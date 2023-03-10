США в ОБСЄ: Розстріл українського військовополоненого є воєнним злочином

Сполучені Штати посилять зусилля задля притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради цієї організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У час, коли Україна продовжує захищатися від агресії, важливо пам'ятати, що означає окупація Росією частини території для українського народу. Фільтраційні операції. Страти без суду і слідства та катування. Зґвалтування та інші форми гендерно-обумовленого сексуального насильства", - заявив Карпентер.

Він констатував, що найбільше від цих злочинів потерпають жінки, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю.

Водночас американський дипломат зреагував на розстріл українського військовополоненого: "Цього тижня ми бачили на відео, як російські солдати вбили беззбройного українського військовополоненого після того, як він вимовив "Слава Україні". Це воєнний злочин".

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Карпентер також згадав історію 16-річної Даші з Херсона, яку зґвалтували російські військові, коли вона вийшла з укриття, аби знайти їжу.

Крім того, представник США в ОБСЄ розповів історію Оксани Міненко з Херсона, вдови українського воїна, яка неодноразово зазнавала катувань з боку окупантів. Загарбники примушували жінку ставати на коліна біля могили чоловіка та імітували розстріл, занурювали її руки в окріп, виривали нігті, били по обличчю, душили.

Дипломат висловив упевненість, що підписаний минулого тижня меморандум про порозуміння між США та Україною, Литвою, Польщею, Естонією, Латвією, Словаччиною й Румунією "посилить наші зусилля з притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, де б вони не перебували".

"Ці зусилля ґрунтуються на десятиліттях співпраці між Сполученими Штатами та Україною в розслідуванні та документуванні злочинів часів Другої світової війни, скоєних в окупованій нацистами Україні. Фактично, той самий американський прокурор, який очолював роботу міністерства юстиції США з розслідування цих злочинів нацистів, тепер очолить зусилля з розслідування злочинів Росії в Україні", - сказав Карпентер.

Він також нагадав, що Конгрес ухвалив закон, який дасть змогу притягнути до американського правосуддя усіх російських воєнних злочинців, які перебуватимуть на території США.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого після слів "Слава Україні!".