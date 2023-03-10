Україна захищає Молдову та всю Європу, - прем’єр Речан
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан наголосив на взаємозв’язку оборони України від російської військової агресії із захистом власної країни, а також усієї Європи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє видання realidadea.md.
У спілкуванні з журналістами глава уряду Молдови не зміг дати чіткої відповіді на питання про хід розслідування після падіння та ідентифікації ракет на території країни, але зазначив, що ці ракети "падають сюди через війну Росії та агресію в Україні".
"Ми повинні дякувати Україні та українцям за те, що вони захищають свою Батьківщину, захищають нас і всю Європу", - сказав Речан.
Також, на думку прем'єра, Молдові варто зміцнювати свої можливості протиповітряної оборони.
Глава уряду звернув увагу, що хоча прольотів ракет 9 березня, коли РФ влаштувала чергову атаку по Україні, над Молдовою не було, це "не означає, що не потрібно готуватися до ризиків".
"Сьогодні Республіка Молдова стикається з цими викликами, і ми продовжуватимемо забезпечувати мир і спокій. Зосередимося і працюватимемо кожен на своєму місці", - сказав Речан.
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Конечно, Украина это бы сделала одной бригадой, но лишний вой на парашных болотах и от их проституток по всему миру нам ни к чему. Тогда параша сразу заявит, что Украина "оккупировала Молдову" и даже "вспомнит", что "ПМРа"- это Молдова, о чём уже больше 30 лет как "забыла".
Румыния же больше всего боится, что пару сотен тысяч человек отборных подонков могут оказаться такими же гражданами с избирательным правом. Зачем им эта свора выродков и преступников? Образования даже у них нету нормального, зато есть огромный опыт бухать и ничего не делать. А Европа, очевидно, не позволит сделать им татуировку или клеймо на лоб, чтобы держать в загоне, демократия же и равные права для всех людей.
Вполне возможно, что нам придется открывать сливной клапан для слива ватников из Приднестровья в их любимую страну под названием расеянская *********. Какой-то маршрут проложить из Бендер до Бреста и дальше пускай валят куда хотят. Румыния будет счастлива, если так произойдет, и она сможет начать антитеррористическую операцию вместе с Молдовой. А иначе нельзя зажимать ватников и криминал в капкан, они вполне могут пойти сражаться насмерть в такой ситуации, а это всегда очень опасно даже при превосходстве в вооружениях.
В сеть попало видео с кладбища во Владивостоке, где похоронили оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Это элитное подразделение армии страны-агрессора было разбито под Угледаром на Донетчине.
Якщо в електоральне поле РМ ще виборці з Придурков'я додадуться, то проросійські сили будуть легально, шляхом демократичних виборів, тримати владу.
Я це пишу вже рік, але ніхто не читає. Не треба Кишиневу те Придурков'я! Не будуть вони ані самі його повертати, ані до нас звертатись.
Тому краще дивитись на кладовище 155-ої тихоокеанської. Це краще вранці настрій піднімає.
Зазвичай вони роблять це у найближчих селах вздовж лінії розмежування, через що на дільницях там утворюються величезні черги.