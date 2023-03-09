Обстріл Херсону: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб, - ОВА

Внаслідок ранкових обстрілів Херсону з важкої артилерії загинули 4 особи.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"4 херсонців загинули. Одна людина зазнала поранень", - розповів голова ОВА.

За даними Суспільне.Херсон, через пів години після обстрілу громадської зупинки російський снаряд влучив у будинок неподалік.

"Там на жаль загинув чоловік 35 років, ще один 38-річний отримав поранення. Десь з 10-ї ранку російські війська почали обстрілювати Херсон сьогодні, а саме Корабельну площу", - розповів керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

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