Резерв води в окупованому Маріуполі зменшується, - мер Бойченко
Законний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що обсяг води, якою користуються в окупованому нині місті, зменшується, а якість її – жахлива.
Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За словами Бойченка, російські окупанти займаються не відновленням критичної інфраструктури, а створенням "гарної картинки".
Є великі проблеми з водою. Її якість низька, а обсяг недостатній.
На думку Бойченка, відсутність води чи її низька якість можуть перерости в чергову кризу для жителів окупованого Маріуполя.
"Сьогодні воду беруть з резервного Старокримського водосховища. Обсяг цієї води дуже обмежений. Він розрахований на півмільйонне місто на 6 місяців.
Сьогодні в місті менше людей живуть, але вони користуються водою вже майже рік, її обсяг зменшується, а якість – жахлива. І це є великою проблемою, бо скоро прийде літо", - розповів він.
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