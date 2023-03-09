Під час ракетної атаки пошкоджено енергооб’єкти восьми областей, - Шмигаль

Російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку проти України. Основний удар було спрямовано проти енергосистеми України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку проти України. Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося. Енергосистема залишається цілісною", - зазначив він.

Як зауважив Шмигаль, в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах. Енергетичний штаб працює. Ремонтні бригади працюють. Особлива увага поверненню електроенергії в Харків.

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"Ракетні удари були завдані також проти цивільної інфраструктури. Є постраждалі та загиблі серед мирних людей. За ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані. Не забудемо. Не пробачимо", - наголосив прем'єр.