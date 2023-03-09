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Почти половина города без электроэнергии: последствия удара РФ по Житомиру

ракета,ракети

После обстрела со стороны российских оккупантов, около 50% города остается без электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом городской голова города Житомир Сергей Сухомлин сказал во время брифинга.

Говоря о последствиях обстрелов для Житомира, мэр отметил, что пострадала энергетическая инфраструктура города.

"Последствия достаточно сложные для города Житомира. Потому что утром в кранах людей воды не было. Был обесточен водоканал, другие объекты Житомира. И только примерно в обед начали частично подключать некоторые объекты", - рассказал он.

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"В настоящее время примерно 50% Житомира без электроэнергии. И я думаю, что в ближайшее время, примерно еще час, и, я думаю, будет подключение снова всего Житомира", - сказал Сухомлин.

Мэр рассказал, что часть объектов критической инфраструктуры города была подключена к генераторам. В городе не работает электротранспорт, на маршруты выведены дополнительные автобусы. Сухомлин отметил, что жертв в результате обстрела нет.

Автор: 

Житомир (688) обстрел (27885) ракеты (3616) Сухомлин Сергей (33)


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Топ комментарии
+5
Ты это жителям и отдельно бойцам с 95 скажи лично, гений мысли.
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09.03.2023 19:30 Ответить
+3
******!
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09.03.2023 18:58 Ответить
+1
Люди кажуть, що там в одне і те ж місце вже третій чи четвертий раз прилітає з жовтня, причому перші два рази по дві ракети за раз, а значить виходить критично не вистачає засобів ППО
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09.03.2023 18:54 Ответить
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Люди кажуть, що там в одне і те ж місце вже третій чи четвертий раз прилітає з жовтня, причому перші два рази по дві ракети за раз, а значить виходить критично не вистачає засобів ППО
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09.03.2023 18:54 Ответить
******!
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09.03.2023 18:58 Ответить
Ты это жителям и отдельно бойцам с 95 скажи лично, гений мысли.
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09.03.2023 19:30 Ответить
Почему русский? Ход Вашей мысли ,плиз.
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09.03.2023 20:17 Ответить
Мені по-цимбалам, хто ти є, але точно не англієць
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09.03.2023 20:18 Ответить
Так я и не претендовал на англійця. В любой стране живет много национальностей, как ни странно, и в Англии и в Украине.
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09.03.2023 20:25 Ответить
так, росіянців розвелось по Європі, як гною в колгоспі
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09.03.2023 20:34 Ответить
 
 