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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна захищає Молдову та всю Європу, - прем’єр Речан

речан,дорін

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив на взаємозв’язку оборони України від російської військової агресії із захистом власної країни, а також усієї Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє видання realidadea.md.

У спілкуванні з журналістами глава уряду Молдови не зміг дати чіткої відповіді на питання про хід розслідування після падіння та ідентифікації ракет на території країни, але зазначив, що ці ракети "падають сюди через війну Росії та агресію в Україні".

"Ми повинні дякувати Україні та українцям за те, що вони захищають свою Батьківщину, захищають нас і всю Європу", - сказав Речан.

Також, на думку прем'єра, Молдові варто зміцнювати свої можливості протиповітряної оборони.

Глава уряду звернув увагу, що хоча прольотів ракет 9 березня, коли РФ влаштувала чергову атаку по Україні, над Молдовою не було, це "не означає, що не потрібно готуватися до ризиків".

"Сьогодні Республіка Молдова стикається з цими викликами, і ми продовжуватимемо забезпечувати мир і спокій. Зосередимося і працюватимемо кожен на своєму місці", - сказав Речан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії немає ресурсів для вторгнення до Молдови, це скоріше інформаційна війна, аніж реальний стан справ, - прем’єр Речан

Автор: 

Молдова (2088) Україна (5968) Речан Дорін (15)


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Топ коментарі
+13
Ребята, это правильно сказано, но ПМР-овский гадюшник вам самим зачистить придётся.
Конечно, Украина это бы сделала одной бригадой, но лишний вой на парашных болотах и от их проституток по всему миру нам ни к чему. Тогда параша сразу заявит, что Украина "оккупировала Молдову" и даже "вспомнит", что "ПМРа"- это Молдова, о чём уже больше 30 лет как "забыла".
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10.03.2023 08:02 Відповісти
+10
"Патерьнет":

В сеть попало видео с кладбища во Владивостоке, где похоронили оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Это элитное подразделение армии страны-агрессора было разбито под Угледаром на Донетчине.
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10.03.2023 08:04 Відповісти
+6
Как сообщает проект "https://t.me/vchkogpu/37033 ВЧК-ОГПУ ", кладбище российских морпехов появилось во Владивостоке. Всех их ликвидировали под Угледаром Донецкой области во время "мясных штурмов".
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10.03.2023 08:09 Відповісти
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Ребята, это правильно сказано, но ПМР-овский гадюшник вам самим зачистить придётся.
Конечно, Украина это бы сделала одной бригадой, но лишний вой на парашных болотах и от их проституток по всему миру нам ни к чему. Тогда параша сразу заявит, что Украина "оккупировала Молдову" и даже "вспомнит", что "ПМРа"- это Молдова, о чём уже больше 30 лет как "забыла".
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10.03.2023 08:02 Відповісти
Молдова действительно идет по пути несостоявшегося государства. Слишком огромный процент молодежи уезжает в Румынию на большую зарплату. Им уже нет дела до своей Родины, им на квартиру заработать надо, а это много денег. А старики же ватники, там кацапы хорошо вложили в пропаганду, телевизор под их управлением.

Румыния же больше всего боится, что пару сотен тысяч человек отборных подонков могут оказаться такими же гражданами с избирательным правом. Зачем им эта свора выродков и преступников? Образования даже у них нету нормального, зато есть огромный опыт бухать и ничего не делать. А Европа, очевидно, не позволит сделать им татуировку или клеймо на лоб, чтобы держать в загоне, демократия же и равные права для всех людей.

Вполне возможно, что нам придется открывать сливной клапан для слива ватников из Приднестровья в их любимую страну под названием расеянская *********. Какой-то маршрут проложить из Бендер до Бреста и дальше пускай валят куда хотят. Румыния будет счастлива, если так произойдет, и она сможет начать антитеррористическую операцию вместе с Молдовой. А иначе нельзя зажимать ватников и криминал в капкан, они вполне могут пойти сражаться насмерть в такой ситуации, а это всегда очень опасно даже при превосходстве в вооружениях.
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10.03.2023 09:14 Відповісти
Согласен с Вами, но предлагаю более простой маршрут для них: из Бендер самотёком по Днестру на корм нашим ракам в Маяках и дальше в Днестровском лимане.
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10.03.2023 14:19 Відповісти
"Патерьнет":

В сеть попало видео с кладбища во Владивостоке, где похоронили оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Это элитное подразделение армии страны-агрессора было разбито под Угледаром на Донетчине.
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10.03.2023 08:04 Відповісти
Там під Вугледаром вже другий чи третій її склад поклали, найбільш підготовлених ще весною 2022 розбили...
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10.03.2023 08:44 Відповісти
Как сообщает проект "https://t.me/vchkogpu/37033 ВЧК-ОГПУ ", кладбище российских морпехов появилось во Владивостоке. Всех их ликвидировали под Угледаром Донецкой области во время "мясных штурмов".
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10.03.2023 08:09 Відповісти
Ось людина розуміє всю глибину навідміну від Орбана.
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10.03.2023 08:14 Відповісти
щось пішло не так https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-09/hungary-needs-to-think-hard-about-future-russia-relations-orban Bloomberg .«Я розумію необхідність відновлення російсько-європейських відносин після війни, але це далеко не реально… Ось чому зовнішня та економічна політика Угорщини має серйозно подумати про те, які відносини ми можемо встановити та підтримувати з Росією у найближчі 10-15 років», - сказав Орбан.
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10.03.2023 08:34 Відповісти
ЄС тисне повільно, але хватка стискається. Нікуди він не дінеться, але палок нам наставити встиг достатньо. Зараз і турки теж бачачи неспроможність росії перемогти будуть трохи радикальніше тиснути на росію, правда в своїх інтересах.
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10.03.2023 09:20 Відповісти
Молдова, нарешті, починає розуміть, що "пересидіть війну в тилу" не вдається Дійшло, що коли росіяни переступлять через трупи українців - вони прийдуть до них!
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10.03.2023 08:16 Відповісти
а шо ,Молдова взмозі вигнати окупантів з Придністров'я?
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10.03.2023 08:30 Відповісти
може ви чули,?я не чув ,щоб хоть один підрозділ добровольців воював у складі ЗСУ
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10.03.2023 09:09 Відповісти
Молдова не дуже хоче реінтегрувати то "ПМР". В Молдові на парл.виборах (РМ - парламентська республіка) проєвропейські сили і так ледве 55% набирають. 45% - проросійські соціалісти, ШОР та інша *******.
Якщо в електоральне поле РМ ще виборці з Придурков'я додадуться, то проросійські сили будуть легально, шляхом демократичних виборів, тримати владу.

Я це пишу вже рік, але ніхто не читає. Не треба Кишиневу те Придурков'я! Не будуть вони ані самі його повертати, ані до нас звертатись.

Тому краще дивитись на кладовище 155-ої тихоокеанської. Це краще вранці настрій піднімає.
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10.03.2023 08:56 Відповісти
Взагалі-то практично у всіх жителів так званого ПМР є паспорти Молдови, і вони мають право голосувати на виборах у Молдові. Проросійські сили навіть платять їм по 200 леїв (принаймі така ставка була на останніх Президентських виборах у Молдові), і виділяють для цього автобуси, щоби вони поїхали у Молдову в день виборів, і проголосували.

Зазвичай вони роблять це у найближчих селах вздовж лінії розмежування, через що на дільницях там утворюються величезні черги.
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10.03.2023 12:53 Відповісти
Вони би в інтересах кр/татар хоч трішки би почухалися! 😡
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10.03.2023 11:54 Відповісти
 
 