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Новини Війна
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Резерв води в окупованому Маріуполі зменшується, - мер Бойченко

рф,маріуполь

Законний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що обсяг води, якою користуються в окупованому нині місті, зменшується, а якість її – жахлива.

Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За словами Бойченка, російські окупанти займаються не відновленням критичної інфраструктури, а створенням "гарної картинки".

Є великі проблеми з водою. Її якість низька, а обсяг недостатній.

На думку Бойченка, відсутність води чи її низька якість можуть перерости в чергову кризу для жителів окупованого Маріуполя.

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"Сьогодні воду беруть з резервного Старокримського водосховища. Обсяг цієї води дуже обмежений. Він розрахований на півмільйонне місто на 6 місяців.

Сьогодні в місті менше людей живуть, але вони користуються водою вже майже рік, її обсяг зменшується, а якість – жахлива. І це є великою проблемою, бо скоро прийде літо", - розповів він.

Автор: 

Маріуполь (3245) окупація (6751) водопостачання (838) вода (1184) Бойченко Вадим (88)


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Коли це кацапів хвилювали мирні мешканці?
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09.03.2023 17:05 Відповісти
Краще запитайте у того ж бойченка - хто розмінував перешийки?
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09.03.2023 17:07 Відповісти
Про ''розміновувачів'' зараз хіба що лінивий незнає!
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09.03.2023 17:41 Відповісти
Это земразей спросите которые разминировали чонгар и запустили туда орду за миллиарды *****. Чего молчите? Как и за заход в Гостомель за 45 минут.
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09.03.2023 17:20 Відповісти
нащо їм вода
коли в них тепер є Фуйло??
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09.03.2023 23:13 Відповісти
 
 