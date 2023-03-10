Війська РФ проводять ротацію з метою відновлення наступу на Вугледар, - ISW

Російські сили готуються до відновлення наступальних операцій у районі Вугледара Донецької області, однак постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами, ймовірно, надалі стримуватимуть їхнє просування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті нагадали, що 8 березня у соцмережах опублікували звернення особового складу 136-ї мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу до російського військового командування з проханням надати більше артилерійських боєприпасів, перш ніж вони замінять 155-ту морську піхотну бригаду Тихоокеанського флоту під Вугледаром і проведуть наземні атаки в цьому районі.

Зазначається, що 155-а морська піхотна бригада зазнала катастрофічних втрат під час кульмінаційного тритижневого лютневого наступу з метою захоплення Вугледара.

Аналітики переконані, що російські війська, ймовірно, проводять ротацію в 136-й мотострілецькій бригаді, щоб замінити сильно деградоване з'єднання, сподіваючись відновити наступ під Вугледаром. При цьому експерти ISW не вважають, що за допомогою ротації росіянам вдасться посилити свій наступальний потенціал на цьому напрямку.

"136-та мотострілецька бригада навряд чи зможе досягти тактичних успіхів під Вугледаром, яких не змогли досягти 155-та морська піхотна бригада, 40-та морська піхотна бригада та інші російські з'єднання за кілька місяців підготовки до початку наступу на цьому напрямку. Деградація інших підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки, а також постійні проблеми з артилерією, ймовірно, не дозволять російським військам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступальні дії в цьому районі", – йдеться у звіті інституту.

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ISW вважає, що причиною потенційного відновлення наступальних дій під Вугледаром можуть бути внутрішні процеси у Збройних силах РФ.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Східного військового округу (СВО) генерал-полковнику Рустаму Мурадову взяти Вугледар за будь-яку ціну, щоб заспокоїти поширену критику Міністерства оборони щодо відсутності прогресу та значних втрат у районі Вугледара.

Нещодавно Шойгу відвідав Мурадова на заході Донецької області, ймовірно, з метою оцінити можливість наступу на Вугледар, а також подальшу роль Мурадова на посаді командувача СВО", – зазначили аналітики.

За попередньою оцінкою ISW, Мурадову знадобляться нові резерви живої сили і техніки, щоб виконати інструкції Шойгу, а заміна 155-ї морської піхотної бригади 136-ю мотострілецькою бригадою не забезпечить необхідного підкріплення російських сил.

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За оцінками ISW, російським військам потрібно буде просунутися на 24 км від нинішньої лінії фронту навколо Вугледару, щоб підтримати операції в інших частинах Донецької області, а таких темпів просування російські війська не досягали з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.

"Відновлення дорогих наступальних операцій навколо Вугледару було б неправильним розподілом і без того виснажених сил на все більш безглузді оперативні зусилля, але особиста мотивація Мурадова може спонукати російські війська в цьому районі все ж таки відновити наступальні операції", – додали в інституті.