США та союзники заблокували активів росіян на 58 млрд доларів

Міжнародна група з блокування активів росіян, що потрапили під санкції (REPO), за рік роботи заморозила активи на понад 58 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Група об'єднує зусилля щодо блокування активів між урядами США, Австралії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Європейської комісії.

"Гарантуємо, що активи Центрального банку Росії та Фонду національного добробуту Росії в наших юрисдикціях залишаються заблокованими та не можуть використовуватися для підтримки військових зусиль Росії. Арештована або заморожена розкішна нерухомість та інші активи, які належать, утримуються чи контролюються підсанкційними росіянами, оцінюються в багато мільярдів доларів", – йдеться у спільній заяві учасників групи, опублікованій на сайті Міністерства фінансів США.



Міжнародна цільова група щодо російських еліт, довірених осіб та олігархів була створена 17 березня 2022 року. Крім грошей на рахунках, група заморозила кілька яхт російських мільярдерів, їхні будинки та предмети мистецтва, що їм належать.

У заяві REPO наголошується, що частина заморожених коштів пішла на міжнародну допомогу Україні. Йдеться про майно на 5,4 мільйона доларів, вилучених у російського підприємця Костянтина Малофєєва.

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