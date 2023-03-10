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Новини Війна
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США в ОБСЄ: Розстріл українського військовополоненого є воєнним злочином

карпентер

Сполучені Штати посилять зусилля задля притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради цієї організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У час, коли Україна продовжує захищатися від агресії, важливо пам'ятати, що означає окупація Росією частини території для українського народу. Фільтраційні операції. Страти без суду і слідства та катування. Зґвалтування та інші форми гендерно-обумовленого сексуального насильства", - заявив Карпентер.

Він констатував, що найбільше від цих злочинів потерпають жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю.

Водночас американський дипломат зреагував на розстріл українського військовополоненого: "Цього тижня ми бачили на відео, як російські солдати вбили беззбройного українського військовополоненого після того, як він вимовив "Слава Україні". Це воєнний злочин".

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Карпентер також згадав історію 16-річної Даші з Херсона, яку зґвалтували російські військові, коли вона вийшла з укриття, аби знайти їжу.

Крім того, представник США в ОБСЄ розповів історію Оксани Міненко з Херсона, вдови українського воїна, яка неодноразово зазнавала катувань з боку окупантів. Загарбники примушували жінку ставати на коліна біля могили чоловіка та імітували розстріл, занурювали її руки в окріп, виривали нігті, били по обличчю, душили.

Дипломат висловив упевненість, що підписаний минулого тижня меморандум про порозуміння між США та Україною, Литвою, Польщею, Естонією, Латвією, Словаччиною й Румунією "посилить наші зусилля з притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, де б вони не перебували".

"Ці зусилля ґрунтуються на десятиліттях співпраці між Сполученими Штатами та Україною в розслідуванні та документуванні злочинів часів Другої світової війни, скоєних в окупованій нацистами Україні. Фактично, той самий американський прокурор, який очолював роботу міністерства юстиції США з розслідування цих злочинів нацистів, тепер очолить зусилля з розслідування злочинів Росії в Україні", - сказав Карпентер.

Він також нагадав, що Конгрес ухвалив закон, який дасть змогу притягнути до американського правосуддя усіх російських воєнних злочинців, які перебуватимуть на території США.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого після слів "Слава Україні!".

Автор: 

армія рф (17854) військовополонені (991) страта (80) ОБСЄ (3512) розстріл (269) росія (66104) США (23426) воєнні злочини (1878)


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Топ коментарі
+7
Знищене, розтоптане майбутнє мільйонів, скільки родів прирвуться, скільки Українців не народиться. Це трагедія.
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10.03.2023 00:11 Відповісти
+6
Я восхищаюсь мужеством, не всем такое под силу. Ты всегда с нами.
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10.03.2023 00:16 Відповісти
+5
ruzke-kurwy
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10.03.2023 01:46 Відповісти
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В Мордоре это норма! Как там цены на росийский сжиженый газ, нравяться?
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10.03.2023 00:06 Відповісти
Знищене, розтоптане майбутнє мільйонів, скільки родів прирвуться, скільки Українців не народиться. Це трагедія.
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10.03.2023 00:11 Відповісти
Я восхищаюсь мужеством, не всем такое под силу. Ты всегда с нами.
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10.03.2023 00:16 Відповісти
У свій час демократи мовчки спостерігали за ГОЛОДОМОРОМ і будували дніпрогес та автотракторні(танкові заводи)
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10.03.2023 00:23 Відповісти
Тільки чомусь забуваєте що за 10 років до того мудрий нарід вистрибом біг лобизатись з кацапськими братушками, весело різав буржуїв-куркулів, і ходив разом з цапами походом "на Варшаву"...
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10.03.2023 01:00 Відповісти
ruzke-kurwy
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10.03.2023 01:46 Відповісти
Ніколи не буде прощення цапським нацистам, які катували, гвалтували, виривали душу з українців. Ось це вся їх культура,їх пушкін, від якої до цього дня не можуть відмовитися багато укроаїнців і влада, навіть створили російськомовні канали, щоб не дай Боже хтось забув ту мову терористів, продовжуючи "русский мир" в Україні.
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10.03.2023 06:23 Відповісти
А Amnesty International нормально всё, устраивает?
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10.03.2023 06:50 Відповісти
А думка амнесті вже нікого не цікавить, навіть якщо б вони щось розумне висрали. Вони себе достатньо дискредитували, щоб їх слова мали якусь вагу.
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10.03.2023 07:11 Відповісти
І шо обсє?
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10.03.2023 14:19 Відповісти
 
 