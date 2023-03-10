УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11119 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 295 10

США та союзники заблокували активів росіян на 58 млрд доларів

санкции

Міжнародна група з блокування активів росіян, що потрапили під санкції (REPO), за рік роботи заморозила активи на понад 58 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Група об'єднує зусилля щодо блокування активів між урядами США, Австралії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та Європейської комісії. 

"Гарантуємо, що активи Центрального банку Росії та Фонду національного добробуту Росії в наших юрисдикціях залишаються заблокованими та не можуть використовуватися для підтримки військових зусиль Росії. Арештована або заморожена розкішна нерухомість та інші активи, які належать, утримуються чи контролюються підсанкційними росіянами, оцінюються в багато мільярдів доларів", – йдеться у спільній заяві учасників групи, опублікованій на сайті Міністерства фінансів США.

Міжнародна цільова група щодо російських еліт, довірених осіб та олігархів була створена 17 березня 2022 року. Крім грошей на рахунках, група заморозила кілька яхт російських мільярдерів, їхні будинки та предмети мистецтва, що їм належать.

У заяві REPO наголошується, що частина заморожених коштів пішла на міжнародну допомогу Україні. Йдеться про майно на 5,4 мільйона доларів, вилучених у російського підприємця Костянтина Малофєєва.

Також читайте: Конфісковані активи РФ і приватні інвестиції: Боррель розповів про плани відбудови України

Автор: 

санкції (12122) США (23426) Мінфін США (123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Дивлячись на все оце з історичних позицій, виникає аналогія з І Світовою війною Тоді Німеччина хоч і фактично капітулювала - однак не була окупована Так - вона втратила території, вона була "обідрана до нитки" і перестала буть монархією Однак вона зберегла національну єдність І саме ця національна єдність і допомогла німцями знову укріпиться та зробить спробу взять реванш З Росією буде те саме "Маленька" різниця - в Росії ніколи не було національної єдності Вся ця розхвалена "дружба народів" віками у ній тримається на примусі На "московському батогу" І коли той "батіг" поламається - конгломерат під назвою "Росія" почне сам себе на шматки рвать!
показати весь коментар
10.03.2023 05:45 Відповісти
+3
А где можно получить хотя бы 2-3 тысячи из этих денег ?
показати весь коментар
10.03.2023 01:43 Відповісти
+2
согласен; т.н. "россия" - это не единая нация, как поётся к примеру в немецком национальном гимне, а конгломерат народов, оккупированных засевшей в столице империи бандой
показати весь коментар
10.03.2023 06:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А где можно получить хотя бы 2-3 тысячи из этих денег ?
показати весь коментар
10.03.2023 01:43 Відповісти
Мало....,там ***** есчо
показати весь коментар
10.03.2023 01:51 Відповісти
это что осталось из первоначально заблокированных 358млрд? год прошел, пора бы у же придумать как эти деньги пускать на покупку вооружения для Украины
показати весь коментар
10.03.2023 02:01 Відповісти
Да ничего. Думаю после войны их вернут кацапии, чтобы не создавать прецедент блаблаблабла, по факту спонсируя третью по счету войну уже кацапии против Украины.
показати весь коментар
10.03.2023 04:02 Відповісти
Откуда вы взяли 358 млрд ?
В статье только о 58 речь идёт …
показати весь коментар
10.03.2023 08:36 Відповісти
У Швейцарію покладіть.
Станемо ще багатші...
показати весь коментар
10.03.2023 02:14 Відповісти
Для умовного "заходу" зупинити війну і покарати рашку раз плюнути. Чому вони це не роблять? Тому що не можуть довіряти українському уряду. (знають, що майже всі ці члени уряду путінські агенти)👈
показати весь коментар
10.03.2023 04:02 Відповісти
Дивлячись на все оце з історичних позицій, виникає аналогія з І Світовою війною Тоді Німеччина хоч і фактично капітулювала - однак не була окупована Так - вона втратила території, вона була "обідрана до нитки" і перестала буть монархією Однак вона зберегла національну єдність І саме ця національна єдність і допомогла німцями знову укріпиться та зробить спробу взять реванш З Росією буде те саме "Маленька" різниця - в Росії ніколи не було національної єдності Вся ця розхвалена "дружба народів" віками у ній тримається на примусі На "московському батогу" І коли той "батіг" поламається - конгломерат під назвою "Росія" почне сам себе на шматки рвать!
показати весь коментар
10.03.2023 05:45 Відповісти
согласен; т.н. "россия" - это не единая нация, как поётся к примеру в немецком национальном гимне, а конгломерат народов, оккупированных засевшей в столице империи бандой
показати весь коментар
10.03.2023 06:14 Відповісти
 
 