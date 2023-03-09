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Під час ракетної атаки пошкоджено енергооб’єкти восьми областей, - Шмигаль

шмигаль

Російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку проти України. Основний удар було спрямовано проти енергосистеми України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні російські терористи здійснили чергову масовану ракетну атаку проти України. Основний удар був спрямований проти енергосистеми України. Вони знову намагалися її знищити. І знову їм це не вдалося. Енергосистема залишається цілісною", - зазначив він.

Як зауважив Шмигаль, в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об’єкти генерації та розподілу у вісьмох регіонах. Енергетичний штаб працює. Ремонтні бригади працюють. Особлива увага поверненню електроенергії в Харків.

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"Ракетні удари були завдані також проти цивільної інфраструктури. Є постраждалі та загиблі серед мирних людей. За ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані. Не забудемо. Не пробачимо", - наголосив прем'єр. 

Автор: 

крилаті ракети (1081) обстріл (29234) енергетика (2616) інфраструктура (493) Шмигаль Денис (4648)


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У вісьмох областях? Ну тепер зрозуміло що трапилося з тими 39 ракетами, які не збили...
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09.03.2023 16:17 Відповісти
Пассажир.Він николи не зрозуміє,що повінен був робити під час війніи.
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09.03.2023 16:18 Відповісти
Менше було язиком ляпати про успіхи у ліквідації попередніх ракетних ударів А то як та курка, що знесла яйце та квохче на весь сільський закуток про свій подвиг, так і наш вельми нешановний уряд тріпає про те, де відновили генерацію та установили нові трансформатори, ще б координати об'єктів скидували кацапам, дебіли зеленоморді... *** 😝😝😝😝😜🤪
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09.03.2023 16:19 Відповісти
А ви більше триндіть про те, де і як відновили енергосистему. Останнім часом кожен день вихвалялися, довихвалялися, ідіоти? Чи вам невідомо, що стан стратегічної галузі, такої, як енергетика, повинен бути таємницею?
Стадо зелених дебілів.
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09.03.2023 16:21 Відповісти
І так буде до нескінченності і не допоможе ніяке ППО, поки не буде такаж відповідь по іхнім містам.
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09.03.2023 16:26 Відповісти
В них ракет ще на два роки залишилось ...
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09.03.2023 17:00 Відповісти
 
 