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Новини Агресія Росії проти України
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Обстріл Херсону: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб, - ОВА

херсон

Внаслідок ранкових обстрілів Херсону з важкої артилерії загинули 4 особи.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"4 херсонців загинули. Одна людина зазнала поранень", - розповів голова ОВА. 

За даними Суспільне.Херсон, через пів години після обстрілу громадської зупинки російський снаряд влучив у будинок неподалік. 

"Там на жаль загинув чоловік 35 років, ще один 38-річний отримав поранення. Десь з 10-ї ранку російські війська почали обстрілювати Херсон сьогодні, а саме Корабельну площу", - розповів  керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

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09.03.2023 16:56 Відповісти
 
 