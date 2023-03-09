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Новини Війна
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Євроатом та 49 країн вимагають, щоб росіяни залишили Запорізьку АЕС

заес

49 держав та Євроатом звернулись до МАГАТЕ з вимогою, щоб росіяни залишили Запорізьку АЕС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ризики на Запорізькій АЕС залишатимуться високими, поки на стації перебуватимуть російські військові та персонал "росатому". росія повинна залишити ЗАЕС. Із такою заявою до Ради керівників МАГАТЕ сьогодні вийшли 49 держав та Євроатом. Нічні обстріли росією енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого вже вшосте за час повномасштабної війни була знеструмлена ЗАЕС, є черговим цьому підтвердженням.

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У своїй заяві країни також закликають припинити обстріл українських енергетичних об’єктів та відзначають важливість відновлення контролю Україною над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів. Адже лише це забезпечить їхню безпеку та захищену роботу.

Крім того, міжнародні делегації наполягають на притягненні росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки. Вдячні нашим партнерам за практичні кроки та закликаємо до подальших санкцій. Ядерний тероризм і шантаж росії повинні бути припинені", - розповів Шмигаль.

Автор: 

МАГАТЕ (735) Шмигаль Денис (4648) Запорізька АЕС (1429) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+11
Краще б запитали зєлю, як це його назначенці в запоріжській і херсонській розмінували всі переходи на адмінкордоні з Кримом і не підірвали мости, по яких кацапи парадним маршем дійшли до заес.
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09.03.2023 16:45 Відповісти
+4
Відповідь кацапів: "Ну и чё?"
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09.03.2023 16:46 Відповісти
+3
Їх хіба що дустом звідти витравиш. А за вихід будуть від України вимагати якихось поступок.
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09.03.2023 16:43 Відповісти
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Ще й мабуть премії одержали за порожні "вимагання"
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09.03.2023 16:42 Відповісти
Чим відрізняється вимога 48 країн покинути АЕС від вимоги цих же країн вивести війська з України? Нічим. орки однаково кладуть на ці вмоги.
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09.03.2023 18:58 Відповісти
Їх хіба що дустом звідти витравиш. А за вихід будуть від України вимагати якихось поступок.
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09.03.2023 16:43 Відповісти
Це ядерний шантаж. Вони не відійдуть.
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09.03.2023 16:47 Відповісти
На шантаж в жодному разі не можна піддаватись. Це - аксіома.
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09.03.2023 16:50 Відповісти
Краще б запитали зєлю, як це його назначенці в запоріжській і херсонській розмінували всі переходи на адмінкордоні з Кримом і не підірвали мости, по яких кацапи парадним маршем дійшли до заес.
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09.03.2023 16:45 Відповісти
Ну як як, дали наказ з ОПи і розмінували!
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09.03.2023 16:50 Відповісти
Отож. А вони все про "мінську зраду". Про свою - ані пари зі смердючих своїх "вуст"
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09.03.2023 16:53 Відповісти
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09.03.2023 16:52 Відповісти
Хай ці країни допоможуть снарядами, бажано касетними, і їх вимогу буде виконано
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09.03.2023 16:45 Відповісти
По данным американцев у них в DPICM и МК-20 не срабатывает от 3% до 20% суббоеприпасов. Они тупо не хотят засрать нашу землю. Считают что потом дороже обойдется разминирование. Да и риск поражения мирных на несработавших юнитах очень высок.
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09.03.2023 16:55 Відповісти
Коли це кацапів зупиняв ризик повбивати мирних мешканців?
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09.03.2023 17:02 Відповісти
Ви назвали дуже важливу деталь, яка може вказати один із шляхів до перемоги. Тож нам тоді потрібно наполегливо переконувати наших американських партнерів, що ми свідомо готові змирится з тими недоліками *********** та запевняти, що ми не будемо мати жодної претензії як до виробника, так і до НАТО. Саме з нашої рішучої готовності прийняти усі недоліки цих *********** ми повинні почати новий раунд перемов щодо них і ще головне його почати незважаючи на заяви від НАТО надання цих *********** Україні
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09.03.2023 17:05 Відповісти
Так наши как-раз и пытаются американцев в этом убедить. Что выгода намного превышает возможные недостатки. И что будут использовать их только вдалеке от мирных. Но вроде пока никак.
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09.03.2023 17:14 Відповісти
Відповідь кацапів: "Ну и чё?"
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09.03.2023 16:46 Відповісти
За рік війни до довбнів так і не дойшло - парашна ********* розуміє ВИКЛЮЧНО мову ********.
Ну що з них взяти? Довбойоби, як є.
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09.03.2023 17:13 Відповісти
Хай ножками потупотять. Може московія злякається.
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09.03.2023 18:30 Відповісти
 
 