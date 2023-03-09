Почти половина города без электроэнергии: последствия удара РФ по Житомиру

После обстрела со стороны российских оккупантов, около 50% города остается без электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом городской голова города Житомир Сергей Сухомлин сказал во время брифинга.

Говоря о последствиях обстрелов для Житомира, мэр отметил, что пострадала энергетическая инфраструктура города.

"Последствия достаточно сложные для города Житомира. Потому что утром в кранах людей воды не было. Был обесточен водоканал, другие объекты Житомира. И только примерно в обед начали частично подключать некоторые объекты", - рассказал он.

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"В настоящее время примерно 50% Житомира без электроэнергии. И я думаю, что в ближайшее время, примерно еще час, и, я думаю, будет подключение снова всего Житомира", - сказал Сухомлин.

Мэр рассказал, что часть объектов критической инфраструктуры города была подключена к генераторам. В городе не работает электротранспорт, на маршруты выведены дополнительные автобусы. Сухомлин отметил, что жертв в результате обстрела нет.