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Новини Війна
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На окупованій Херсонщині спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками, - Генштаб ЗСУ

рф,армія

На окупованій частині Херсонської області посилилось мародерство з боку російських військових.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області спостерігається активізація мародерства російськими загарбниками. Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно, побутову техніку, вантажними автомобілями, якими доставляли боєприпаси своїм підрозділам", - йдеться в інформації Генштабу.

Також читайте: Росіяни групами 10-15 осіб займаються мародерством на окупованій Херсонщині, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6790) мародерство (341) Херсонська область (5887)


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- Ви до нас надовго?
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- А навіщо тоді вивозите до себе в Росію нашу побутову техніку, автомобілі, зерно, метал?
- А мы не знаем, на сколько дней или месяцев это "навсегда" продлится!....."
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10.03.2023 03:45 Відповісти
Повідомлення про мародерства рузьге схожі на повідомлення про те, що собака гавкає, а кіт нявчить.
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10.03.2023 06:26 Відповісти
Так росіяни голодранців і ніщєброди
Вони в армію пішли ради цієї "миті"По потім знову на 80 років жити в злиднях. А так вони хоч побачать,як люди живуть.
"Побачити Україну і померти" Оце життя, російської, монголоїдної мразі. Вони жили цією мрією скільки років. Чого стоїть оте відоме " а мне крассовочки 38размера привези" Коли крали БУшну нижню білизну,наших жінок
Ніщєброди та голодранці.
Фу,гидота монголоїдно-кацапська 🤮
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10.03.2023 07:48 Відповісти
 
 