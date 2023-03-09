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Новини
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Майже половина міста без електроенергії: наслідки удару РФ по Житомиру

ракета,ракети

Після обстрілу з боку російських окупантів, близько 50% міста залишається без електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це міський голова міста Житомир Сергій Сухомлин сказав під час брифінгу.

Говорячи про наслідки обстрілу для Житомира, мер зауважив, що постраждала енергетична інфраструктура міста.

"Наслідки достатньо складні для міста Житомира. Бо вже зранку в кранах людей води не було. Був знеструмлений водоканал, інші об'єкти Житомира. І тільки приблизно в обід почали частково підключати деякі об'єкти", - розповів він.

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"Наразі приблизно 50% Житомира без електроенергії. І я думаю, що найближчим часом, приблизно ще година, і, я думаю, буде підключення знов усього Житомира", - сказав Сухомлин.

Мер розповів, що частину об'єктів критичної інфраструктури міста було підключено до генераторів. У місті не працює електротранспорт, на маршрути виведено додаткові автобуси. Сухомлин зауважив, що жертв унаслідок обстрілу немає.

Автор: 

Житомир (582) обстріл (29234) ракети (4075) Сухомлин Сергій (49)


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Топ коментарі
+5
Ты это жителям и отдельно бойцам с 95 скажи лично, гений мысли.
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09.03.2023 19:30 Відповісти
+3
******!
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09.03.2023 18:58 Відповісти
+1
Люди кажуть, що там в одне і те ж місце вже третій чи четвертий раз прилітає з жовтня, причому перші два рази по дві ракети за раз, а значить виходить критично не вистачає засобів ППО
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09.03.2023 18:54 Відповісти
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Люди кажуть, що там в одне і те ж місце вже третій чи четвертий раз прилітає з жовтня, причому перші два рази по дві ракети за раз, а значить виходить критично не вистачає засобів ППО
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09.03.2023 18:54 Відповісти
******!
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09.03.2023 18:58 Відповісти
Ты это жителям и отдельно бойцам с 95 скажи лично, гений мысли.
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09.03.2023 19:30 Відповісти
Почему русский? Ход Вашей мысли ,плиз.
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09.03.2023 20:17 Відповісти
Мені по-цимбалам, хто ти є, але точно не англієць
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09.03.2023 20:18 Відповісти
Так я и не претендовал на англійця. В любой стране живет много национальностей, как ни странно, и в Англии и в Украине.
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09.03.2023 20:25 Відповісти
так, росіянців розвелось по Європі, як гною в колгоспі
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09.03.2023 20:34 Відповісти
 
 