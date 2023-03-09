Майже половина міста без електроенергії: наслідки удару РФ по Житомиру

Після обстрілу з боку російських окупантів, близько 50% міста залишається без електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це міський голова міста Житомир Сергій Сухомлин сказав під час брифінгу.

Говорячи про наслідки обстрілу для Житомира, мер зауважив, що постраждала енергетична інфраструктура міста.

"Наслідки достатньо складні для міста Житомира. Бо вже зранку в кранах людей води не було. Був знеструмлений водоканал, інші об'єкти Житомира. І тільки приблизно в обід почали частково підключати деякі об'єкти", - розповів він.

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"Наразі приблизно 50% Житомира без електроенергії. І я думаю, що найближчим часом, приблизно ще година, і, я думаю, буде підключення знов усього Житомира", - сказав Сухомлин.

Мер розповів, що частину об'єктів критичної інфраструктури міста було підключено до генераторів. У місті не працює електротранспорт, на маршрути виведено додаткові автобуси. Сухомлин зауважив, що жертв унаслідок обстрілу немає.