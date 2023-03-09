Євроатом та 49 країн вимагають, щоб росіяни залишили Запорізьку АЕС

49 держав та Євроатом звернулись до МАГАТЕ з вимогою, щоб росіяни залишили Запорізьку АЕС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ризики на Запорізькій АЕС залишатимуться високими, поки на стації перебуватимуть російські військові та персонал "росатому". росія повинна залишити ЗАЕС. Із такою заявою до Ради керівників МАГАТЕ сьогодні вийшли 49 держав та Євроатом. Нічні обстріли росією енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого вже вшосте за час повномасштабної війни була знеструмлена ЗАЕС, є черговим цьому підтвердженням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Директор МАГАТЕ Гроссі про ситуацію на ЗАЕС: Так тривати не може

У своїй заяві країни також закликають припинити обстріл українських енергетичних об’єктів та відзначають важливість відновлення контролю Україною над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів. Адже лише це забезпечить їхню безпеку та захищену роботу.

Крім того, міжнародні делегації наполягають на притягненні росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки. Вдячні нашим партнерам за практичні кроки та закликаємо до подальших санкцій. Ядерний тероризм і шантаж росії повинні бути припинені", - розповів Шмигаль.