США й союзники не залишаться байдужими до ракетних обстрілів України, - Держдепартамент

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами не залишатимуться байдужими до ракетних та повітряних обстрілів України та докладатимуть зусиль, аби це не стало "нормою", як того хотіла би Росія.

Таку позицію озвучив у четвер під час брифінгу в четвер у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія намагається зробити ці типи ударів новою нормою",- зауважив представник Держдепу.

Він підкреслив, що минуло лише кілька тижнів відтоді, як востаннє наносилися попередні масштабні удари по мирних містах України, по складах із сільськогосподарською продукцією, по об’єктах енергетичної та іншої критичної інфраструктури. І це, підкреслив Прайс, свідчить про рівень жорстокості росіян.

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"Тож наш обов’язок полягає в тому, щоби працювати із союзниками й партнерами по всьому світу, аби чітко наголосити, що це не може бути нормою. Ми не можемо залишатися байдужими до цього",- підкреслив представник зовнішньополітичного відомства США.

Прайс також наголосив, що народ України, зі свого боку, також дуже чітко продемонстрував, що не підкорюватиметься та не ставатиме заручником бажань путіна, а продовжить захищати свою країну за підтримки США й партнерів по всьому світу.

Як повідомлялося, у ніч проти 9 березня відбулася масована ракетна атака РФ проти України. Вибухи були зафіксовані в Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській областях. Крім того, внаслідок обстрілів була знеструмлена Запорізька атомна електростанція, однак до кінця дня енергоживлення АЕС відновили.