив, що продовжує термінові консультації та контакти.