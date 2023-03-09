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Новини Війна
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США й союзники не залишаться байдужими до ракетних обстрілів України, - Держдепартамент

прайс,нед

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами не залишатимуться байдужими до ракетних та повітряних обстрілів України та докладатимуть зусиль, аби це не стало "нормою", як того хотіла би Росія.

Таку позицію озвучив у четвер під час брифінгу в четвер у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія намагається зробити ці типи ударів новою нормою",- зауважив представник Держдепу.

Він підкреслив, що минуло лише кілька тижнів відтоді, як востаннє наносилися попередні масштабні удари по мирних містах України, по складах із сільськогосподарською продукцією, по об’єктах енергетичної та іншої критичної інфраструктури. І це, підкреслив Прайс, свідчить про рівень жорстокості росіян.

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"Тож наш обов’язок полягає в тому, щоби працювати із союзниками й партнерами по всьому світу, аби чітко наголосити, що це не може бути нормою. Ми не можемо залишатися байдужими до цього",- підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США.

Прайс також наголосив, що народ України, зі свого боку, також дуже чітко продемонстрував, що не підкорюватиметься та не ставатиме заручником бажань путіна, а продовжить захищати свою країну за підтримки США й партнерів по всьому світу.

Як повідомлялося, у ніч проти 9 березня відбулася масована ракетна атака РФ проти України. Вибухи були зафіксовані в Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях. Крім того, внаслідок обстрілів була знеструмлена Запорізька атомна електростанція, однак до кінця дня енергоживлення АЕС відновили.

Автор: 

Держдепартамент США (1650) обстріл (29234) росія (66104) США (23426) Прайс Нед (144)


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Израиль начнет военную операцию против Ирана в самое ближайшее время
Министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с премьером Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием

«Ужасная ядерная война» разразится, если мир не помешает Ирану получить атомное оружие, - премьер-министр Израиля Нетаньяху.
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10.03.2023 00:15 Відповісти
Сейчас лучший момент для Израиля. Если Израиль при поддержке США, наконец, разберется с этим осиным гнездом, то на долгие годы обезопасит себя от угроз ядерного уровня. На примере Ирана должно быть показано, что будет с теми, кто осмелится выторговать ядерное оружие у летящей в пропасть россии. Сказать, что эта операция Израиля серьезно поможет Украине - ничего не сказать.
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10.03.2023 01:02 Відповісти
В ходе недавних израильских ударов по сирийской территории были уничтожены две батареи новейшей иранской системы ПВО "Хордад-15".

Были также уничтожены две радарные установки зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373", называемого иранским аналогом российской системы С-300.
Иранские разработки оказались не в состоянии отреагировать на удары.

В ходе недавнего визита в Иран сирийского министра обороны Али Махмуда Аббаса
было достигнуто соглашение о поставках в Сирию дополнительных иранских систем ПВО.
Они должны сменить российские вооружения, переброшенные на украинский фронт.
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10.03.2023 06:40 Відповісти
Невже надайте ф16, багато арти , танків, атакамс з тамагавками.... чи буде бла...бла...бла ще років 3-5 ?!
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10.03.2023 00:19 Відповісти
Я прочитав що залишаються байдужими ..Бо США Англія і росія несуть повну відповідальність за порушення Будапештського договору . Такі гарантії курям насміх . Так що компенсації і всякі репарації з усіх трьох країн маємо повне право вимагати
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10.03.2023 06:36 Відповісти
Знову виразять занепокоєність? Чи попросять, щоб і на їхні міста щось скинули? Балаболи...
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10.03.2023 07:07 Відповісти
Одна болтовня.
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10.03.2023 08:26 Відповісти
не залишаться байдужими і... знову не дадуть далекобійні ракети і продовжать продавати електроніку мосКАЛям для виготовлення нових ракет через країни-прокладки..
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10.03.2023 09:04 Відповісти
 
 