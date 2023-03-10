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Війська РФ проводять ротацію з метою відновлення наступу на Вугледар, - ISW

вугледар

Російські сили готуються до відновлення наступальних операцій у районі Вугледара Донецької області, однак постійні проблеми з особовим складом і боєприпасами, ймовірно, надалі стримуватимуть їхнє просування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті нагадали, що 8 березня у соцмережах опублікували звернення особового складу 136-ї мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу до російського військового командування з проханням надати більше артилерійських боєприпасів, перш ніж вони замінять 155-ту морську піхотну бригаду Тихоокеанського флоту під Вугледаром і проведуть наземні атаки в цьому районі.

Зазначається, що 155-а морська піхотна бригада зазнала катастрофічних втрат під час кульмінаційного тритижневого лютневого наступу з метою захоплення Вугледара.

Аналітики переконані, що російські війська, ймовірно, проводять ротацію в 136-й мотострілецькій бригаді, щоб замінити сильно деградоване з'єднання, сподіваючись відновити наступ під Вугледаром. При цьому експерти ISW не вважають, що за допомогою ротації росіянам вдасться посилити свій наступальний потенціал на цьому напрямку.

"136-та мотострілецька бригада навряд чи зможе досягти тактичних успіхів під Вугледаром, яких не змогли досягти 155-та морська піхотна бригада, 40-та морська піхотна бригада та інші російські з'єднання за кілька місяців підготовки до початку наступу на цьому напрямку. Деградація інших підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки, а також постійні проблеми з артилерією, ймовірно, не дозволять російським військам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступальні дії в цьому районі", – йдеться у звіті інституту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу вимагає від генерала Мурадова захопити Вугледар, але солдати і офіцери відмовляються йти на штурм міста, - Генштаб

ISW вважає, що причиною потенційного відновлення наступальних дій під Вугледаром можуть бути внутрішні процеси у Збройних силах РФ.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав командувачу Східного військового округу (СВО) генерал-полковнику Рустаму Мурадову взяти Вугледар за будь-яку ціну, щоб заспокоїти поширену критику Міністерства оборони щодо відсутності прогресу та значних втрат у районі Вугледара.

Нещодавно Шойгу відвідав Мурадова на заході Донецької області, ймовірно, з метою оцінити можливість наступу на Вугледар, а також подальшу роль Мурадова на посаді командувача СВО", – зазначили аналітики.

За попередньою оцінкою ISW, Мурадову знадобляться нові резерви живої сили і техніки, щоб виконати інструкції Шойгу, а заміна 155-ї морської піхотної бригади 136-ю мотострілецькою бригадою не забезпечить необхідного підкріплення російських сил.

Також читайте: Найбільша танкова битва у війні: За три тижні боїв під Вугледаром ЗСУ знищили щонайменше 130 танків та БТРів армії РФ, - NYT

За оцінками ISW, російським військам потрібно буде просунутися на 24 км від нинішньої лінії фронту навколо Вугледару, щоб підтримати операції в інших частинах Донецької області, а таких темпів просування російські війська не досягали з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну.

"Відновлення дорогих наступальних операцій навколо Вугледару було б неправильним розподілом і без того виснажених сил на все більш безглузді оперативні зусилля, але особиста мотивація Мурадова може спонукати російські війська в цьому районі все ж таки відновити наступальні операції", – додали в інституті.

Автор: 

армія рф (17854) ISW (653) Вугледар (147)


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Топ коментарі
+10
- Папа! А пачиму наши рассеяне не наступают? Вон в кино о вайне ани стойко сражаются! Да паследнева патрона!
- Понимаешь сынок, тогда коммунисты были И когда пулемётчик кричал: "Камандир! Патроны кончились!" То в атвет звучало: "Но ты же коммунист, товарищ Петров!" И пулемёт строчил с удвоенной скоростью!
- А сейчас что?
- А сейчас, сынок, в российской армии коммунистов нет! И патронов - тоже!

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10.03.2023 07:31 Відповісти
+8
Ага, ротация - набрать полный рот.,
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10.03.2023 07:21 Відповісти
+6
Шойгу то не шкода, тільке те м'ясо вже не хоче іти на вірну смерть, тим паче в другий раз. Скільки раз те м'ясо відмовлялося іти в атаку під одним тільки Вугледаром. Тож потрібно триматися, скільки б м'яса не було на початку, а після поразки вони можуть кинути добряче, тільки треба пам'ятати у важку хвилину, що і деморалізованих після вугледарського побоїща буде набагато більше, тож яким потужним не був повторний наступ, він неодмінно захлинеться, бо для більшості Вугледар став вже нічним кошмаром і тікати вони потім будуть ще більше
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10.03.2023 08:03 Відповісти
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Ага, ротация - набрать полный рот.,
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10.03.2023 07:21 Відповісти
Орализацию
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10.03.2023 13:13 Відповісти
Лізли й лізтимуть, як таракани. Шойгу потрібна хоч якась перемога. М'яса йому не шкода. Все залежить від того, скільки ще фаршу накрутять наші хлопці.
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10.03.2023 07:23 Відповісти
Шойгу то не шкода, тільке те м'ясо вже не хоче іти на вірну смерть, тим паче в другий раз. Скільки раз те м'ясо відмовлялося іти в атаку під одним тільки Вугледаром. Тож потрібно триматися, скільки б м'яса не було на початку, а після поразки вони можуть кинути добряче, тільки треба пам'ятати у важку хвилину, що і деморалізованих після вугледарського побоїща буде набагато більше, тож яким потужним не був повторний наступ, він неодмінно захлинеться, бо для більшості Вугледар став вже нічним кошмаром і тікати вони потім будуть ще більше
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10.03.2023 08:03 Відповісти
Не можуть навоюватись -- зливаите воду -- для чого вам Украіна .
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10.03.2023 07:31 Відповісти
- Папа! А пачиму наши рассеяне не наступают? Вон в кино о вайне ани стойко сражаются! Да паследнева патрона!
- Понимаешь сынок, тогда коммунисты были И когда пулемётчик кричал: "Камандир! Патроны кончились!" То в атвет звучало: "Но ты же коммунист, товарищ Петров!" И пулемёт строчил с удвоенной скоростью!
- А сейчас что?
- А сейчас, сынок, в российской армии коммунистов нет! И патронов - тоже!

показати весь коментар
10.03.2023 07:31 Відповісти
До Пасхи воскресят и снова в наступление:

"В сети показали огромное кладбище российских оккупантов из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Как сообщает проект https://t.me/vchkogpu/37033 «ВЧК-ОГПУ» , кладбище российских морпехов появилось во Владивостоке. Всех их ликвидировали под Угледаром Донецкой области во время «мясных штурмов».
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10.03.2023 07:57 Відповісти
Морська піхота була створена коли кораблі ЧФ були потоплені німцями і екіпажі пішли воювати в піхоту. Виходить що кораблів ТФ вже не існує і їхніх екіпажів теж.
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10.03.2023 08:17 Відповісти
Ротация по черным пакетам идёт полным ходом
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10.03.2023 08:03 Відповісти
Тобто,не героїзм і надзусилля бійців ЗСУ стримують просування,а проблеми з о/с і ************? Дістав вже цей оміріганській інстітут. Нехай краще вивчає проблеми з логістикою в армії сша,що завадила стримати просування талібів на мопедах!
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10.03.2023 08:36 Відповісти
Ото кончена недонація, знову і знову буде наступати на власні граблі, здихають і здихають кучами а все одно пруть, а щоб вони всі до одного повиздихали раби безмозглі
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10.03.2023 10:07 Відповісти
У 2004-2006 роках були м'ясні войни , зараз м'ясні штурми чи ( шторми) . Якось так
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10.03.2023 10:50 Відповісти
155-а морська піхвотна ригада.
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10.03.2023 12:57 Відповісти
В армії орків всіх часів було дві стійкі вірування - шпигуни, а звідси "нас предалі" і нестача *********** -снарядов нет,патрони кончились. Маршал Жора описував наступ під Москвою -мовляв, приходилось комфронту ділити міни і снаряди. Але маршал Захаров в своїй праці-відповіді Жорі прямо написав, що за 1941 рік витрати *********** з втратами склали 16 % . Просто не було з чого стріляти -все кинули при втечі.
Один з відомих болотних пропагандонів, гуру брехні позавчора видав, що в армії 10 відсотків зрадників а 90 відсотків несповна розуму. А другий в цій бесіді патякав, що проблеми в арти через те, що стріляли " в білий світ" і "розстріляли" всі стволи. І, головне, на відкритому просторі ця армія нездатна воювати.
Пересядуть таки на "коней Пржевальського" шамана Шойгу назвуть Чінгізханом і до Ла Маншу лісами та перелісками почимчикують.
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10.03.2023 13:51 Відповісти
 
 