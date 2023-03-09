Обстріл Херсону: кількість загиблих зросла до чотирьох осіб, - ОВА
Внаслідок ранкових обстрілів Херсону з важкої артилерії загинули 4 особи.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"4 херсонців загинули. Одна людина зазнала поранень", - розповів голова ОВА.
За даними Суспільне.Херсон, через пів години після обстрілу громадської зупинки російський снаряд влучив у будинок неподалік.
"Там на жаль загинув чоловік 35 років, ще один 38-річний отримав поранення. Десь з 10-ї ранку російські війська почали обстрілювати Херсон сьогодні, а саме Корабельну площу", - розповів керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар09.03.2023 16:56 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль